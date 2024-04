KI wie ChatGPT ist daran schuld, dass ein wichtiges Upgrade für euren PC bald richtig teuer werden könnte

Warum betrifft das so viele Produkte? Da derzeit insbesondere Festplatten mit hoher Kapazität für KI-Systeme nachgefragt werden, stellen Produzenten ihre Prioritäten um: Es werden daher mehr große Festplatten hergestellt und weniger kleine Modelle. Das betrifft dann vor allem Spieler, die nach einem Upgrade für ihr System suchen. Daher steigen auch die Preise für HDDs, die “nur” 1, 2 oder 4 TB Speicher anbieten. Und das sind die Modelle, die derzeit am häufigsten in modernen Gaming-Systemen landen.

Hersteller wie Seagate oder Western Digital ziehen seit einigen Wochen die Preise an und die Kosten für eine Festplatte mit großer Kapazität sind etwa um 10 % gestiegen. Hersteller wie Seagate gehen sogar davon aus, dass die Preise in den kommenden Monaten noch stärker steigen werden.

