Civilization 7 wagt 8 Jahre nach dem letzten Teil viel Neues und enttäuscht auf Steam, wurde wohl von „seelenlosen Wesen entworfen“

Shooter-Gott shroud will eigenes Team in Marvel Rivals gründen, sagt, er hat direkt zig Angebote erhalten

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Hab ihr Civilization 7 bereits ausprobiert? Wartet ihr noch auf den offiziellen Start am 11. Februar 2025? Verratet es in den Kommentaren! GameStar-Redakteur und Twitch-Streamer Maurice Weber hat Sid Meier’s Civilization 7 übrigens schon vorab ausgiebig testen können: Deutscher Strategie-Experte auf Twitch zieht Fazit nach 20 Stunden Civilization 7

Was schreibt die Community über Civ 7? Schon im Vorfeld wurde viel über die zahlreichen Neuerungen des Spiels diskutiert. Beispielsweise, dass es jetzt drei Zeitalter gibt, über die man zwar seinen anfangs gewählten Anführer behält, aber jedes Mal sein Volk wechseln muss. Für diverse Kritiker wagt Firaxis hier zu viel, die Neuerungen kommen bei einem Teil der Fans der Reihe bislang nicht allzu gut an.

