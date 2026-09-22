Glückspilz fängt eines der seltensten Monster in Aniimo gleich 2 Mal, Spieler raten: Er sollte Lotto spielen 

In Aniimo ist es möglich, seltene Kreaturen zu fangen, ähnlich wie bei den Shinys in Pokémon. Einem Spieler ist es gelungen, so eine seltene Kreatur in einer besonderen Form zu fangen, und das gleich zweimal.

Wie hat der Spieler das angestellt? Auf Reddit berichtet der Spieler, dass er gerade dabei gewesen sei, seine Prismana-Energieleiste im Spiel durch das Pflegen-Feature aufzufüllen. Wenn diese Leiste voll ist, spawnt garantiert ein Prismana-Monster. Dabei handelt es sich um eine besonders seltene Variante mit anderen Typen und Fähigkeiten.

Kurz bevor die Leiste voll war, soll der Spieler einen Glücksfang gelandet haben, der die Leiste sofort komplett füllte. Dadurch ist das erste Prismana-Monster erschienen. Der Doppel-Spawn soll dadurch zustande gekommen sein, dass der Spieler parallel noch seinen normalen Fortschritt abgeschlossen hat, wodurch sich die beiden Aktionen im Spiel überschnitten haben.

Somit erschien direkt danach noch ein zweites Prismana-Monster. Um das Ganze abzurunden, hat der Spieler zudem die beiden Monster noch mit Funkelwürfeln gefangen. Dadurch verwandeln sich die beiden Kreaturen in ihre Sparkling-Form.

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Glückspilz ist mit seiner Beobachtung nicht alleine

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren gratulieren einige User dem Spieler zu dieser unglaublichen Glücksträhne. Sie raten ihm, sofort ein Lottolos zu kaufen, da er gerade so viel Glück habe.

Andere Spieler wiederum diskutieren im Thread darüber, wie stark das Anime und der spätere Spielverlauf als Supporteinheit wäre, oder machen sich etwas über das Aussehen der Kreatur lustig, da es für einige gruselig aussehen würde.

Es finden sich aber auch noch andere Glückspilze in den Kommentaren, die von einer überlappenden Zeit ausgehen, in der das Glücksfang-Event in einer Pflege-Einheit getriggert werden könne. Ihr könnt also mal selbst euer Glück probieren, ob ihr auch gleich zwei Pusmara-Monster auf einmal erscheinen lassen könnt.

Ist euch so etwas auch schon mal passiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

So oder so haben Spieler ein garantiertes Prismana-Monster. Ihr könnt am Anfang nämlich auswählen, welche der 14 Prismana-Varianten ihr erhalten möchtet. Welche dabei die schlauste Wahl wäre, verrät euch MeinMMO: Aniimo schenkt euch zum Start eines von 14 seltenen Monstern – welches solltet ihr wählen?