Cyberleek macht Ernst, veröffentlicht Prolog von GTA 6: So schützt ihr euch vor Leaks

Kurz nach dem offiziellen GTA-Statement hat der Leaker jetzt den Prolog zu GTA 6 veröffentlicht. Wenn ihr euch davor schützen wollt, lasst die Finger von X.com und anderen Social-Plattformen.

Was wurde veröffentlicht? Vor wenigen Stunden gab es ein offizielles Statement von Rockstar zu den Leaks rund um GTA 6. Darauf hatte der bekannte Leaker wohl gewartet. Mittlerweile werden etliche Inhalte rund um das Spiel veröffentlicht.

Ganz frisch kursiert jetzt ein etwa 4 Minuten langes Video, das den Prolog von GTA 6 zeigen soll. Zu sehen ist mutmaßlich der erste Abschnitt des Spiels. Wir verlinken ausdrücklich nicht zu solchen Leaks und beschreiben sie auch nicht näher.

Wollt ihr nicht gespoilert werden, dann solltet ihr dringend davon absehen.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

So schützt ihr euch vor Leaks rund um GTA 6

Unsere Empfehlungen, wenn ihr Spoiler vermeiden wollt:

Social Media pausieren: Schaltet Hashtags oder Wörter wie „GTA 6“, „Leak“ oder „Rockstar“ bei X.com ab, Reddit und TikTok stumm.

Keine unbekannten Videos anklicken: Meidet Teaser oder Gameplay-Clips von nicht verifizierten Kanälen auf YouTube oder anderen Plattformen. Hier dürfte das Video ebenfalls massenhaft verbreitet werden.

Streams meiden: Schaut bei Live-Streaming-Diensten wie Twitch genau hin, welches Spieltitel-Label oder Thumbnail gerade aktiv ist.

Grundsätzlich dürfte der Entwickler zügig gegen den Leak und die veröffentlichten Inhalte vorgehen. Dennoch ist alles andere als sicher, dass man wirklich alles dabei erwischt.

Der Journalist Paul Tassi beschreibt auf X.com, dass die Lage aktuell ernst sei. So schreibt er: „Ich gehe davon aus, dass noch mehr kommen wird, jetzt, wo diese Phase begonnen hat.“

Konkret meint er damit den offiziellen GTA-Stream, der am 27. August 2026 auf Netflix stattfinden soll. Ein Deal, der unter Spielern stark umstritten ist. Denn genau hier erwarten viele deutlich mehr Informationen und echtes Gameplay von dem stark gehypten Action-Spiel.

Cyberleek hat seine Drohung wahrgemacht und die erste Szene aus GTA 6 veröffentlicht, in der nach Jason nun auch Lucia zu sehen ist. Mehr dazu lest ihr bei uns auf MeinMMO: GTA 6: Neuer Cyberleek-Clip zeigt, was Fans fürchteten und gleichzeitig sehen wollen: Die erste Szene mit Lucia