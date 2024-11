Ein neues Strategiespiel auf Steam kann euch die Wartezeit auf Civilization 7 verkürzen

Strategiefans sehnen sich nach dem 7. Teil der Civilization-Reihe. Doch auf Civ VII muss man noch ein paar Monate warten. Wer zwischen der Zeit noch Lust auf ein neues 4X-Spiel hat, kann sich ein neues Strategiespiel auf Steam anschauen. Das Besondere an Zephon: Postapokalypse und kosmischer Horror.

Um welches Spiel geht es? Am 8. November 2024 erschien auf Steam das Strategiespiel Zephon. Das Spiel erinnernd als 4X-Spiel an bekannte Titel wie Civilization 6 oder Age of Wonders 4. Aber statt rundenbasierter Strategie im historischen Kontext erwartet euch in Zephon die Postapokalypse.

Die Menschheit kehrt auf eine zerstörte Erde zurück, die voller Roboter und außerirdischer Feinde ist. Dabei mischt das Spiel Elemente von technischer Apokalypse mit kosmischem Horror, den man aus Lovecrafts Geschichten um Cthulhu kennt.

Folgendes möchte das Spiel bieten:

Das Spiel soll ich auf Überlebensstrategie konzentrieren, die Fans von Frostpunk gefallen könnte

Man kann Zephon im Single- und Multiplayer spielen

Über 150 Technologien

Es gibt Cyberpunk-Fähigkeiten, aber auch Magie

Neben dem Kampf gibt es auch Wirtschaft und Diplomatie

Das Spiel kommt von Proxy Studios, die mit Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War schon mal ein 4X-Strategiespiel entwickelt haben.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ausgezeichnetes Studio. Ausgezeichnetes Spiel

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam kommt das Spiel aktuell ziemlich gut an. Bei 206 Reviews steht das Spiel aktuell bei “Sehr Positiv” mit 91 % positiver Reviews. Gelobt wird vor allem, dass es wie eine Weiterentwicklung des vorherigen Spiels des Entwicklers wirkt und wohl einiges aus dem Vorgänger verbessert hat.

Shroud: Das Liebeskind von Civilization: Beyond Earth und Warhammer Gladius. Zwei fantastische Spiele…

Andrew: Ausgezeichnetes Studio. Ausgezeichnetes Spiel. Danke für Gladius und für Zephon. Die neue 4x-Diplomatie und die Story-Elemente sind lustig und erfrischend. Das Handeln und Verbünden mit Gegnern ist großartig, da dies in Gladius nicht möglich war.

Miloch: Wenn Sie Gladius mochten, sollten Sie auch dieses Spiel mögen. Es ist von denselben Leuten. Es hat viele der gleichen Elemente, ist aber in einem völlig anderen Setting.

Es gibt aber auch wenige negative Stimmen wie die vom User Runny Legs, dem die Ähnlichkeit zu Gladius missfällt. Er kritisiert auch die UI, lobt aber die Diplomatie. Er räumt ein, dass es kein schlechtes Spiel sei, er findet den Preis aber zu hoch.

Wenn ihr also Fans von Warhammer 40,000 Gladius seid oder einfach Freunde eines postapokalyptischen Settings und von kosmischem Horror seid, dann könnt Zephon was für euch sein. Das Spiel kostet auf Steam aktuell 39,99 €. Wenn ihr euch lieber in einem chinesischen Setting mit unzähligen Charakteren austoben wollt, dann ist dieses Spiel was für euch: Ein neues Spiel erobert Steam und die PS5 – Es umfasst 80 Jahre und hat 1.000 spielbare Helden