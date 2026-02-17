Nutzer bricht mit wichtiger Tradition, verschenkt zur Hochzeit anstatt Gold lieber eine Grafikkarte, RAM und eine CPU

Nutzer bricht mit wichtiger Tradition, verschenkt zur Hochzeit anstatt Gold lieber eine Grafikkarte, RAM und eine CPU

Eine RTX 5090, RAM und eine CPU zur Hochzeit. Das hat ein Nutzer einem Freund zur Ehe geschenkt. Normalerweise ist es bei einer türkischen Hochzeit üblich, Gold zu schenken.

Was genau sieht man? In einem Video, welches auf Reddit geteilt worden ist, sieht man, wie eine Person einem türkischen Hochzeitspaar Geschenke überreicht. Dabei hängt die Person erst dem Bräutigam eine GeForce RTX 5090 in Verpackung, anschließend der Braut 4 Riegel Arbeitsspeicher und abschließend dem Bräutigam eine Intel-CPU um den Hals.

Bei den derzeit steigenden Preisen dürfte das Geschenk keinen geringen Wert haben: Allein die RTX 5090 soll laut dem Poster in der Türkei derzeit etwa 3.600 Euro kosten.

Dennoch bricht der Nutzer oder Streamer hier mit einer wichtigen türkischen Tradition.

Anstatt traditionellem Goldschmuck gibt es hier Computer-Hardware

Warum bricht das mit Traditionen? Bei einer türkischen Hochzeit wird traditionell Goldschmuck verschenkt: Gold symbolisiert Wohlstand, Glück und finanzielle Absicherung. Im Rahmen der „Takı Merasimi“-Zeremonie schenken Gäste normalerweise Goldmünzen oder goldene Armreifen, die dem Paar direkt angesteckt werden (via Celinni.com).

Das Gold gilt als Startkapital der Ehe, mit der dann später Dinge wie ein Auto, ein Haus oder andere Anschaffungen bezahlt werden. Doch anstatt Goldschmuck hängt die Person dem Brautpaar die Hardware um den Hals.

Es gibt auch durchaus Kommentare auf Reddit, die das Geschenk genau deswegen kritisieren: Denn immerhin sollte es ein Geschenk für das Paar sein. Gold oder ähnliches wäre eine langfristige Investition für das Paar gewesen. Einige erwidern jedoch, dass der Wert der Hardware durchaus dem eines Viertel-Jahresgehalts entsprechen könnte.

Das Geschenk scheint auf jeden Fall gut anzukommen: Sowohl die Braut als auch der Bräutigam zeigen sich von dem Geschenk des Freundes begeistert.

Ein Ehepaar feiert ihr 1. Jubiläum und die Gattin wollte von ihrem Mann wissen, was er sich zum Jubiläum wünscht. Der nennt ihr im Scherz Komponenten für einen PC. Und staunt dann nicht schlecht, als die Sachen tatsächlich auf seinem Tisch liegen. Mehr dazu auf MeinMMO: Gamer wird gefragt, was er zum Ehejubiläum will, wünscht sich scherzhaft einen Gaming-PC – Seine Frau schenkt ihm Hardware für 2.000 Euro

