Kurz nach Release schon günstiger: Den neuesten Star-Wars-Hit gibt es auf Disc für PS5 aktuell deutlich reduziert

Gerade erst erschienen und jetzt schon überraschend günstiger ist dieses gut bewertete Star-Wars-Spiel im Angebot für PS5.

Star Wars Zero Company für PS5 um 20% reduziert

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Star Wars Zero Company erschien erst am 27. August und bereits jetzt gibt es das rundenbasierte Taktikspiel im Amazon-Angebot auf Disc für PS5 um 20 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Das ist sogar noch etwas weniger als die per se schon günstiger gestartete PC-Version, die es nur als Downloadcode gibt. Zudem ist auch die Xbox-Version auf Disc geringfügig reduziert.

Im Spielstil der bekannten XCOM-Reihe bietet Star Wars Zero Company Einzelspieler-Rundenstrategie und liefert euch eine neue Geschichte inmitten der Klonkriege mit einer intensiven Kampagne. Ihr stellt ein charakterstarkes Team aus Klonkriegern, Schmugglern, Astromech-Droiden und sogar einem Jedi zusammen, um ihre Fähigkeiten und Ausrüstung möglichst taktisch sinnvoll zu kombinieren.

Von eurer eigenen Basis aus plant und reagiert ihr auf dynamische Schlachtfelder und trefft Entscheidungen, die Missionen und Wiederspielwert beeinflussen. Die spannende Geschichte drumherum verspricht zudem vereinzelt auch Wiedersehen mit bereits bekannten Charakteren aus der Star-Wars-Saga. Weitere Details zum Spiel findet ihr auch bei Amazon.

Video starten Star Wars: Zero Company kostet bei Amazon auf PS5-Disc gerade nur 47,99 Euro statt 59,99 Euro UVP

So gut ist Star Wars Zero Company

Schon beim Anspielen kurz vor Release stellte Kollege Kevin Itzinger von der GamePro das neue Star Wars Zero Company als eines seiner potenziellen Highlights des Spielejahres heraus. Im Test bei GameStar gab es unterdessen mit einer 86er-Testwertung ebenfalls eine starke Bewertung. Der einzig große Fehler des Spiels soll demnach sein, dass es sein “großes Potenzial nicht (noch) besser auszunutzen” kann.

Pro starke Präsentation mit aufwendigen Zwischensequenzen

überzeugende rundenbasierte Taktik im Stil von XCOM

authentisches Star-Wars-Gefühl

gute Charaktere und interessante Geschichte

gute deutsche Vertonung Contra Kamera gelegentlich eigenwillig

kleinere technische Baustellen und Limitierungen

Gegnervielfalt bleibt überschaubar

Auf Steam ist die Neuerscheinung mit über 70.000 gleichzeitigen Spielern ebenfalls bemerkenswert durchgestartet und hat auch direkt einige starke Reviews bekommen. Und auch ich persönlich werde als Star-Wars-Fan und PC-Spieler auf absehbare Zeit bei Star Wars Zero Company zugreifen, sobald der Preis für die Version etwas sinkt und vielleicht noch ein paar Politur-Patches veröffentlicht werden.

Weitere Angebote: PC-Hardware, PS5-Exklusivtitel, Gaming-Headset und externe HDD

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Upgrade-Angebote mit PC-Hardware sowie ein gefeierter PS5-Exklusivtitel zum Tiefpreis. Außerdem bekommt ihr ein wahres Akku-Wunder von einem kabellosen Gaming-Headset ebenfalls zum Tiefpreis, ebenso wie eine externe Festplatte mit 5 TByte Speicherplatz.

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