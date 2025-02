Civilization VII: Die 6 besten Anführer, die ihr zum Start wählen solltet

Civilzation VII setzt auf Anführer, die ihr zum Start euer Partie wählen müsst und beibehaltet. Die Vorteile sind sehr unterschiedlich und teilweise richtig stark. MeinMMO stellt euch die 6 stärksten Anführer vor, mit denen ihr einen starken Vorteil im Spiel habt.

Civilization VII hat einige Prinzipien der Serie grundlegend geändert. Doch weiterhin wählt ihr zu Beginn eurer Partie einen Anführer und die bringen euch teilweise mächtige Vorteile, mit denen ihr eine Partie für euch entscheiden könnt. MeinMMO stellt euch die besten Optionen vor, die ihr aktuell in Civilization VII finden könnt. Nicht eingerechnet sind sogenannte „Mementos“, die ihr erst später nach mehrfachem Durchspielen freischalten könnt und weitere Vorteile bieten.

Xerxes, König der Könige

Vorteile:

+3 Kampfstärke für Einheiten, die auf neutralem oder feindlichem Gebiet angreifen

Erhaltet 100 Kultur und Gold pro Zeitalter, wenn ihr zum ersten Mal eine Siedlung erobert.

+10 % Gold in allen Siedlungen. +20 %, wenn ihr die Siedlung nicht selbst gegründet habt.

1 Siedlungslimit pro Zeitalter

Xerxes gibt es in zwei Varianten, als „König der Könige“ hat er jedoch die stärksten Vorteile im Spiel. Er zählt zu den besten Optionen, wenn ihr zum ersten Mal eine Runde Civilization VII spielen wollt, denn er besitzt starke Vorteile.

Er verfügt über zwei Goldboni, von denen einer eine 10%ige Erhöhung des Goldes in allen Siedlungen ist, die sich auf 20 % verdoppelt, wenn die Siedlung nicht selbst gegründet wurde. Xerxes bietet außerdem ein zusätzliches Siedlungslimit pro Zeitalter, was sehr wichtig ist, wenn ihr am Anfang viele Städte gründen möchtet. Schließlich erhalten die Kampfeinheiten von Xerxes einen zusätzlichen Bonus von +3 auf die Kampfstärke, wenn sie in einem Gebiet angreifen, das nicht das eigene ist.

Wenn ihr euren Gegner mit Krieg überziehen möchtet, gibt es derzeit kaum eine bessere Option als Xerxes.

Himiko

Vorteile:

Erhaltet ein einzigartiges Unterfangen namens „Freund von Wei“, das in einer Allianz ausgeführt werden kann, um euch und euren Verbündeten + 25 % Wissenschaft zu gewähren.

+ 4 Wissenschaft pro Zeitalter und für jedes Oberhaupt, dem ihr freundlich gesinnt oder hilfreich seid.

Kann Unterfangen kostenlos unterstützen.

Der größte Vorteil, den Himiko hat, ist die kostenlose Unterstützung von Unterfangen. Das bedeutet, dass ihr euch bei allen diplomatischen Optionen die Einflusskosten sparen könnt. Das ist sehr mächtig, wenn ihr friedlich spielen möchtet.

Hinzu kommt, dass Himiko sehr starke Vorteile bei der Forschung bietet. Dazu gehört nicht nur das Projekt namens „Freund von Wei“, sondern auch ein starker Bonus von +4 Wissenschaft, solange ihr nur befreundet seid.

Machiavelli

Vorteile:

+3 Einfluss pro Zeitalter

Ihr erhaltet 50 Gold pro Zeitalter, wenn diplomatische Aktionen, die ihr vorgeschlagen habt, angenommen werden oder 100 Gold, wenn sie abgelehnt werden.

Ignoriert vorausgesetzte Beziehungen für das Erklären formeller Kriege

Ihr könnt Truppen ausheben, auch wenn Ihr kein Suzerän der betroffenen Stadtstaaten seid.

