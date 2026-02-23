Die Preise für Festplatten sind in Großbritannien so hoch, dass jemand in die USA geflogen ist, um dort HDDs zu kaufen, und trotz Reisekosten Geld gespart hat

Festplatten sind so teuer, dass ein Nutzer in die USA geflogen ist, um dort HDDs zu kaufen. Er erklärt, das sei günstiger gewesen, als direkt bei sich zu Hause zu bestellen.

Ein Nutzer berichtet im Subreddit r/DataHoarder, dass er Festplatten kaufen wollte. Doch mittlerweile haben die hohen Preise auch Festplatten und SSDs erreicht und in Großbritannien, wo der Nutzer lebt, seien die Preise viel zu teuer gewesen.

Der Nutzer entschied sich deswegen, gemeinsam mit seiner Frau in die USA zu fliegen, um dort 10 Festplatten mit einer Kapazität von jeweils 28 TB zu kaufen. Denn die Preise in den USA lagen deutlich unter den Verkaufspreisen in Großbritannien.

Nachdem ich beobachtet hatte, wie die Preise für 28-TB-Festplatten in Großbritannien buchstäblich ins Absurde stiegen, beschloss ich, kurz nach Neujahr eine kurze Reise nach New York zu buchen, um mich mit einigen 28-TB-Festplatten einzudecken, und da die Preise nur noch weiter stiegen, entschied ich mich, 10 davon zu kaufen.

Festplatten in den USA kaufen ist günstiger als zuhause zu bestellen

Nachdem er die Festplatten bestellt hatte, bucht er einen Flug und ein Hotel in New York, um seine gekauften Festplatten abzuholen. Er selbst erklärte, dass er es am Ende bereut habe, 10 Festplatten zu kaufen. Er hätte lieber 8 nehmen sollen, weil es logistisch leichter gewesen wäre und sein ganzer Koffer dann nicht mit Festplatten gefüllt gewesen wäre.

Ansonsten habe es, so der Nutzer, keine großen Probleme gegeben: Die Festplatten konnte er ohne Schwierigkeiten im Handgepäck des Flugzeugs zurück nach Großbritannien bringen. Abschließend erklärte er:

Auf jeden Fall ist es machbar. Es war eine etwas verrückte Idee, so viel Geld in externe Laufwerke zu investieren, aber am Ende hat es sich gelohnt.

Wofür er die ganzen Festplatten benötigt, erklärt er übrigens nicht in seinem Post. Er erklärte nur, dass ihm 4 Festplatten mit jeweils 16 TB einfach nicht mehr ausgereicht hätten und er sich deswegen dazu entschieden habe, gleich 10 Stück in den USA zu kaufen.

Warum eine HDD anstatt einer SSD? Festplatten gelten immer noch als sehr gute Alternative, wenn ihr große Mengen an Daten speicher wollt. Denn SSDs sind im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten zwar deutlich schneller, aber eben auch bedeutend teurer.

Hinzu kommt, dass SSDs in der Regel anfälliger sind, wenn man oft große Datenmengen schreibt. Die Haltbarkeit von Festplatten ist höher als von vielen SSDs, die man als Verbraucher auf Amazon bestellen kann.

Arbeitsspeicher und HDDs sind bereits sehr teuer, doch SSDs folgen den hohen Preisen. Ein Manager einer der größten Speicherhersteller, Kioxia, erklärte in einem Gespräch, dass die Zeit der günstigen SSDs vorbei sei. Und eine Stichprobe zeigt bereits: Die SSDs sind so teuer wie seit Monaten nicht mehr: Manager einer SSD-Firma sagt, „die Zeiten der günstigen 1-TB-SSDs“ sind vorbei, bestätigt, dass der Vorrat bereits bis 2027 ausverkauft ist