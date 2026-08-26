Seitdem die Leaks zu GTA 6 unaufhörlich die Community überschwemmen, ist auch MeinMMO-Redakteurin Caro up to date, was in diesen gezeigt wird. Und sie muss zugeben: Das Zeug kurbelt ihre Vorfreude auf den Release nur weiter an. Allerdings wird genau diese gehemmt, denn ein Leak könnte ihr all die Vorfreude binnen Sekunden wieder wegnehmen.

Die ganze Situation rund um „Cyberleek“, den Leaker, mit dem eigentlich viel zu starken Maskottchen eines Lauchs mit Sonnenbrille, ist wirklich absolut das Gegenteil von dem, womit ich vor einigen Wochen noch rechnen konnte.

Als jemand, die sich sehr auf GTA 6 und dementsprechend auch auf neues Futter zum Spiel freut, wollte ich einfach von Vorfreude geleitet auf die nächsten Tage und Wochen hinsteuern. Denn Vorfreude auf ein Spiel ist, wie vermutlich viele weitere Gamer nachvollziehen können, eine der schönsten.

Ich kann mich nicht freisprechen: Als ein Fan der Reihe, der genauso durstig auf … ja, irgendwas zu GTA 6 war, und auch aufgrund meines Jobs habe ich mir die Leaks angeschaut. Wer ähnlich investiert in GTA 6 ist, wird nachvollziehen können, dass es derzeit leichter ist, Leaks zu finden, als diese zu umgehen.

Und genau das ist das Problem. Denn ja, auch wenn die geleakten Inhalte meinen Hype auf GTA 6 nur bestärken, können diese 13 Jahre des Wartens auch in nur einem kurzen Moment zunichte gemacht werden. Und damit bin ich nicht allein, davor fürchtet sich gerade ein riesiger Teil der Fanbase.

Gameplay-Leaks schön und gut … Aber ein einzelner Post zu Story-Leaks könnte diese Stimmung ganz schnell wieder umkehren.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Noch stimmen Leaks vorfreudig, doch das kann sich schlagartig ändern

Was als kleines Basketball-Minispiel und Herumfahren im Auto begann, artete in Leaks von Vice City aus der Perspektive eines Flugzeugs, Strip- und Nachtclubs sowie dem erhofft vollen Strand voller NPCs aus. Und man muss sagen: Das sieht auch schlichtweg alles geil aus!

Was mich jedoch besonders frustriert, ist nicht nur die Agenda des Leakers, die er zwar als „Mission für die Gamer” beschreibt, sich jedoch gleichzeitig mit eingebautem Krypto-Coin an der Neugier von Fans bereichert.

Es ist vor allem diese dunkle Wolke am Horizont, die jederzeit knallen könnte. Denn Cyberleek droht nun, Teile der Story zu leaken.

Und das nicht nur potenziell, sondern genauer gesagt jederzeit.

Fans ziehen den Strich bei Storyleaks

Cyberleek lässt willige Käufer seines Krypto-Coins auf der eigenen Webseite abstimmen, wo der Leaker nun auch erste Szenen des Story-Prologs mit Lucia zur Auswahl stellt. Bereits in einem vorherigen geleakten Clip erklärt dieser, dass er bisher Spoiler vermieden hat, doch bereit ist, diese zu teilen, wenn dementsprechend abgestimmt wird.

Viele Fans nehmen diese möglichen Leaks anders auf als enthülltes Gameplay. Ja, auch Gameplay wird mit Leaks vorweggenommen, doch wenn es um die Geschichte geht, haben die Leute keine Lust, gespoilert zu werden.

Die Community macht sich bereit, Social Media wie X, Instagram und Reddit möglichst zu meiden, und auch untereinander wird gegenseitig daran erinnert, andere nicht zu spoilern, nur weil man selbst darauf stößt.

Man hat Cyberleek zu lange für seine Leaks mit Aufmerksamkeit, Geld und Hype belohnt, und nun könnte jederzeit die Quittung kommen.

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So wollte ich meine Zeit vor GTA 6 nicht verbringen

Ja, auch ich habe mich an den geleakten Clips und GTA 6 nicht sattsehen können, zu groß war die Neugier, aber auch meine Pflicht als Redakteurin, bei dem Thema up-to-date zu sein.

Auch wenn die gezeigten Inhalte wirklich Spaß machen und ich mich freue, diese im Spiel zu sehen, ist das nicht die Art von Vorfreude, die ich mir für GTA 6 gewünscht habe. Und ich denke, dass viele Fans und auch die Entwickler und Artists, die so viele Jahre und Zeit in das Spiel gesteckt haben, das ähnlich sehen.

Ich hätte nicht erwartet, dass ich das sage, aber ich wünsche mir die Phase zurück, in der ein mickriger Pixel am Rand eines offiziellen Screenshots für Hype sorgte, anstatt darum zu bangen, die Story eines so lang erwarteten Games ruiniert zu bekommen.

Es wird daher umso spannender, wie sich die Situation und Cyberleeks Verhalten nach dem tieferen Einblick auf Netflix und YouTube verändern werden, ob sich dieses verändern wird und ob wir dann vielleicht die volle Spoiler-Keule erfahren werden oder nicht.

Wie steht ihr zu dem Thema? Vermeidet ihr Leaks oder schaut ihr sofort nach Clips, um zu sehen, worüber alle sprechen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Wen die Leaks besonders belasten und was Branchen-Insider Jason Schreier darüber denkt, könnt ihr hier auf MeinMMO erfahren: Spieler vergessen bei den Leaks von GTA 6 eine Gruppe von Opfern, die gerade frustriert, müde und sauer ist