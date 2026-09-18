Behält die Community recht, können wir uns ab GTA 6 Online von allen anderen Projekten von Rockstar verabschieden

Das Gerücht, dass wir bereits 2027 mit einem Multiplayer für GTA 6 rechnen können, sorgt bei der Community des Spiels für ein heißes Gesprächsthema. Die Vorfreude ist groß, aber ebenso eine ganz andere Befürchtung.

Was befürchtet die Community? Nicht nur Fans der GTA-Reihe, sondern generell die Gaming-Community befindet sich seit den Neuigkeiten bezüglich eines möglichen Multiplayers von GTA 6, der laut des Twitch-CEOs bereits nächstes Jahr erscheinen soll, im Zwiespalt.

Einerseits werden Infos rund um ein GTA 6 Online schon lange erwartet, doch da dieses womöglich doch näher ansteht, als von vielen Gamern – darunter auch Experten – erwartet, kommt eine neue Erkenntnis auf: Sobald GTA 6 Online einmal erschienen ist, war’s das wohl erstmal mit anderen Games von Rockstar.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

GTA 6 Online könnte so erfolgreich sein, dass nichts mithalten würde

Wie kommt die Community darauf? Im Gaming-Subreddit wird die Aussage des Twitch-CEOs ausgiebig diskutiert, wobei vor allem eine Stimmung deutlich hervorsticht: Laut vielen Stimmen könnte GTA 6 Online eine solch dicke Goldgrube für Rockstar sein, dass das Studio es für eine lange, lange Zeit gar nicht mehr nötig habe, neue Projekte zu entwickeln.

„Das war’s“, schreibt atchesMalone_1, „GTA 6 für den Rest unseres Lebens.“ Auch Mandp316 sagt dazu: „Und damit das Letzte, was wir in unserem Leben noch von Rockstar zu sehen bekommen werden …“

Wieso würde GTA 6 Online für ein derartiges Ausmaß sorgen? Um das zu beantworten, muss man sich den Erfolg des Multiplayers von GTA 5 anschauen. GTA Online ist für Rockstar immer noch eine stabile Einnahmequelle, wie auch der Forbes-Journalist Paul Tassi hervorhebt. Rund 400 Millionen Dollar bringe der fast 13-jährige Multiplayer jährlich ein, weshalb ein Nachfolger eigentlich gar nicht so dringend notwendig sei.

Das könnte bedeuten: Selbst wenn GTA 6 Online „nur“ mindestens so erfolgreich werden wird wie sein Vorgänger, könnte Rockstar dementsprechend wieder mindestens 13 Jahre durchgefüttert werden. Das könnte nicht nur für eine weitere lange Pause zwischen GTA 6 und einem möglichen GTA 7 sorgen, sondern auch für weitere Projekte, wie eben die Red-Dead-Redemption-Reihe.

Das Worst-Case-Szenario bei dieser Vorstellung lässt den Reddit-Nutzer RegionalHardman bereits auf kreative Ideen kommen: „Wenn ich 55 werde und Red Dead Redemption 3 nicht spielen kann, lasse ich mich in eine Kryokammer legen – mit der strikten Anweisung, mich wieder aufzutauen, sobald das Spiel erscheint.“

Wie findet ihr die Reaktion aus der Community? Übertreiben die Spieler? Oder ist die Sorge berechtigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Während der CEO von Twitch mal eben über den Start von GTA 6 Online plaudert, äußert sich der CEO von Take-Two etwas genauer zu potenziellen PC-Versionen von Rockstar Games: GTA 6 erscheint zunächst exklusiv für Konsolen, doch ein Satz vom CEO von Take-Two dürfte vielen PC-Spielern Hoffnung machen