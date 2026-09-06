Jetzt zum Tiefpreis: Dieses kabellose Razer-Headset gab es noch nicht günstiger im Angebot

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem guten und günstigen Gaming-Headset ohne Kabel seid, dann schaut euch dieses Razer-Modell näher an.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed um 13 Prozent reduziert

Zum Angebot

Das gut bewertete Razer BlackShark V3 X HyperSpeed gibt es im Angebot bei Amazon gerade um 13 Prozent reduziert. Günstiger gab es das bisher noch nicht. Allerdings ist nicht bekannt wie lange das Angebot gilt. Auch die PlayStation-Version des Headsets ist aktuell so günstig, während die Xbox-Variante noch ein paar Euro mehr kostet.

Razers BlackShark V3 X HyperSpeed ist im Vergleich zu einigen anderen kabellosen Modellen des Herstellers vergleichsweise günstig, macht dabei aber kaum Qualitätsabstriche. Dafür sorgen unter anderem Razers feinabgestimmte TriForce-50-mm-Treiber der 2. Generation, die satten, kristallklaren und kompetitiven Sound versprechen, der auch für E-Sports taugen soll.

Dazu gibt es Razers abnehmbares HyperClear-Kardioiden-Mikrofon mit 9,9 mm, das dank unidirektionaler Richtcharakteristik mehr Stimme und weniger Störgeräusche aufnehmen soll. Bei der kabellosen Funkverbindung verspricht der Hersteller mittels hauseigener HyperSpeed-Wireless-Technik per 2,4-GHz-Adapter maximale Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Kabelloses Gaming-Headset Razer BlackShark V3 X HyperSpeed für nur 69,99 Euro statt 79,99 Euro bei Amazon

Zusätzlich sind auch Bluetooth als zweite drahtlose Option sowie USB-Kabelverbindung als weitere Verbindungsmöglichkeiten für mobile Geräte oder Konsole mit an Bord. Weitere Features umfassen unter anderem virtuellen 7.1-Surround-Sound, 70 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion sowie weiche Ohrpolster und langen Tragekomfort dank lediglich 270 Gramm Gewicht. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen fast durchweg gut an. Auch im Fachtest, zum Beispiel bei Techradar, gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Testwertung.

TechRadar-Fazit: Durch die Reduzierung der teureren BlackShark-Modelle auf ein erschwingliches Preisniveau gehen bei Razer zwar geringfügige und unvermeidbare Kompromisse bei Klangqualität, Mikrofonklarheit und Funktionen ein, doch der grundlegende Klang, der Tragekomfort und das Design sind nach wie vor beeindruckend. Das leichte Design und der „Hyperspeed“-Dongle heben dieses Modell von der Konkurrenz ab, und die Akkulaufzeit von 70 Stunden ist ehrlich gesagt absurd. TechRadar

Pro superleicht

enorme Akkulaufzeit von 70 Stunden

hervorragender Tragekomfort für diesen Preis

drahtloser Klang mit geringer Latenz Contra Klangqualität ist gut, aber nicht hervorragend

virtueller 7.1-Surround-Sound klingt künstlich

Mikrofonqualität eher zweckmäßig

Weitere Angebote: Gaming-Tastatur, Anno-Sonderheft und PC-Hardware

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel eine ehemalige Premium-Tastatur von Corsair, die im Angebot gerade ziemlich günstig ist. Außerdem gibt es das neueste Anno-Sonderheft der GameStar zum Hippodrom-DLC als E-Paper-Ausgabe sowie ein paar Upgrade-Angebote mit PC-Hardware.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.