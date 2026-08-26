GTA 6: Rockstar bricht sein Schweigen zu den Cyberleek-Leaks 

Rockstar meldet sich das erste Mal seit dem Beginn der Leaks von GTA 6 mit einem Statement.

Update vom 26.08.2026 um 14:53 Uhr: Kurz nach dem Statement von Rockstar Games ging ein weiterer Leak live. Diesmal gibt es Kurz nach dem Statement von Rockstar Games ging ein weiterer Leak live. Diesmal gibt es Szenen mit der weiblichen Hauptfigur Lucia zu sehen

Was sagt Rockstar zu den Leaks? Rockstar meldete sich mit einer Nachricht an die Community auf X, das erste Mal, seitdem die Leaks durch Cyberleek begonnen haben:

Liebe Community, Wir wissen, dass viele von euch nach den Ereignissen der vergangenen Woche darauf gewartet haben, von uns zu hören. Zu sagen, dass es für unser Team herzzerreißend war, dass Gameplay-Videos von Grand Theft Auto VI auf diese Weise geleakt wurden, wäre noch untertrieben. Das ist natürlich keineswegs die Art und Weise, wie wir euch das Spiel nach all dieser Zeit präsentieren wollten. Es tut uns sehr leid, dass alles so lange gedauert hat – von der Fertigstellung des Spiels (wir haben es fast geschafft!) über das Teilen weiterer Details und offiziellen Gameplays bis hin dazu, der Community all die Antworten zu liefern, die ihr sucht. Wir freuen uns riesig darauf, euch morgen einen ausführlicheren Einblick zu präsentieren. Es hat zwar länger gedauert als erhofft, diesen vorzubereiten, aber wie bei allem, was wir tun, möchten wir eure Erwartungen übertreffen. Wir sind fest entschlossen, die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient. Auch wenn es bedauerlich ist, dass das geplante Spielerlebnis nun durch einige Spoiler beeinträchtigt sein könnte, hoffen wir, dass ihr alle noch ein wenig durchhaltet, um das Spiel am 19. November selbst zu erleben. Wir möchten allen in der Community danken, die uns in der vergangenen Woche Unterstützungsnachrichten geschickt haben – eure Worte haben dem Team mehr bedeutet, als ihr ahnt. Am Ende machen wir dieses Spiel für euch, und ohne euch hätten wir nicht das Privileg, überhaupt Spiele zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, schon bald mehr mit euch zu teilen. Mit freundlichen Grüßen Rockstar Games

Die originale Nachricht von Rockstar an die Community auf X

Am Release-Datum sowie Einblick auf Netflix und YouTube wird sich nichts ändern

Was kann man dem Statement entnehmen? Damit hat sich Rockstar nicht nur das erste Mal seit dem Start der Leaks mit einem persönlichen Statement geäußert, sie bestätigen auch das bestehende Release-Datum am 19. November 2026 sowie den Netflix-Einblick am 27. August 2026.

Eine Entschuldigung oder anderes Kleinbeigeben gegenüber Cyberleek ist nicht zu sehen. Seinem Namen oder jegliche weiteren Erwähnungen sind in dem Statement Fehlanzeige.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Welche Antwort erhält Rockstar aus der Community? Die Community war sichtlich nervös, dass ein gepostetes Statement womöglich Verschiebungen beinhalten könnte. Die Sorge hat sich jedoch zum Glück vieler Fans nicht erfüllt. Im Gegensatz dazu gibt es sogar Stimmen, die Rockstar dazu auffordern, sich noch mehr Zeit zu nehmen.

Die Reaktionen sind sehr gemischt. Es gibt weiterhin Nutzer, die Rockstar selbst die Schuld an den Leaks und den daraus resultierenden Konsequenzen geben. Sie verlangen weiterhin physische Kopien und hätten sich gewünscht, dass das Thema in dem Statement erwähnt wird.

Andere positionieren sich klar auf Rockstars Seite und scheinen schlichtweg glücklich darüber, dass das Studio einfach sein Schweigen während einer solch turbulenten Situation endlich beendet hat.

Wie seht ihr dieses Statement von Rockstar? Haltet ihr die Nachricht für angemessen? Oder hättet ihr euch andere Worte gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu den täglichen News rund um GTA 6 findet ihr hier: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker