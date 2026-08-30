PS5-Exklusivtitel zum Tiefpreis: Gefeiertes Action-Adventure ist jetzt als Disc-Version besonders günstig

Dieses exklusiv für PS5 erschienene und auch für PS5 Pro angepasste Abenteuer schickt euch ins feudale Japan und ist jetzt auf Disc günstig wie noch nie.

Gefeierter PS5-Exklusivtitel um 38% reduziert

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Ghost of Yōtei kam im Herbst letzten Jahres als PS5-Exklusivtitel auf den Markt und ist aktuell bei Amazon im befristeten Angebot bis zum 3. September oder solange der Aktionsvorrat reicht um 38 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es die Disc-Version bisher noch nicht. Alternativ haben auch MediaMarkt und Saturn gerade den Tiefpreis.

Das grafikprächtige Open-World-Action-Adventure ist der Nachfolger von Ghost of Tsushima, spielt aber losgelöst über 300 Jahre später nach den Ereignissen des Vorgängers im Japan des 17. Jahrhunderts. Ihr schlüpft in die Rolle der einsamen Söldnerin Atsu, die sich nach dem gewaltsamen Tod ihrer Familie auf einen Rachefeldzug begibt.

Auf der Suche nach der für das Massaker verantwortlichen Gesetzlosenbande “Yotei Six” reist ihr durch die unberührten Landschaften von Ezo und kämpft mit einem vielfältigen Waffenarsenal in dynamischen Kampfsequenzen gegen zahlreiche gefährliche Feinde. Neben dem Singleplayer gibt es als Update auch einen Multiplayer-Koop. Weitere Details zum Spiel findet ihr auch bei Amazon.

Video starten Ghost of Yōtei für PS5 gibt es auf Disc gerade für 39,99 Euro statt 64,99 Euro UVP bei Amazon

In den Rezensionen bei Amazon kommt Ghost of Yōtei mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in über 700 Bewertungen sehr gut an. Auch im Fachtest bei den Kollegen von GamePro gab es mit 85 von 100 eine starke Wertung, während die GameStareine 88er-Testwertung vergeben hat.

Ghost of Yōtei ist ein atmosphärisches Open World-Spiel samt wuchtigem Kampfsystem, das jedoch nicht ganz mit dem Vorgänger mithalten kann. GamePro

Pro famose filmische Inszenierung, erstklassiger Soundtrack und gute deutsche Synchronisation

wuchtiges Kampfsystem mit vielen neue Waffen, Gadgets und Charakter-Freischaltungen

fünf Schwierigkeitsgrade und clever in die Geschichte eingebundenes Tutorial

unterhaltsame Rache-Story mit spürbarem Moral-Dilemma

rund 25 Stunden Spielzeit für die Hauptstory und viele, teils interessante Nebenaufgaben Contra wunderschöne, aber zu zu gleichförmige Spielwelt

zu geringe Anzahl an unterschiedlichen Gegnertypen

wiederkehrende Story-Twists führen zu Pacing-Problemen (Erzähltempo)

Weitere Angebote: HyperX-Headset, externe HDD, Mafia und Logitech-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein wahres Akku-Wunder von einem kabellosen Gaming-Headset zum Tiefpreis, ebenso wie eine externe Festplatte mit 5 TByte Speicherplatz. Außerdem bekommt ihr Mafia: The Old Country für PS5 und Xbox auf Disc gerade richtig günstig sowie eine mit E-Sport-Profis entwickelte Gaming-Maus von Logitech reduziert.

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