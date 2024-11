In einem neuen Strategiespiel auf Steam kämpft ihr große Schlachten, doch ihr seid nur eine winzige Ameise

Am 7. November 2024 erscheint Empire of the Ants auf Steam. In dem Strategiespiel bestimmt ihr in großen Schlachten das Geschick einer Ameisenkolonie.

Was ist das für ein Spiel? Empire of the Ants ist ein Echtzeit-Strategiespiel für PC und Konsolen. Darin befehligt ihr eine Armee von Ameisen unterschiedlicher Klassen und kämpft in großen Schlachten gegen andere kleine Waldbewohner, um euer Reich zu vergrößern.

Empire of the Ants erscheint am 7. November 2024 auf folgenden Plattformen:

PC: Steam, GOG.com und Epic Games Store

Konsolen: PS5 und Xbox Series X|S

Im Launch-Trailer zeigt sich das Spiel noch einmal von seiner schönsten Seite:

Was zeigt der Trailer? Empire of the Ants läuft in der Unreal Engine 5 und gibt optisch dementsprechend ordentlich etwas her. Detaillierte Animationen erwecken die unterschiedlichen Waldbewohner zum Leben, zu denen neben den Ameisen auch Tiere wie Schnecken, verschiedene Käfer und mehr gehören.

Solo-Kampagne und Mehrspieler-Schlachten

Was bietet das Spiel? Das Kernstück von Empire of the Ants ist die Solo-Kampagne: Die dauert laut Angabe der Entwickler auf Steam rund 20 Stunden und basiert auf dem gleichnamigen Buch des französischen Autors Bernard Weber.

Im Rahmen der Kampagne führt ihr große Schlachten, erobert gegnerisches Territorium und vergrößert so euer Imperium. Oder aber, ihr freundet euch mit anderen Spezies an. Daraufhin werden sie euch im Kampf beistehen, etwa als eine Art mobiler Untersatz. So fliegt ihr zum Beispiel auf dem Rücken großer Käfer in den Kampf.

Neben der Kampagne gibt es einen Multiplayer-Modus. Dort tretet ihr in Schlachten gegen andere Spieler an. Wem der Ranglistenmodus zu stressig ist, der kann in einer privaten Lobby auch gegen Freunde oder die KI spielen.

„Das Spiel hat das Potenzial, sich abzuheben“

Wie kommt das Spiel bislang an? Käufer der digitalen Deluxe-Edition bekommen 3 Tage Vorabzugang zum Spiel. Daher gibt es bereits die ersten Reviews auf Steam, auch wenn es nur 70 Stück sind (Stand 6. November, 14:23 Uhr).

Die Reviews fallen bisher zu 77 % positiv aus. Gelobt werden vor allem die Grafik und das spannende Konzept. Beim Gameplay scheiden sich allerdings die Geister, wie ein Blick in die Rezensionen zeigt:

Raffneck(GER) schreibt auf Steam: „Ein wunderschönes und unaufgeregtes Game, das fast schon meditativ ist. Es hat ein unverbrauchtes und tolles Setting, in dem man als Ameise Abenteuer erlebt. Soweit ich das Sagen kann, ist es ‘Bugfrei’… Wahnsinns Wortwitz^^“

Trippy Crawl hätte ein RTS mit mehr Tiefgang erwartet. Sein Fazit auf Steam: „Eine glorifizierte Tech-Demo über Ameisen mit 40 € zu bepreisen, ist lächerlich. Wäre es für 20 € gewesen, wäre ich weniger kritisch gewesen, aber man bekommt in einem 10 Jahre alten RTS-Spiel für 20 € VIEL mehr Tiefe als in diesem Spiel. Dieses Spiel sieht einfach nur hübsch aus.“

Steam-Nutzer Commander ist zwar begeistert von dem Spiel, bemängelt aber auch teilweise repetitives Gameplay. Er schreibt auf Steam: „Ich mag es, endlich mal was anderes. Dieses Spiel hat wirklich das Potenzial, sich abzuheben. Es gibt viele Änderungen, die vorgenommen werden können, und Bereiche, die es zu erkunden gilt, um das Spiel attraktiver zu machen. Das Spiel läuft gut und ohne Probleme. Mein einziges Problem ist, dass das Spiel ein wenig repetitiv wird, wenn man einige Zeit am Stück spielt.“

Andere Spieler haben bei der Performance des Spiels weniger Glück. Um euch einen besseren Eindruck vom Spiel zu verschaffen, könntet ihr den offiziellen Release abwarten. Die Tage darauf dürfte es auch mehr Rezensionen zum Spiel geben, die ihr zurate ziehen könnt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte Empire of Ants bereits auf der gamescom 2024 ausprobieren – zuerst etwas widerwillig, im Nachhinein aber doch mit Freude. Seinen ausführlichen Ersteindruck des Spiels lest ihr hier: Ich liebe Strategiespiele auf PC, aber ein RTS mit Controller ist mein Geheimtipp von der gamescom 2024