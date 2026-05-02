Ihr könnt in NTE leicht einen starken S-Tier-Charakter verpassen, wenn ihr zum Start einen Fehler macht

In NTE könnt ihr, wie in anderen Gacha-Spielen auch, mit Ingame-Währung oder Echtgeld neue Charaktere ziehen. Wenn ihr zwei der stärksten Charaktere direkt zu Beginn des Spiels haben wollt, müsst ihr euch in Geduld üben.

Wie komme ich an S-Tier-Charaktere? Um es Spielern am Anfang so leicht wie möglich zu machen, gibt es schon nach den ersten 50 Pulls auf dem Standardbanner einen S-Class-Selector. Das bedeutet also, dass ihr 50-mal Ingame-Währung nutzen müsst, um einen zufälligen Preis zu behalten, der vom Standard-Item bis zum wertvollen Charakter reichen kann.

Mit dem Selector, den man dann erhält, kann man sich einen von sechs Standard-S-Tier-Charakteren aussuchen. Dabei handelt es sich um die stärksten Charaktere im Spiel. Zur Wahl stehen dabei:

Sakiri

Daffodil

Baicang

Jiayuan

Fadia

Hathor

Da Gacha-Spiele gerade zu Beginn ihre Fans mit besonderen Aktionen und viel Ingame-Währung locken, bekommt man zu Spielbeginn die 50 Pulls schnell zusammen. Doch ihr solltet damit warten, euch einen der Charaktere auszusuchen.

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Beweist für den 2. Charakter Geduld

Diesen Fehler sollte man vermeiden: Tatsächlich solltet ihr es erst einmal lassen, euch einen Charakter auszusuchen, und diese Wahl für später aufheben. Denn schon nach nur 90 Pulls, die man ebenfalls schnell zum Spielbeginn erreicht, zieht ihr garantiert einen zufälligen S-Tier-Charakter.

Im schlimmsten Fall kommt es zu einem ungünstigen Szenario: Habt ihr schon nach 50 Pulls eure Wahl getätigt und zieht dann auch noch zufällig den gleichen Charakter nach 90 Pulls, verpasst ihr so eine Chance, eine neue Figur zu erwerben.

Wenn ihr dagegen abwartet, welche Figur ihr zufällig nach 90 Pulls zieht, könnt ihr euch dann mit dem Selector, den ihr nach 50 Pulls erhalten habt, eine andere Figur aussuchen und dabei nach euren Lieblingen gehen.

Schließlich will man seine Sammlung so vollständig wie möglich haben. So umgeht ihr schon am Anfang, Echtgeld für den Titel auszugeben.

Damit ihr die Ingame-Währung noch schneller zusammenhabt, gibt es noch etwas, das ihr nicht verpassen solltet: die Codes auf MeinMMO. Wir aktualisieren für euch fortlaufend den folgenden Artikel, in dem ihr aktuelle Codes zum Gacha-Spiel findet: NTE: Neverness to Everness – Alle aktiven Codes im April 2026 und wie ihr sie einlöst