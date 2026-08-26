GTA 6: Neuer Cyberleek-Clip zeigt, was Fans fürchteten und gleichzeitig sehen wollen: Die erste Szene mit Lucia

Cyberleek hat seine Drohung wahrgemacht und die erste Szene aus GTA 6 veröffentlicht, in der nach Jason nun auch Lucia zu sehen ist.

Achtung, dicke Spoilerwarnung! In diesem Artikel gehen wir darauf ein, was in dem Leak geschieht und was dieser für die Story von GTA 6 verrät. Wir zeigen keine geleakten Inhalte, erklären nur in eigenen Worten, was zu sehen ist. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und absolut nichts zu den Inhalten des Leaks erfahren wollt, solltet ihr nun wegklicken.

Was ist in dem Leak zu sehen und was wird verraten? In dem neuen Leak mit dem Titel „Rideout Customs“ sieht man vor allem, wie Jason in einem gestohlenen Wagen durch die Straßen fährt, um die Polizei loszuwerden, nachdem er entdeckt wurde.

Wer auch immer am Steuer sitzt, fährt nicht besonders gut. Er crasht in Zäune und Gebäude und wird bereits von seinen Verfolgern beschossen. Der geleakte Clip endet jedoch mit etwas Spannenderem: den ersten Sekunden von Lucia, die das erste Mal in einer Cutscene zu sehen ist.

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Auseinandersetzung zwischen Lucia und Jason

Was zeigt der kurze Ausschnitt der Cutscene? In der Cutscene kann man anhand des blau-rot-wechselnden Lichts erahnen, dass Lucia und Jason von der Polizei angehalten wurden. Auch die Polizeimarke am Rand der Szene weist darauf hin.

Lucia scheint auf eine Frage zu antworten und sagt: „Ja, er wollte fahren, aber er fährt wie ‘ne Bitch“, woraufhin Jason sichtlich irritiert reagiert.

Die Szene scheint nicht direkt von der gezeigten Verfolgungsjagd abzugrenzen, da Jason zu Beginn eine Langarmjacke trägt, im Clip jedoch einen ärmellosen Hoodie.

Wird es mehr Storyspoiler geben? Cyberleeks Abstimmung, ob die Leute wirklich den Prolog sehen wollen, geht weiter. Die paar Sekunden mit Lucia könnten daher nur der Anfang davon sein, was der Leaker zu der Story spoilern will.

Was haltet ihr von dem Leak? Spoilert er euch zu viel? Oder findet ihr derartige Leaks gar nicht so dramatisch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Rockstar hat sich nun das erste Mal selbst zu der Situation rund um die Cyberleek-Leaks geäußert: GTA 6: Rockstar bricht sein Schweigen zu den Cyberleek-Leaks