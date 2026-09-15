Aniimo fesselt mich gerade mit richtigen Bosskämpfen, selbst Palworld hat das nicht geschafft 

MeinMMO-Redakteurin Jasmin konnte schon einige Tage vor dem offiziellen Release von Aniimo in das Spiel reinschauen. Was sie zuvor in den Beta-Phasen nie gesehen hat, waren die Bosskämpfe gegen die Alpha-Monster und die machen ihr unglaublich Spaß.

Seit dem Release von Version 1.0 in Palworld verbringe ich zahlreiche Stunden in dem Spiel. Ich liebe Titel, in denen man Monster sammeln kann, weshalb ich auch in Palworld versuche, jedes Monster im Spiel zu sammeln.

Auf Dauer finde ich es jedoch total langweilig, die Alpha-Pals und Türme zu bestreiten, denn:

Man kloppt einfach nur auf das gegnerische Boss-Pal drauf und weicht ab und an aus, wenn es eine Attacke vorbereitet.

Man muss sich in den Türmen einfach nur hinter einer Säule verstecken und ist dann vor den Angriffen des feindlichen Perls sicher.

Das Ganze hat für mich wenig mit Taktik zu tun, weshalb sich die Kämpfe immer gleich anfühlen. Das macht in Palworld einfach keinen Spaß. Die Schwierigkeit wird nur dadurch bestimmt, ob man die richtigen Attribute besitzt und Elemente mit in den Kampf genommen hat. So wirklich auf den Skill kommt es dabei nicht an.

Ich musste jetzt bei Aniimo feststellen, dass es in diesem Spiel nicht der Fall ist. Obwohl die Monster viel zu süß aussehen und das Spiel so wirkt, als wäre es für Cozy-Gamer gemacht, sind gerade die Bosskämpfe genau das, was ich mir bei Palworld immer gewünscht habe.

Video starten Der Kreaturensammler Aniimo gibt seinen Release für PC, Konsolen und Mobile im Trailer bekannt Autoplay

Bosskämpfe in Aniimo erfordern überraschend viel Taktik

Ich kannte bereits aus der Beta, wie der Ablauf von Aniimo ist. Damals haben mich die Monster besonders fasziniert. Denn sie interagieren mit der Umgebung und auch mit einem selbst, wenn man zu einem dieser Monster wird.

In der jetzigen Version sind die Alpha-Pals neu dazugekommen. Dabei handelt es sich um besonders starke Kreaturen, die man nicht einfach so fangen kann. Erst nachdem man sie besiegt hat, besteht eine Fangchance von 6 %, den jeweiligen Boss-Aniimo zu schnappen.

Das Besondere an diesen Kämpfen ist, dass es dabei nicht nur um simples Kloppen und das einmalige Drücken der Ausweichtaste geht. Hier hat man auch mit Skill die Chance, einen Bosskampf zu gewinnen.

Direkt zu Beginn des Spiels trifft man auf ein Cuwoll. Dabei handelt es sich um ein großes Schaf. Während des Kampfes musste ich mich in mein Aniimo verwandeln und dieses Schaf mit allem angreifen, was ich zu bieten hatte.

Irgendwann wechselte das Schaf die Phase und es reichte nicht mehr aus, einfach nur draufzukloppen und nebenbei auszuweichen. Neben dem Cuwoll spawnten nämlich noch mehrere kleine Nimbi, die Vorstufe des großen Schafs.

Das Cuwoll begann daraufhin, in die Luft zu schweben, sodass ich es nicht mehr attackieren konnte. Ich musste mich zwischen das große Boss-Aniimo und eines der kleineren Schafe stellen, damit es über diese hinwegrollt. Die kleinen Schafe blieben dann in der Wolle des großen Schafs hängen, sodass es etwas schwerer wurde. Nach 2 Schafen, die ich indirekt in die Wolle des Boss-Aniimos manövrieren musste, sank es zu Boden und ich konnte es wieder attackieren.

Cuwoll ist in der Luft unangreifbar.

Es erfordert also Taktik, um den Alpha-Aniimo zu besiegen. Es reicht nicht einfach nur, die ganze Zeit stupide draufzukloppen, sondern man muss sich im Kampf richtig bewegen, um überhaupt in die nächste Phase zu kommen.

Ein anderes Beispiel ist Irisal, eine humanoide Pflanzenkreatur. Ich befand mich erst auf Level 18, wohingegen das Alpha-Aniimo eine Levelstufe von 27 besaß. Mit einem roten Text wurde mir angezeigt, dass es keine gute Idee ist, das Aniimo zu attackieren. Doch ich war überzeugt von meinem Skill, weshalb ich mich ihm trotzdem stellte.

Und tatsächlich war der Kampf auch echt schwer. Meinen Aniimo vom Typ Feuer musste ich nach ungefähr einem Drittel der abgezogenen Lebenspunkte des Bosses wechseln, da es sonst besiegt worden wäre. Mit meinem zweiten Aniimo schaffte ich es dann, den Gegner zu bezwingen.

Das Gute ist nämlich: Wenn man geschickt ausweicht, gibt das Spiel einem die Chance, den Bossgegner zu bezwingen. Irisal setzte viele Flächenangriffe ein oder auch einzelne Geschosse, die mich verfolgten. Zeitweise gab sie sogar viele Strahlen in alle Richtungen ab, die sich im Kreis drehten, sodass ich mich bewegen und diesem Strahlen ausweichen musste.

Das Ganze wirkte viel spannender und choreografierter als die Kämpfe in Palworld. Jedes Alpha-Aniimo fühlt sich anders an und ich finde es toll, dass ich eine Chance habe, den Gegner zu bezwingen, wenn ich mich einfach nur auf meinen Skill und nicht nur auf meine Statuswerte und Ausrüstung verlasse.

Ich kann mir deshalb vorstellen, dass ich bei Aniimo länger motiviert sein werde, was die Boss-Kämpfe angeht. Ich freue mich schon jetzt darauf, noch mehr Alpha-Gegner in der offenen Welt zu finden und sie herauszufordern.

Was ist euch in Bosskämpfen wichtiger: das Optimieren mit Ausrüstung und Typeneffekten oder der reine Skill? Schreibt es mir gern in die Kommentare.

In Aniimo gibt es zudem einen besonderen Ball, der für andere Monster-Sammelspiele praktisch wäre. Damit kann man auf einen Schlag eine Vielzahl von Monstern einfangen. Was für ein besonderer Ball das ist und wie er ausschaut, seht ihr hier: In Aniimo gibt es einen besonderen Ball, der zum Sammeln von Monstern perfekt ist