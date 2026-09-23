Aniimo bringt mit neuem Patch nur 8 Tage nach Release das erste neue Monster

Für Aniimo standen 8 Tage nach Release die ersten Wartungsarbeiten an. Im neuen Patch 1.1 gibt es ein besonderes Monster, das sich die Spieler nun fangen können.

Was ist das für ein Monster? Im Rahmen des neuen Inhalts „Legendäre Reise: Windchaser’s Departure“ können sich Spieler das neue legendäre Aniimo Irisalis sichern. Das neue Wesen feiert mit dem Patch 1.1 sein Debüt.

Tatsächlich könnten einige Spieler Irisal schon aus der Story kennen. Sie wird nämlich das erste Mal im Dorf erwähnt, das von Blütenfeldern umgeben ist. Legenden zufolge heißt es, dass sie aus strahlenden Farben erblüht und der Welt neue Lebensenergie einhaucht.

Wie bekommt man es? Um das Monster zu bekommen, müsst ihr vom 25. September bis zum 10. Dezember 2026 über eine neue wöchentliche Mechanik Irisblütenblätter sammeln. Daraus lässt sich der legendäre Aniipod: Irisalis herstellen und der Raum des Aniimo wird freigeschaltet.

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Patch ist ein Muss für Koop-Spieler – alle Highlights

Was gibt es sonst noch? Neben dem neuen legendären Aniimo gibt es noch andere Inhalte, über die sich Spieler freuen können:

Es gibt neue Pods, die ihr während des Events herstellen könnt. Sie haben eine Fangrate von 100 % und geben dem Aniimo perfekte Statuswerte sowie seine Sparkling-Form.

Im wöchentlichen Koop-Modus „Holo-Battle Interlink“ können Spieler in 4er-Teams gegen historisch gefährliche Alpha-Aniimos antreten. Jede Woche gibt es 3 Routen.

Zusätzlich gibt es einen neuen Chaos-Modus. Das ist der neue Endgame-Schwierigkeitsgrad, bei dem es stark erhöhte Drop-Raten für seltene Items wie Prismana-Aniimo-Eier gibt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Anpassungen. Wenn ihr euch für die vollständigen Patch-Notizen interessiert, solltet ihr auf Seite 2 navigieren.

Aniimo hat zudem pünktlich mit dem Patch seine Mobile-Version veröffentlicht. Dadurch könnt ihr den Monster-Sammler auch auf dem Handy oder Tablet spielen. Alles Wichtige, das ihr zur Mobile-Version wissen müsst, lest ihr hier auf MeinMMO: Aniimo: Mobile – Alles zum Release, Crossplay, Anforderungen und mehr