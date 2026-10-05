Lucia und Jason teilen sich in GTA 6 eine Schwäche, die ein anderer Charakter ausgleichen muss

Die Protagonisten aus GTA 6 sind zwar ein eingespieltes Team, jedoch in vielerlei Hinsicht grundverschieden. Sie teilen sich allerdings eine Schwäche, für die ein dritter Kandidat ins Spiel kommt. Rockstar erklärt, welche Rolle die drei wirklich spielen.

Welche Schwäche teilen Jason und Lucia? Aus den neuen Informationen des LOVE-Magazins (Quelle: ben/@videotech auf X, zur Verfügung gestellt durch @topkaj777), das mit verschiedenen Rockstar-Entwicklern gesprochen hat, wird schnell deutlich: Jason und Lucia sind keine perfekten Helden, geschweige denn überhaupt perfekte Menschen.

„Wir wollten, dass beide Protagonisten verletzlich, tough und nicht perfekt sind – manchmal haben sie recht, manchmal unrecht –, und dass sie in der Lage sind, voneinander zu lernen“, sagt Elizabeth Gauvey-Kern, Game Writer bei Rockstar, „Genau das hat sie unserer Meinung nach authentisch gemacht und zu einem großartigen Team geformt.”

Doch trotz ihrer Fähigkeiten als eingespieltes Team leiden Lucia und Jason an einer Sache: Sie sind jung und schlichtweg noch nicht sehr erfahren. In den Worten von Senior Vice President der Narrative, Rupert Humphries: „Sie durften nicht allzu erfahren oder abgestumpft sein. Es hat etwas Hoffnungsvolles und Naives, auf eine Reihe von Verbrechen loszuziehen und eine Glückssträhne bis an ihre Grenzen auszureizen, ohne sich Gedanken über die Konsequenzen zu machen.“

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Erfolgreich, aber unerfahren

Welche Rolle spielt dabei ein dritter Charakter? Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe das Team einen Charakter schaffen wollen, der die beiden in das Umfeld von großkalibrigen Missionen bringt. Und dafür kam Raul Bautista ins Spiel:

„Wir brauchten eine ältere Mentor-Figur, die sie in die groß angelegten Raubüberfälle und spektakulären Szenen einführt, die man von einer großen Action-Krimi-Saga wie dieser erwartet“, erklärt Humphries, „Außerdem wollten wir eine Figur, die Vice City verkörpert und eine gewisse Miami-Coolness ins Spiel bringt. Raul verkörpert all das lokale und kriminelle Wissen, das Jason und Lucia noch nicht haben, als sie in Vice City ankommen.“

Was erfahren wir außerdem zu den Charakteren? In dem Artikel des LOVE-Magazins erfahren wir neben der Rolle von Raul auch mehr zu Lucia und Jason.

Lucia wurde mit einem Migrationshintergrund konzipiert. Sie ist in der Nähe von Liberty City aufgewachsen, bevor sie schließlich in Leonida landete.

Jason hingegen rutschte nach seiner Zeit bei der Army aufgrund seiner Lebensumstände in den Drogenhandel und kam schließlich zu Banküberfällen. Rockstar betont jedoch, dass man großen Einfluss auf seine weiteren Entscheidungen nehmen könne.

Es bleibt spannend, wie sich die Beziehung zwischen Jason und Lucia zu Raul im Verlauf des Spiels entwickeln wird. Oder wie findet ihr diese Dynamik? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Während Raul nämlich Lucias Enthusiasmus schätzt, tiefer in die Szene und wichtigere Kontakte einzutauchen, erhält Jason einen ganz anderen Rat von seinem eigenen Mentor: Rockstar versteckt die Story von GTA 6 direkt vor eurer Nase: Das haben die Trailer und der Netflix-Reveal verraten