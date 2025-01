Ryzen 7 7800X3D oder Ryzen 7 9800X3D: Welche CPU von AMD sollte ich für meinen PC kaufen?

Ihr besitzt eine „Ryzen 5000“-CPU oder älter: Solltet ihr eine ältere AMD-CPU verwenden, dann bringen euch die beiden X3D-Prozessoren massive Verbesserungen bei der Performance (eine moderne Grafikkarte vorausgesetzt). Was Intel betrifft, so übertreffen die beiden Ryzen 7 X3D-Chips alles, was es in Bezug auf die Spieleleistung gibt.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Welche CPU ist besser? Der Ryzen 7 9800X3D ist im Vergleich die bessere und schnellere CPU. In unabhängigen Tests liegt der Ryzen 7 9800X3D etwa 14 % vor dem Ryzen 7 7800X3D. Das schreibt etwa ComputerBase in seinem Test. Die durchschnittlichen FPS mit dem 9800X3D liegen bei 152, während der ältere Kollege „nur“ 134 erreicht.

Der Ryzen 7 9800X3D von AMD ist laut Tests die derzeit beste CPU, die ihr für einen Gaming-PC kaufen könnt. Doch der Vorgänger ist noch günstiger verfügbar. Welcher Prozessor lohnt sich am meisten und für wen lohnt sich eine andere CPU? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede der CPUs vor und erklärt, was ihr vor dem Kauf wissen solltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to