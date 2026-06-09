Er kaufte seiner Freundin zum Geburtstag einen Gaming-PC für 2.800 Euro, die macht sich einen Tag später damit aus dem Staub

Ein Nutzer schenkt seiner Freundin einen Gaming-PC, doch die trennt sich am Tag darauf von ihm. Er fühlt sich betrogen und ausgenutzt.

Ein Nutzer berichtet auf Reddit, dass er seiner Freundin zum Geburtstag einen Gaming-PC für 2.500 britische Pfund geschenkt habe. Umgerechnet sind das etwa 2.800 Euro. Am Tag nach ihrem Geburtstag soll sie direkt mit ihm Schluss gemacht haben und das sei laut ihm von ihr so geplant gewesen. So schreibt er:

Ich bin jetzt seit drei Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ich habe ihr zum Geburtstag einen Gaming-PC gekauft, der knapp 2.500 britische Pfund gekostet hat. Am Tag danach hat sie mit mir Schluss gemacht. Das hat mich völlig überrascht.



Seitdem habe ich von einem Freund einer Freundin von ihr erfahren, dass sie schon seit Monaten vorhatte, mit mir Schluss zu machen, aber einfach abwarten wollte, weil sie wusste, dass ich ihr das schenken würde.

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Seine Ex hatte laut ihm die ganze Zeit geplant, sich von ihm zu trennen

Er erklärt, dass seine Ex-Freundin obendrein genau gewusst haben soll, was sie bekommen würde, denn sie hatte sich den PC, die Marke und die einzelnen Komponenten konkret ausgesucht. Am Ende sei die ganze Sache eine schmerzhafte und teure Aktion für ihn gewesen: „Ich bin noch nie zuvor so ausgenutzt worden, daher hat es wirklich wehgetan.“

Er selbst macht sich laut Thread auf Reddit keine großen Hoffnungen, dass er den Computer wieder zurückbekomme, denn bei Schenkungen seien laut ihm und anderen Nutzern enge rechtliche Grenzen gesetzt. Immerhin habe er laut eigener Aussage Beweise bzw. Chats vorliegen, die ihm beweisen, dass diese Aktion von seiner Ex-Freundin die ganze Zeit über geplant gewesen sei.

Eine kleine Hoffnung soll es deswegen jedoch geben: Ein Nutzer schlägt ihm unter dem Post vor, die Sache vor ein Bagatellgericht zu bringen: Denn „rechtlich gesehen ist ein Geschenk zwar ein Geschenk, aber es lag definitiv eine Täuschung vor, sodass eine Klage vor dem Bagatellgericht Erfolg haben könnte.“

Wir sind ein auf Gaming spezialisiertes Online-Magazin. Die enthaltenen Inhalte stellen keine rechtliche Beratung dar und können eine individuelle Prüfung durch qualifizierte Fachpersonen nicht ersetzen. Benötigt ihr rechtliche Hilfe, fragt einen Anwalt.

Ein anderer Nutzer hat einem Freund zur Hochzeit einen Gaming-PC oder zumindest die passende Hardware dafür geschenkt. Diese wird er zwar nicht zurückfordern, aber dennoch hat er damit mit einer wichtigen Tradition gebrochen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Nutzer bricht mit wichtiger Tradition, verschenkt zur Hochzeit anstatt Gold lieber eine Grafikkarte, RAM und eine CPU