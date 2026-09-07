Rockstar versteckt die Story von GTA 6 direkt vor eurer Nase: Das haben die Trailer und der Netflix-Reveal verraten

Rockstar hat mit seinen Trailern und dem tieferen Einblick eine Menge Details zu GTA 6 geboten, zum Gameplay, den Charakteren und dem Staat Leonida. Wer genauer hinschaut, kann jedoch erkennen, dass dort bereits viele Einzelheiten über die Story des Spiels verraten werden.

Nachdem Rockstar sich schließlich erbarmte und mit seinem 27-minütigen Einblick auf Netflix und YouTube endlich mehr über GTA 6 verriet, kommen wir mitsamt den beiden Trailern auf 30 Minuten und 27 Sekunden an Videomaterial.

Der YouTuber TGG, der sich täglich mit der GTA-Reihe beschäftigt und auch von Rockstar North für eine eigene Gameplay-Session eingeladen wurde, hat sich das Material genauer angeschaut und sagt: Da steckt bereits so viel Story drin, die sich eigentlich gar nicht vor uns versteckte.

Anhand der drei Videos kann man bereits eine Menge stimmiger Handlungsstränge finden und eine Vorahnung auf ihren Verlauf, den auch ich noch vor der Netflix-Premiere vermutet habe.

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Bisher unscheinbarer Charakter bringt wohl die Story ins Rollen

TGG erklärt in seinem Video etwas, was auch mir zunächst noch nicht aufgefallen ist. Relevant waren vor allem (offensichtlich) Lucia und Jason, Jasons Boss Brian Heder und Raul Bautista, den das Paar im Netflix-Einblick kennenlernt.

Wer während der ersten Szene trotz namentlicher Erwähnung untergegangen ist, ist der Polizist Méndez. Als Jason und Lucia eine Lieferung für Boobie abholen sollen, erscheint Méndez mit ein paar Leuten, die sofort alle Mitarbeiter des Drogenrings erschießen, selbst wenn diese unbewaffnet sind. Während Jason und Lucia in dem Aufzug fliehen, hört man noch, wie sie sich Sorgen machen, ob dieser die beiden vielleicht gesehen haben könnte.

Das weist darauf hin: Die beiden kennen nicht nur Méndez, der Polizist muss auch sie kennen.

Méndez erschießt einen Mitarbeiter des Drogenrings (Quelle: YouTube)

Auf die Frage, wie sich beide Gruppen bereits kennen könnten, weist TGG auf eine Szene hin, die wir auch bereits im tieferen Einblick gesehen haben: In der Verhör-Szene, in der Jason und Lucia beide in Verkleidung erwischt wurden, sind die beiden anscheinend auf etwas gestoßen, was sie nicht hätten sehen sollen.

Der Raum, in dem sie sich befinden, ist der gleiche, in dem Méndez im zweiten Trailer zu sehen war. Dort sprach er mit dem gleichen Mann, der Jason und Lucia ausfragt, und sagte: „Wir Polizisten, wir müssen uns gegenseitig beschützen.“

Jason und Lucia wurden bei einer Mission erwischt, aber auch zuvor überwacht, wie man im Hintergrund erkennen kann (Quelle: YouTube) Méndez spricht mit dem gleichen Mann, der Lucia und Jason befragt (Quelle: YouTube)

Auf den Monitoren des Raumes kann man außerdem sehen, dass Jason und Lucia in den gleichen Outfits entdeckt und überwacht wurden, weshalb man sie wohl festgenommen hat. Da die Situation jedoch eskaliert, Jason und Lucia entkommen konnten, werden diese sich nun bewusst sein, dass Méndez nicht so sauber ist, wie man von einem Polizisten erwarten sollte. So haben sie sich womöglich zum Ziel gemacht, was den Start von Lucias und Jasons Flucht bedeutet, die die beiden durch das Spiel treibt.

Genau aus diesem Grund waren die beiden womöglich auch so verängstigt, als sie ihn in der Drogenküche entdeckt haben.

Jason und Lucia haben andere Ziele, die unschön ausgehen können

Eine wichtige Szene aus dem tieferen Einblick, die mehr über den Verlauf der Story als über den Start verrät, ist das Gespräch zwischen Jason und Brian während der Rooftop-Party. Diese bestätigt nämlich einen Konflikt in GTA 6, den Rockstar bereits seit Langem angedeutet hat und auf den ich mich auch besonders freue.

Jason und Lucia sind zwar ein starkes Team, jedoch grundverschiedene Menschen, die unterschiedliche Dinge im Leben wollen und andere Grenzen für sich setzen. Während Jason eher ein ruhiges Leben will, strebt Lucia danach, immer erfolgreicher zu werden, mit weniger Rücksicht auf Verluste, als es vielleicht für Jason wert wäre.

Diesen Konflikt habe ich schon Ende Juli in einem Artikel zusammengefasst. Mehr dazu findet ihr hier.

Brians Anekdote, die er Jason mitteilt, passt perfekt zu diesem Thema. Während wir bildlich verfolgen, wie Jason und Lucia gemeinsam Läden ausrauben, immer und immer wieder, spricht Brian über eine Erfahrung aus seiner Kindheit, die sein Schützling sich zu Herzen nehmen sollte:

Bei einer Karussellfahrt konnte Brian rechtzeitig abspringen, als das Fahrgeschäft schneller und schneller wurde. Sein Freund, der noch schneller fahren wollte, verletzte sich dabei so arg, dass er an der Verletzung des daraus resultierenden Sturzes verstarb. Brians Worte an Jason:

Man muss wissen, wann man aussteigen muss, Jason. Brians Warnung an Jason (Quelle: YouTube)

Jason und Brian unterhalten sich auf der Dachterasse (Quelle: YouTube)

Im Gegensatz dazu steht Lucia davor, in einem neuen Geschäftspartner, nämlich Raul, noch größere Jobs an Land zu ziehen. Während der Flucht vor der Polizei scheint der erfahrene Bankräuber nämlich großes Potenzial in ihr zu sehen.

Raul: Ein Profi passt sich an. Bist du professionell, Lucia? Lucia: Natürlich. Raul: Gut. Ich brauche jemanden Professionelles. Gespräch zwischen Raul und Lucia (Quelle: YouTube)

Raul und Lucia im Fluchtauto (Quelle: YouTube)

Raul, der von Rockstar zwar als Profi bezeichnet wird, der jedoch etwas zu leichtsinnig bereit ist, große Risiken einzugehen, klingt genau wie die Art Person, die in Brians Geschichte an diesem Leichtsinn verstorben ist.

Mit Brian als Jasons Mentor und Raul für Lucia können sich daher zwei ganz unterschiedliche Wege entwickeln, die zu einem großen Knall führen könnten.

Die Geschichte in GTA 6 könnte demnach eine sein, die vor allem von einer Entwicklung geprägt ist, die von einem Protagonisten, Lucia, als Erfolgsweg betrachtet wird, von dem anderen, Jason, als pure Eskalation.

Wie sich das auf das mögliche Ende auswirkt und die Beziehung, die die beiden führen können, macht mich sehr neugierig.

Wie findet ihr diesen Storyansatz? Habt ihr euch eine ähnliche Story für GTA 6 vorgestellt? Oder fehlt euch dabei etwas? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Die Überfälle in GTA 6, die man während des tieferen Einblicks sieht, werden in dem neuen Titel der Reihe für deutlich größere Aufmerksamkeit und Konsequenzen sorgen als bei seinem Vorgänger: Wer GTA 6 so spielen wird wie zuvor, fällt mies auf die Schnauze – ob bei Raubüberfällen oder in der Liebe