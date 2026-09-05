Früher ziemlich teuer, aktuell richtig günstig: Ehemalige Premium-Tastatur jetzt zum Tiefpreis schnappen

Für diese gut bewertete Gaming-Tastatur von Corsair bezahlt ihr im Angebot jetzt nur weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Corsair Gaming-Tastatur um 55% reduziert

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Für die Corsair K70 RGB Pro wollte der Hersteller zur Markteinführung seinerzeit über 200 Euro haben, doch aktuell gibt es die ehemalige High-End-Tastatur um satte 55 Prozent reduziert im Angebot bei MediaMarkt und bei Saturn schon für unter 100 Euro. Günstiger gab es die beliebte Gaming-Tastatur bisher noch nicht.

Mittlerweile wurde sie im Premium-Bereich zwar von neueren und teureren Modellen abgelöst, wie etwa der Corsair Galleon 100 SD mit integriertem Stream-Deck, aber wer eine hochwertige und performante Gaming-Tastatur zum vergleichsweise günstigen Preis sucht, kommt bei der Corsair K70 RGB Pro im Angebot definitiv auf seine Kosten.

Die auf 100 Millionen garantierte Tastenanschläge ausgelegte Tastatur mit Metallgehäuse setzt in der hiesigen Variante auf beleuchtete Cherry MX Speed RGB Silver-Switches. Die geschmierten Tastenschalter agieren linear ohne Klick für eine schnelle und leichte Betätigung sowie latenzarme Eingabe per Axiom-Hyper-Polling mit hohen 8.000 Hz Abfragerate.

Gaming-Tastatur Corsair K70 RGB Pro für nur 99 Euro statt 223,89 Euro UVP bei MediaMarkt

Zur Ausstattung gehören unter anderem auch PBT-Double-Shot-Tastenkappen, Multimediatasten nebst Drehregler, Anti-Ghosting (N-Key-Rollover), eine optionale Handballenauflage, Onboard-Speicher für bis zu 50 Profile und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten über Corsairs iCUE-Software. Weitere Details findet ihr auch bei MediaMarkt.

In den Kundenrezensionen dort kommt die Tastatur durchschnittlich mit 4,4 von 5 Sternen fast durchweg gut an. Auch im Test bei GameStar hat sie beinahe auf ganzer Linie überzeugt und abseits des ursprünglich hohen Preises gab es nicht wirklich was zu meckern bei der Corsair K70 RGB Pro:

Corsair liefert mit der K70 RGB Pro meiner Meinung nach ordentlich ab. Sie reiht sich dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung nahtlos in die beliebte K70-Reihe ein. […] Punktabzüge gibt es lediglich für die Handballenauflage. Zu einem Preis von 200 Euro hätte ich mir hier bequemeres, gepolstertes Kunstleder gewünscht. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. GameStar

Pro exzellente Verarbeitung

robust dank Aluminiumplatte

abnehmbares USB-Kabel

Handballenauflage magnetisch befestigt

N-Key Rollover

8.000 Hertz Abtastrate

hervorragende RGB-Beleuchtung Contra Handballenauflage hätte hochwertiger sein können

hoher Preis

Weitere Angebote: Anno-Sonderheft, Star-Wars-Spiel, PC-Hardware und PS5-Exklusivtitel

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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