Es muss nicht immer X3D sein: Starke CPU von AMD jetzt zum neuen Tiefpreis im Angebot

Mit dem Achtkernprozessor Ryzen 7 9700X von AMD bekommt ihr jetzt eine sehr gute CPU für AM5-Mainboards besonders günstig im Angebot.

Ryzen 7 9700X jetzt 37% reduziert

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Während viele Gamer mittlerweile bevorzugt zu X3D-Prozessoren mit dem in Spielen starken 3D V-Cache greifen, kann sich AMDs aktuelles AM5-Portfolio auch ohne Stapelspeicher sehen lassen, beispielsweise in Form des Ryzen 7 9700X. Den gibt es bei Amazon im Angebot gerade um 37 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt.

So günstig gab es die CPU mit 8 Kernen und 16 Threads bei bis zu 5,5 GHz aus AMDs aktueller Zen-5-Generation bisher noch nicht. Das Modell ist schnell genug für aktuelle Spiele und kann verglichen mit der hauseigenen X3D-Konkurrenz vor allem auch in anderen Anwendungen glänzen, bei besonders hoher Energieeffizienz mit nur 65 Watt TDP.

Starke AM5-CPU: AMD Ryzen 7 9700X für nur 237,79 Euro statt 375,99 Euro UVP bei Amazon

Zudem gibt es auch eine integrierte Radeon-Grafikeinheit, die zwar eher weniger spieletauglich ist, aber ansonsten für den normalen Bildschirmbetrieb und Co. vollkommen ausreicht. Weitere Details zum Angebot findet ihr bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt der Ryzen 7 9700X durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen sehr gut an.

Auch im Test bei den Kollegen von GameStar gab es mit 4 von 5 Sternen eine ziemlich gute Testwertung für den AM5-Prozessor. Einziges Manko ist demnach die starke Konkurrenz in Spielen durch die hauseigenen X3D-Prozessoren, was aber im Betrieb nicht unbedingt auffallen muss und zum günstigen Angebotspreis durchaus vernachlässigt werden kann.

Der Ryzen 7 9700X überzeugt mit hoher Leistung in Spielen und in Anwendungen bei sehr guter Effizienz. Im Duell mit aktuellen Top-Modellen tut er sich zwar schwer, insbesondere beim Gaming im Vergleich mit der eigenen X3D-Konkurrenz. Sobald statt 720p praxisnahe Auflösungen wie Full HD und 4K zum Einsatz kommen, spielt das aber meist kaum noch eine Rolle. GameStar

Pro hohe Spieleleistung

hohe Anwendungsleistung

sehr effizient in Spielen und in Anwendungen Contra in Spielen teils klar hinter AMDs X3D-Modellen

Weitere Angebote: Logitech-Maus, FC 27, Razer-Headset und Anno-Sonderheft

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine weiße Gaming-Maus von Logitech ohne Kabel zum Tiefpreis sowie EA Sports FC 27 schon vor Release reduziert. Außerdem gibt es ein gutes kabelloses Gaming-Headset von Razer, das bisher noch nicht günstiger war, und ein neues Anno-117-Sonderheft von GameStar zum Hippodrom-DLC als E-Paper-Ausgabe.

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