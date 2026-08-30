Gaming News
0

Für einen Multiplayer von GTA 6 müssen wir uns wohl noch länger gedulden als beim Vorgänger

Caroline Fuller Caroline Fuller Lesezeit 2 Minuten
GTA 6 Lucia im Auto

Rockstar hat bisher noch kein Wort über ein potenzielles GTA 6 Online verloren. Wann wir vielleicht doch damit rechnen können, hat sich Forbes-Journalist Paul Tassi genauer angeschaut.

GTA 6
GTA 6
Action AdventureThird-Person-Shooter

Auf welche Prognose kommt Tassi? Der Forbes-Journalist Paul Tassi, ein bekannter Name der Branche, fragte sich – wie vermutlich jeder Fan der GTA-Reihe –, wie es um einen Multiplayer zu dem neuen Teil steht.

Mit dem frischen Einblick in GTA 6, der auf Netflix Premiere feierte und nun auch auf YouTube zu sehen ist, offenbarte Rockstar eine Menge Inhalte und Informationen, doch keine näheren zu einem potenziellen GTA 6 Online, einem Multiplayer wie in GTA 5.

In Anbetracht der Timeline von GTA 6 und des derzeitigen Zustands von GTA Online ist der Journalist zu einer Prognose gekommen, die viele vielleicht nicht hören wollen, doch mit der einige gerechnet haben: Ein Multiplayer zu GTA 6 wird nicht so schnell kommen wie bei GTA 5. Das Timing muss wohl stimmen.

Video starten
10 Bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6

GTA 6 Online hat derzeit weder genug Zeit noch Raum

Wie kommt der Journalist auf diesen Ausblick? Tassi erklärt in seinem Forbes-Artikel, dass das längere Warten auf GTA 6 Online vor allem an drei verschiedenen Gründen liege:

  • GTA 6 befindet sich gerade im Endspurt, nachdem es mehrere Male verschoben wurde. Rockstar hat bereits öffentlich klargemacht, dass sich GTA 6 in einem „fast fertigen“ Zustand befindet, weshalb in den letzten Monaten vor dem Release noch viel am Feinschliff gearbeitet werden müsse, um eine Katastrophe wie den Start von Cyberpunk 2077 zu vermeiden. Rockstar würde alle Kapazitäten auf GTA 6 legen, das habe mit großer Wahrscheinlichkeit unangefochten die höchste Priorität.
  • GTA Online ist weiterhin eine stabile Einnahmequelle, die dank unzähliger Updates und GTA-Rollenspiel mehr als lebendig ist. 13 Jahre nach der Veröffentlichung bringt GTA Online rund 400 Millionen Dollar pro Jahr ein, weshalb hier kein sterbendes Spiel schnell von einem Nachfolger ersetzt werden müsse.
  • Der richtige Übergang und dessen Zeitpunkt seien kritisch. GTA Online ist noch äußerst profitabel, GTA 6 wird enorme Verkaufszahlen generieren, und man müsse abwarten, wie, wann und ob GTA Online durch Teil 6 weniger Umsätze erzielt. Spielern soll durch den Start von GTA 6 nicht das Gefühl vermittelt werden, dass man sie aus GTA 5 online rausschmeißt, sondern ihnen ein Neuanfang angeboten wird. Nach 13 Jahren wird das keine leichte Sache sein, weshalb auf den richtigen Moment gewartet werden muss.
Mehr zu GTA 6
Mehr zum Thema
Rockstar klaut für GTA 6 bei seinen eigenen Spielen: 13 Details, die wir aus GTA Online und RDR2 kennen
von Dariusz Müller
Rockstar klaut für GTA 6 bei seinen eigenen Spielen: 13 Details, die wir aus GTA Online und RDR2 kennen
Mehr zum Thema
Wer GTA 6 so spielen wird wie zuvor, fällt mies auf die Schnauze – ob bei Raubüberfällen oder in der Liebe
von Caroline Fuller
Wer GTA 6 so spielen wird wie zuvor, fällt mies auf die Schnauze – ob bei Raubüberfällen oder in der Liebe

Wie findet ihr die Einschätzung von Paul Tassi? Denkt ihr auch, dass es womöglich noch Jahre dauern könnte? Oder würdet ihr Rockstar zutrauen, GTA 6 Online spontan zu shadowdroppen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Außerdem besteht noch eine weitere Frage: GTA 6: Wann kommt die PC-Version?

Quelle(n):
  1. Forbes

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx