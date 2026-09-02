GTA 6 verbessert ein kleines Detail, das mir bei der Flucht vor der Polizei regelrecht körperliche Schmerzen erspart

Durch Influencer als Medium teilt Rockstar der Welt stetig neue Informationen zu GTA 6 mit. Dadurch wissen wir nun, dass Rockstar eine Controller-Eingabe geändert hat, die MeinMMO-Redakteurin Caro erleichtert aufatmen lässt: Endlich!

Von welcher Eingabe ist die Rede? Dank des italienischen Gaming-YouTubers und Content-Creators MikeShowSha wissen wir nun, dass Rockstar ein kleines Detail geändert hat, das mir zukünftiges Flüchten in GTA 6 um einiges erleichtern wird: Anstatt schnell X tippen zu müssen, reicht eine gedrückte L3-Taste, um Lucia oder Jason zum Sprinten zu bringen.

In GTA 5 konnte man durch eine gedrückte X-Taste etwas schneller laufen und durch schnelles Tippen, wie bei einem Quicktime-Event oder einem Mortal-Kombat-„Test your Might”, schließlich rennen.

In GTA 6 wird unser Daumen jedoch zukünftig etwas mehr geschont. Stattdessen muss man die Taste, die man sowieso zum Laufen benutzt, einfach runterdrücken. Ob diese nach unten gedrückt bleiben muss oder ob ein einmaliges Drücken reicht, bevor man stoppt, wissen wir jedoch noch nicht.

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Rockstar bricht ihre eigene Tradition und ich bin so dankbar dafür

Nicht nur in GTA 5, sondern auch in Red Dead Redemption 2 musste man sich das Daumengelenk rostig drücken, wenn man in den Spielen rennen wollte. Mich hat das beim Spielen furchtbar genervt, da ich es nicht nur anstrengend fand und mir das ständige Geräusch der tippenden Taste auf den Keks ging (man merkt, ich spiele eigentlich ausschließlich mit dem Controller).

Es war auch einfach eine enorme Umgewöhnung, wenn man neben GTA auch andere Games gespielt hat, in denen man dafür schlichtweg einen Knopf gedrückt halten oder toggeln musste. Dieses Tippen … ich war einfach kein Fan.

Rockstars Änderung klingt für mich und meine armen kleinen Fingerchen daher einfach wie ein Träumchen.

Nicht alle sehen das so wie ich

Auf Social Media sorgte diese kleine, aber trotzdem relevante Änderung für eine Menge Gesprächsstoff. Es bildeten sich schnell zwei Seiten, die die neue Controller-Eingabe mit L3 entweder genauso feiern wie ich oder nicht für die richtige Entscheidung halten.

Gegenargumente bestehen größtenteils darin, dass das Tippen eben eine Rockstar-Tradition ist, die verloren ginge, aber auch die Sorge um potenziellen Verschleiß und Stick-Drift, den das ständige Drücken der L3-Taste fördern könnte. Da muss ich sagen, das ist eine valide Sorge, denn ein neuer Controller ist auch nicht wenig Geld.

Die beste Lösung, die ich, aber auch die Community Rockstar zumuten würde, oder es sich zumindest wünscht: Lasst das die Spieler entscheiden.

Am besten wäre es, vor allem bei einem Thema, das so unterschiedliche Meinungen hervorbringt und durch eine Eingabe leicht zu lösen ist, die Option bereitzustellen, die Sprint-Taste selbst zu belegen. Damit wäre wohl jeder glücklich und Spieler könnten selbst entscheiden, ob sie lieber ihre Controller leiden lassen wollen oder ihre Finger.

Wie findet ihr die Änderung der Sprint-Taste? Seid ihr genauso erleichtert wie ich oder haltet ihr sie für weniger sinnvoll? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Ich freue mich auch gleichzeitig über etwas anderes in GTA 6, was ich mir bereits vor dem tieferen Einblick auf Netflix gewünscht habe: GTA 6 schenkt euch nicht einfach eine Beziehung, sondern lässt euch dafür arbeiten – und das zurecht