Deutscher Strategie-Experte auf Twitch zieht Fazit nach 20 Stunden Civilization 7

Das Fazit von Maurice Weber als Civilization-Fan bekommt ihr im Video. An Alternativen mangelt es inzwischen ja nicht mehr – mit Ara: History Untold und Millenia erschienen zuletzt gleich zwei neue Konkurrenten. Doch beide Spiele haben das Problem, dass sie in zu viel Arbeit ausarten.

Außerdem beginnen neue Städte zunächst als Gemeinden. Diese wandeln ihre gesamte Produktion in Gold um, produzieren selbst aber nichts. Später könnt ihr sie spezialisieren, um etwa eine nahegelegene Stadt mit Nahrung zu versorgen. Es kann sich also durchaus lohnen, nicht jede Gemeinde zu einer Stadt auszubauen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wissen wir über Civilization 7? Das neue 4X-Game erscheint am 11. Februar 2025 und wagt einige große Änderungen. So spielt ihr etwa nicht mehr nur eine Fraktion pro Partie, sondern wechselt diese mit jedem Zeitalter – ähnlich wie beim Konkurrenten Humankind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to