Ein Stardew Valley mit Leichen gehört zu den besten Geheimtipps auf Steam, jetzt geht die Demo von Teil 2 ab wie Schmitz Zombie

Am 22. September 2026 erscheint Graveyard Keeper 2 auf Steam. Schon jetzt könnt ihr die Demo spielen! Wenn wir den fantastischen Vorgänger als Blaupause nehmen, dann lohnt sich das!

Was ist das für ein Spiel? Graveyard Keeper ist wohl die „ungenaueste mittelalterliche Friedhofsmanagement-Simulation“, die ihr auf Steam finden könnt. Ihr bringt euren Friedhof auf Vordermann, baut, besorgt Ressourcen, verdient Geld und erlebt nebenbei eine … Liebesgeschichte?! Stellt euch Stardew Valley mit Leichen vor.

Klingt vielleicht wild, kommt auf Steam aber auf starke 86 Prozent „Sehr positiv“, und bei GameStar auf eine herzliche Empfehlung von Mary. Sie schwärmt vor allem von einer Stärke von Graveyard Keeper, die euch auf den ersten Blick überraschen könnte, und schreibt:

Die hohe Kunst, viele Geschichten gleichzeitig zu erzählen und miteinander zu verweben, meistert Graveyard Keeper mit außerordentlichem Feingefühl und ohne hektisch zu werden. Es verdient daher nicht nur mehr Beachtung, weil es ein spaßiges und fantastisches Spiel ist, sondern auch, weil es ein Storytelling-Vorbild für andere Entwickler sein sollte. Ich brauche mehr Spiele, die viele tolle Geschichten so kreativ in einer einzigen Story erzählen können.

Und jetzt steht der hoffentlich ebenfalls fantastische Nachfolger in den Startlöchern.

Video starten Graveyard Keeper: Das Stardew Valley mit Leichen bekommt 8 Jahre nach Release eine überraschende Fortsetzung auf Steam und PS5 Autoplay

Eine Armee aus Untoten für die Zombieapokalypse

Was bietet Teil 2? Graveyard Keeper 2 behält die grundsätzliche Spielidee bei, macht euch aber zum Großinquisitor. Euer Ziel: eine zerstörte Stadt wieder aufbauen und eine Armee aus Untoten hochziehen, um eine Zombieapokalypse zu verhindern.

Dabei soll die Friedhofssimulation erneut mit ihrem Humor, grotesken Charakteren und einer abgedrehten Story glänzen. Wie sich das spielt, könnt ihr auf Steam gerade durch eine kostenlose Demo herausfinden. Die lockte gestern Abend bereits starke, fast 30.000 Spieler an (Quelle: steamdb.info). Der finale Release soll am 22. September erfolgen, für dann knapp 25 Euro (aktuell könnt ihr das Spiel noch für nen Zwanziger abgreifen).

Falls ihr Teil 1 verpasst habt, könnte es sich für euch lohnen, dort zuerst vorbeizuschauen. Graveyard Keeper ist noch bis zum 28. September für gerade einmal 3,90 Euro zu haben. Falls ihr Teil 1 oder die Demo vom Nachfolger bereits gespielt habt: Wie gefällt euch Graveyard Keeper? Verratet es gern in den Kommentaren! Apropos Mary und „cozy“ Simulationen: Mehr Grind als in jedem Dungeon: Warum ich meinen Ehrgeiz lieber in Bauernhöfe, als MMOs stecke