Speicherplatz voll oder Backup nötig? Externe 5-TB-Festplatte jetzt zum Tiefpreis im Angebot

Mit der WD Elements Portable bekommt ihr eine externe Festplatte mit 5 TByte Speicherplatz gerade besonders günstig im Angebot.

Externe 5-TB-Festplatte um 11% reduziert

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Die aktuelle Speicherkrise trifft bekanntlich auch Festplatten, doch mit der WD Elements Portable 5 TB gibt es gerade ein externes Modell um 11 Prozent reduziert im Angebot bei MediaMarkt und Saturn. Günstiger gab es das noch nicht laut Vergleichsseiten. Es handelt sich zudem um die derzeit günstigste externe Festplatte mit 5 TB überhaupt.

Die bestens zum Auslagern von Dateien bei vollem Speicherplatz oder als einfache Backup-Lösung vor Datenverlust geeignete HDD ist mit Abmessungen von 11,05 cm in der Breite, 8,2 cm in der Höhe und 2,37 cm sehr kompakt sowie dadurch auch gut zu transportieren. Auch das leichte Gewicht von 230 Gramm kommt dem zu Gute.

Dank Plug-and-Play ist sie nach dem Anschließen sofort einsatzbereit und bietet per abwärtskompatibler USB‑3.x‑Anbindung theoretisch Übertragungsraten von bis zu etwa 5 Gbit/s, wobei sie bauartbedingt natürlich nicht so schnell agiert wie eine SSD. Ab Werk läuft sie unter Windows 10 und 11 ohne zusätzliche Formatierung, kann für andere Systeme wie macOS oder Linux bei Bedarf aber auch umformatiert werden.

Externe Festplatte WD Elements Portable 5 TB für nur 149,99 Euro statt 169,99 Euro UVP bei MediaMarkt

Mit an Bord ist zudem das Programm Norton 360 Deluxe als Software‑Schutzwall, um Dateien gegen Malware, Phishing und Fremdzugriffe abzusichern. Weitere Funktionen sind ein Passwort‑Manager und digitaler Geräteschutz. Auf die Festplatte von Western Digital selbst gibt es zwei Jahre Herstellergarantie.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt. In einer Rezension wird die WD Elements Portable 5 TB dort mit 5 von 5 Sternen sehr gut bewertet, wobei sie als handlich und schnell genug bezeichnet wird, während keine Nachteile herausgestellt werden.

Weitere Angebote: OLED-TV, Samsung-SSD, Gangster-Epos und Gaming-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel einer der besten OLED-TVs von LG aus dem letzten Jahr zum Tiefpreis sowie eine High-End-SSD in Form der Samsung 9100 Pro. Außerdem bekommt ihr Mafia: The Old Country für PS5 und Xbox auf Disc gerade richtig günstig und ein mit E-Sport-Profis entwickelte Gaming-Maus von Logitech reduziert.

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