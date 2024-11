Steam: „Hübsches Game mit einer Botschaft“ – Neues Strategiespiel macht euch zur Ameise, ist ein kleiner Geheimtipp

Seit dem 7. November 2024 ist mit Empire of the Ants ein einzigartiges Strategiespiel für Steam, GOG, Epic, PS5 und Xbox erschienen. Statt als „Gott“ alles von oben zu verwalten, seid ihr als Ameise unterwegs und steuert eure Einheiten aus nächster Nähe. Und so kleine Wesen haben ganz andere Herausforderungen.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in Empire of the Ants als Ameise Nr 103.683, die von der Königin zu einer Art Kommandantin ernannt wird.

Eure Armeen bestehen aus verschiedenen Ameisen und Käfern, die ihr zu Nahrungs- und Ressourcen-Quellen führen oder im Kampf befehligen müsst.

Die Ameise steuert ihr dabei die ganze Zeit über selbst. Basenbau, Befehle und Technologie funktionieren alle ohne isometrische Perspektive.

So kommt Empire of the Ants an: Auf Steam hat Empire of the Ants eine Bewertung von „größtenteils positiv“ mit 76 % Zustimmung, allerdings auch erst mit 103 Rezensionen. Laut SteamDB hatte das Spiel zu Release 1.126 Spieler.

Die Nutzer auf Steam loben vor allem, wie flüssig das Spiel läuft und wie entspannend es sich spielt. Das Gameplay sei „erfrischend“, aber auch „unaufgeregt“ und „fast schon meditativ.“ Ein besonderes Schmankerl sei, dass man beim Spielen noch die wichtige Botschaft vermittelt bekommt, doch bitte auf seine Umwelt zu achten.

In den negativen Reviews heißt es, dass die Missionen schnell repetitiv werden. Einige Ameisen-Liebhaber zeigen sich zudem enttäuscht darüber, dass die Thematik lediglich oberflächlich sei. Man könne sie einfach mit Menschen ersetzen. Generell sei das Spiel nicht schlecht, nur für das, was es ist, mit 40-50 Euro schlicht zu teuer.

Die Kollegen von GameStar bewerten Empire of the Ants mit 77 von 100 Punkten. Sie loben ebenfalls die Grafik sowie das eher ruhige Gameplay. Kritik gibt es am Strategie-Faktor und der Story.

30 bis 60 Stunden Spielzeit für Ameisen-Strategie

Das Gameplay erinnert ein wenig an eine Mischung aus Pikmin und Mount & Blade. Eure Ameise hetzt übers Feld und sucht Ressourcen-Knoten oder Feinde aus, um die mitgebrachten Einheiten dorthin zu befehligen. Wie viel ihr von welchen Inhalten seht, kommt dabei auf den Spielmodus an:

Erkundung ist für Spieler, die gerne frei herumlaufen und kleinere Aufgaben wie Rettungs-Missionen spielen wollen.

Taktisch hat eine zusätzliche Kampf-Komponente und ist im Grunde ein Geplänkel- oder Scharmützel-Modus, in dem ihr lediglich eine Schlacht schlagt. Die Truppen funktionieren nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip.

Strategisch bringt dann schließlich Basenbau, Ressourcen-Management, Truppen-Ausbildung und den Tech-Tree mit ins Spiel.

Die Kampagne alleine soll zwischen 30 und 60 Stunden Spielzeit bringen, je nachdem, wie vollständig ihr alle Aufgaben erledigen wollt. Dazu gibt es einen PvP-Modus, in dem ihr euch gegen andere Spieler behaupten könnt.

Auf der gamescom 2024 konnte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus Empire of the Ants bereits anspielen. Als großer RTS-Fan war er erst einmal skeptisch, insbesondere, weil das Spiel für Controller optimiert ist. Aber das ungewöhnliche Strategiespiel hat ihn überrascht: Ich liebe Strategiespiele auf PC, aber ein RTS mit Controller ist mein Geheimtipp von der gamescom 2024