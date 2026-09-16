Aniimo schenkt euch zum Start eines von 14 seltenen Monstern – welches solltet ihr wählen? 

Wer Aniimo startet, der kann kurze Zeit nach Erstellung des Charakters ein besonderes Monster erhalten. Allerdings dürft ihr aus einem größeren Pool nur eines auswählen.

Was sind das für Monster? Aniimo hat zum Launch die Aktion „Wähle dein seltenes Prismana-Aniimo“ gestartet. Dabei handelt es sich um besondere Monster, die exakt die selben Grundwerte wie die normale Variante besitzen.

Das Besondere bei ihnen ist stattdessen, dass sie ihr Element wechseln oder ergänzen. Ein Prismana-Aniimo erhält meist ein zweites Element. Dadurch kann es gegen noch mehr Typen sehr effektiv sein. Allerdings heißt das auch umgekehrt, dass es mehr Schwächen besitzt.

Zudem schalten die Prismana-Formen alternative Skill-Varianten frei, durch die ihr euch ein besonderes Team zusammenstellen könnt.

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Dieses besondere Prismana-Aniimo solltet ihr wählen

Welches sollte ich nehmen? Aus den 14 Aniimos ergeben sich für uns drei besondere Prismana-Varianten, zwischen denen ihr unbedingt wählen solltet.

Grizbo ist normalerweise vom Typ Fels, bekommt aber als Prismana-Variante noch Dunkel hinzu. Es ist die sicherste Wahl von allen Animos und ein echter Allrounder. Durch das Doppelelement deckt es nämlich 5 gegnerische Typen sehr effektiv ab und ist mit seiner Wutmechanik ein hervorragender DPS-Carry.

ist normalerweise vom Typ Fels, bekommt aber als Prismana-Variante noch Dunkel hinzu. Es ist die sicherste Wahl von allen Animos und ein echter Allrounder. Durch das Doppelelement deckt es nämlich 5 gegnerische Typen sehr effektiv ab und ist mit seiner Wutmechanik ein hervorragender DPS-Carry. Zauberi ist in seiner Standard-Variante vom Typ Dunkel, bekommt in der Prismana-Form dann noch Eis hinzu. Er trifft ebenfalls 5 Elemente sehr effektiv und ist von allen Fernkampf-DPS-Animos wohl das stärkste.

ist in seiner Standard-Variante vom Typ Dunkel, bekommt in der Prismana-Form dann noch Eis hinzu. Er trifft ebenfalls 5 Elemente sehr effektiv und ist von allen Fernkampf-DPS-Animos wohl das stärkste. Gletschar ist eigentlich vom Typ Wasser/Eis, wechselt in der Prismana-Form aber zu Wasser/Heilig. Es besitzt mit die stärksten Heil-Fähigkeiten und kann sogar den Schaden des gesamten Teams buffen.

Wenn ihr im Kampf nicht nachdenken wollt, ist Grizbo die beste Wahl für euch. Wollt ihr eher in den Fernkampf gehen und dort ordentlich Schaden austeilen, ist Zauberi eine gute Wahl. Seid ihr eher auf Support aus, ist Gletschar die beste Wahl.

Wie bekomme ich es? Ihr müsst die Hauptgeschichte so lange spielen, bis ihr das Menü und die Event-Übersicht freischaltet. Daraufhin müsst ihr den Rang „Wegwanderer der Unterstufe“ erreichen.

Im Anschluss könnt ihr dann im Event-Menü zum Reiter „Prismana Promise“ navigieren. Dort seht ihr alle verfügbaren Animos und deren Spezialformen. Wählt dann euer Wunsch-Aniimo aus und ihr erhaltet ein Prismana-Ei, das nach 8 Stunden Brüten ausschlüpft.

Wichtig zu wissen: Die anderen Prismana-Aniimos könnt ihr im Laufe des Spiels noch erhalten. Es geht lediglich darum, mit welchem Animo ihr den besten Start habt.

Wenn ihr die anderen Aniimo fangen wollt, benötigt ihr einen Pod zum Fangen. Unter all den verschiedenen Typen gibt es einen besonderen Ball, mit dem ihr gleich mehrere Animos fangen könnt. Den besonderen Ball seht ihr hier: In Aniimo gibt es einen besonderen Ball, der zum Sammeln von Monstern perfekt ist