Mit diesem extradicken Sonderheft führt ihr das römische Reich zum Ruhm! Jetzt schon vor Release des Spiels in unseren Guides schmökern.

Update 5. Mai: Wir haben unser dickes Sonderheft-Epaper noch dicker gemacht. Und zwar mit einem Update zum neuen DLC »Die Verheißung des Vulkans«. Wer das Epaper bereits besitzt, bekommt das Update natürlich Gratis – einfach im Shop einloggen und neu herunterladen. Alle, die jetzt erst bestellen, bekommen das Update natürlich ebenfalls direkt im Anschluss die Bestellung. Das gilt logischerweise auch für unser besonders attraktives Bundle aus Heft und Gratis-Epaper!

Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut. Und auch für Anno 117: Pax Romana solltet ihr deutlich mehr als 24 Stunden einplanen. Denn das Aufbauspiel ist nochmal deutlich komplexer und umfangreicher als seine ohnehin schon riesigen Vorgänger! Ein Glück, dass wir euch auch bei Anno 117 mit einem extradicken GameStar-Sonderheft zur Seite stehen. Auf 200 Seiten liefern unsere erfahrenen Anno-Aficionados Guides, Tipps und Hintergrundinformationen zum kolossalen Aufbaubrocken.

Über sieben Hügel musst du gehen

Anno 117 bleibt der Serientradition treu und fordert euch mit komplexen Warenkreisläufen, jeder Menge Güter, Diplomatie und unzähligen Einflussfaktoren, die euer Leben als Imperator anspruchsvoll machen. Anders als die Caesaren der Vergangenheit habt ihr jedoch unser Sonderheft als kundigen Begleiter. Mit uns baut ihr die perfekte Stadt, von den ersten Hütten auf den sieben Hügeln Roms bis hin zur Metropole eines Weltreichs. Und die funktioniert dank unserer Guides nicht nur reibungslos, sondern sieht dank unserer Schönbau-Tipps auch richtig klasse aus!

Das Gleiche gibt’s natürlich auch für eure Provinzen im fernen Albion. Schließlich stellt Anno 117 im neuen Gebiet auf den britischen Inseln ganz andere Herausforderungen als im heimischen Latium. Hier wie dort sorgen aber unsere Guides dafür, dass eure Siedlungen gedeihen.

Mit Pilum und Trireme

Es kann der beste Kaiser nicht in Ruhe expandieren, wenn es den Eroberten nicht gefällt – oder so ähnlich. Immer wieder kommt es deshalb auch in Anno 117 zu militärischen Auseinandersetzungen, für die das römische Reich dank seiner Legionäre und der schlagkräftigen Flotte aber bestens gerüstet ist. Vorausgesetzt natürlich, die Legaten des Imperiums beherzigen unsere umfangreichen Tipps zu Land- und Seeschlachten. Damit lehrt ihr den Barbaren Mores und geht siegreich vom Feld bzw. von Deck.

Über sieben Hügel (und einen Vulkan) musst du gehen

Mit der Erweiterung kommt in Latium ein aktiver Vulkan als zusätzliches Spielelement hinzu. Der ist nicht nur brandgefährlich, sondern bietet dank Fruchtbarkeits-Boost sowie bisher unbekannten Beratern und Warenkreisläufen völlig neue Möglichkeiten. Von der größten besiedelbaren Insel der Seriengeschichte mal ganz abgesehen.

Die Epaper-Erweiterung bringt:

Tschüss Herr Kaiser: So besiegt ihr den mächtigen Imperator und seine gewaltigen Armada-Angriffswellen

Mosaike-DLC: Schönbau-Guide für den Fliesen-Kosmetik-DLC

Verheißung des Vulkans: Alle Fragen und Antworten rund um die neue Rieseninsel, Produktionsketten, Götter und Forschungsziele

So macht ihr das Beste aus der Latium-weiten Katastrophe

Das alles und noch mehr steckt im Sonderheft

Unser großes GameStar-Sonderheft zu Anno 117: Pax Romana bietet euch das volle Infopaket zum Aufbau-Schwergewicht. Unter anderem bekommt ihr:

200 Seiten zum Strategie-Hit

detaillierte Guides für Latium und Albion

Schönbau-Tipps für schicke Städte voller Arenen, Aquädukte und Tempel

siegreiche Taktiken für Land- und Seeschlachten.

Guides für Forschung, Religion, Finanzen und Diplomatie

History-Hintergründe: so realistisch ist Anno 117

gleich zwei (!) XXL-Doppelposter, jeweils für Latium und Albion

Das Heft gibt’s ab sofort am Kiosk sowie natürlich im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Letzteres könnt ihr direkt im Anschluss an eure Bestellung herunterladen. Die gedruckte Version folgt dann kurz darauf.

Das große GameStar-Sonderheft zu Anno 117: Pax Romana – jetzt gleich im Bundle mit Epaper bestellen und direkt loslegen!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!