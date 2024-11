Warcraft-Fans bekommen ein „neues“ Strategiespiel – Leak verspricht Warcraft II: Remastered

Wie der Name verrät, läuft es im Survival-Spiel If Sun Sets auf den Sonnenuntergang hinaus: Nachts wird aus dem Rollenspiel nämlich Survival-Horror.

Kommt da noch mehr? Fans der Strategiespiele von Warcraft dürfen allerdings hoffen, dass es noch mehr als das Remaster von Warcraft 2 geben wird, denn weitere Hinweise sprechen dafür. So hat Blizzard auf der eigenen Seite das Material, das bisher unter Warcraft 3 lief, auf „Warcraft (RTS)“ geändert – die Strategie-Spiele haben nun also einen eigenen, namentlichen Bereich.

Was ist das für ein Spiel? Das ursprüngliche Warcraft II: Tides of Darkness stammt aus dem Jahr 1995, ist also inzwischen 29 Jahre alt und erschien nur rund ein Jahr nach dem ursprünglichen Warcraft I.

Was wurde gefunden? Wie wowhead berichtet, wurde im Content Distribution Network (CDN) von Blizzard ein neuer Eintrag gefunden mit dem Namen „Warcraft II: Remastered Internal Alpha“. Ein handfester Beweis dafür, dass Blizzard dem alten Strategie-Kracher einen neuen Anstrich verleihen will.

