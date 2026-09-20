Spieler gewinnt eine komplette Runde Civilization, ohne eine einzige Stadt zu besitzen

Städte gelten in der Civilization-Reihe als Kernelement des Spiels. Ein Spieler hat jetzt gezeigt, dass man auch ohne Städte gewinnen kann. Dabei macht er sich eine Anführer-Eigenschaft und die schwache künstliche Intelligenz der Gegner zum Vorteil.

Was hat er gemacht? Der Nutzer hat in Civilization VII mit einem Gegner auf der niedrigsten Stufe gespielt, aber dafür die unabhängigen Mächte auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und diese auf feindlich gesetzt. Diese Mächte sind wie die Barbaren in den alten Spielen und verwandeln sich später in einen Stadtstaat. Zusätzlich hat er die Spielgeschwindigkeit auf Marathon gestellt, in der Antike gestartet und Pangäa als Karte gewählt.

Als Anführer Tecumseh besitzt der Spieler die Eigenschaft, dass er mit allen unabhängigen Mächten sofort freundlich eingestellt ist. Und genau das nutzte er in dieser Partie aus. Denn die Barbaren greifen ihn nicht an.

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Starke Barbaren überrollen den gegnerischen Mitspieler

Wie lief die Partie ab? Er selbst erklärte in seinem Reddit-Thread, dass er mit seinem Gründer nur über die Karte gelaufen sei, aber ansonsten nichts getan habe. Sein größter Gegner seien Vulkane auf der Karte gewesen. Während er also über die Karte gelaufen sei, zerstörten die unabhängigen Kräfte die Städte des einzigen gegnerischen Spielers, bis von diesem nichts mehr übrig gewesen sei. Abschließend habe er einen militärischen Sieg (Dominanz) erreicht.

Das Spiel selbst rechnete wohl nicht mit so einem Sieg, denn der Nutzer erhielt laut eigener Aussage einen fehlerhaften Siegesbildschirm. So schreibt er:

Als ich gewann, erschien ein etwas fehlerhafter Siegesbildschirm. Mir wurde ein „Dominanz“-Sieg angezeigt, aber ich bekam keine der Zwischensequenzen zu sehen, die man normalerweise bei einem Dominanz-Sieg erhält. Außerdem hatte ich keine Hauptstadt, um die die Kamera hätte heranzoomen können. Ich erhielt zwar Tecumsehs typisches Zitat und die dazugehörige Zwischensequenz, aber sein Bild wurde auf dem Siegesbildschirm nicht wie üblich angezeigt.

Wie lange hat die Partie gedauert? Insgesamt hat der Nutzer 327 Runden „gespielt.“ Das Spiel dauerte aber, so erklärte er, weniger als eine halbe Stunde, „da ich eigentlich nichts weiter tun musste, als mit meinem Gründer auf der Karte herumzulaufen.“

Civilization VII setzt auf Anführer, die verschiedene Vorteile bieten. Der Nutzer hat hier einen Vorteil exemplarisch ausgenutzt. Diese Vorteile sind auch sonst innerhalb der Partei sehr unterschiedlich und teilweise richtig stark. MeinMMO stellt euch die verschiedene Anführer vor, mit denen ihr einen starken Vorteil im Spiel habt: Civilization VII: Die 6 besten Anführer, die ihr zum Start wählen solltet