Machiavelli bietet euch gleich verschiedene Vorteile bei Wirtschaft, Diplomatie und Militär und ist damit weniger auf einen Spielstil festgelegt.

Zunächst einmal erhält Machiavelli in jedem Zeitalter +3 Einfluss, was Ihnen immer einen schnellen Vorteil verschafft. So richtig stark wird der Vorteil jedoch mit dem Bonus, dass ihr Gold für jede vorgeschlagene Unternehmung erhaltet.

Machiavelli ignoriert alle Anforderungen, um einem anderen Anführer den Krieg zu erklären. Das kann je nach Spielweise durchaus praktisch sein. Außerdem könnt ihr im Krieg die Truppen eines Stadtstaates ausheben und sie damit dem Spieler stehlen, der offiziell der Suzerän ist.

Augustus

Vorteile:

+2 Produktion in der Hauptstadt pro Gemeinde

Kann Kulturgebäude in Gemeinden kaufen

+ 50 % Gold für den Kauf von Gebäuden in Gemeinden

Augustus setzt auf einen eher langsamen Spielstil, denn alle drei Vorteile könnt ihr nur sinnvoll einsetzen, wenn ihr eure neu gegründeten Gemeinden nicht zu Städten aufwertet.

Insbesondere der Produktionsbonus kann sehr mächtig sein, um eure Hauptstadt schnell wachsen zu lassen oder wenn ihr zügig eine Armee ausheben wollt. Ihr profitiert also davon, die Vorteile lange auszunutzen und erst dann eure Gemeinden zu Städten auszubauen.

Ibn Battuta

Vorteile:

Erhält nach der ersten Ausrichtung in jedem Zeitalter 2 Joker-Attribut-Punkte.

+1 Sicht für alle Einheiten

Erhält ein einzigartiges Unterfangen namens Kartenhandel, das euch nach und nach gestattet, das erkundete Gebiet anderer Anführer einzusehen.

Der stärkste Vorteil von Ibn Battuta ist, dass er in jedem Zeitalter 2 Joker-Attribut-Punkte erhält. Diese könnt ihr einsetzen, um bei einer der vier Siegmöglichkeiten (Kultur, Militär, Wissenschaft, Wirtschaft) schneller voranzuschreiten.

Zusätzliche Attributspunkte verschaffen euch einen frühen Boost in dem Sieggebiet, auf welchen ihr euch spezialisieren wollt. Denn normalerweise dauert es Attributspunkte in dem Vermächtnispfad freizuschalten.

Die anderen beiden Vorteile sind ganz nett, aber nicht so mächtig wie die Joker-Punkte.

Harriet Tubman

Vorteile:

+ 100 % Einfluss für das Anregen von Spionage-Aktionen

Erhaltet 5 Kriesgunterstützung auf alle gegen euch erklärten Kriege

Einheiten ignorieren Fortbewegungsnachteile durch Vegetation

Der Hauptvorteil von Harriet Tubman besteht darin, dass sie automatisch +5 auf Kriegsunterstützung erhält, wenn euch jemand den Krieg erklärt. Das ist ein starker Vorteil, denn eure Chance in Kriegen steigt beträchtlich und es fällt euch außerdem leichter, Friedensangebote zu machen.

Kämpft ihr auf unwegsamen Gelände kann die Reduktion der Bewegungsabzüge durch Vegetation ebenfalls sehr praktisch sein, da ihr so deutlich schneller als euer Gegner seid.

Viele Spieler sind von Civilization VII derzeit noch nicht überzeugt. Denn das Spiel macht vieles anderes und ist für seine wenigen Features einfach zu teuer, meinen die ersten Spieler, die sich den „Advanced Access“ teuer erkauft haben: Civilization 7 kämpft sich auf Steam hoch, bekannter Globalstrategie-Experte hat Theorie zur harschen Kritik der Erstspieler