Aniimo startete mit enttäuschender Wertung auf Steam, rettet sich jetzt mit starkem Gameplay

Aniimo startete zunächst mit enttäuschenden Wertungen auf Steam, doch das Game konnte mittlerweile von sich überzeugen, denn die Wertung steigt immer weiter ins Positive.

Wie hat sich die Wertung entwickelt? Anfangs stand Aniimo bei über 900 abgegebenen User-Stimmen nur bei einer Wertung von 49 % positiven Rezensionen.

Vor allem die aggressive Monetarisierung und die Pay-to-win-Hürden waren für viele Spieler ein Dorn im Auge. Zudem hatte das Spiel zum Launch mit vielen Kinderkrankheiten zu kämpfen, wie Game-Breaking-Bugs. Auch der langweilige Einstieg und der enttäuschende Multiplayer gehörten zu den Kritikpunkten.

Mittlerweile ist jedoch etwas Zeit verstrichen und die Wertung hat sich deutlich verbessert. Bei über 16.500 abgegebenen Rezensionen steht Aniimo aktuell bei Steam auf 73 % positiv. Das ist ein deutlicher Anstieg innerhalb einer Woche.

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Aniimo kann im Langzeit-Test von sich überzeugen

Warum hat sie sich so entwickelt? Nach einem großen Patch sind viele der anfänglichen technischen Probleme behoben und die Spieler haben sich mit der Monetarisierung angefreundet. Viele User fänden sogar, dass es sich um ein faires Free-to-Play-Spiel handle, das sich auch ohne Echtgeld sehr gut spielen lasse.

User Manabound hat bereits 49 Stunden im Spiel verbracht und empfiehlt es auf Steam nicht, es als Game zu sehen, das ihr komplettieren müsst:

Als jemand, der gerne keine Mühen scheut, um in den Spielen, die er spielt, alles zu erledigen und jeden Erfolg zu erzielen, rate ich dir, die Finger von diesem Spiel zu lassen. Auf den ersten Blick wirkt es verlockend, da man vielleicht denkt, es handele sich um ein weiteres kleines Monster-Sammelspiel, aber da irrt man sich. Dieses Spiel verlangt, dass man sein Leben darum herum aufbaut, um diese Dinge zu erhalten, und wenn du dazu nicht bereit bist, dann ist es nichts für dich.

Umso deutlicher kristallisiert sich jetzt zudem in den Rezensionen heraus, was die positiven Eigenschaften von Aniimo sind. In den Rezensionen werden nämlich das starke Gameplay und das Verschmelzen gelobt, bei dem Spieler zu einer ihrer gefangenen Kreaturen werden.

Was haltet ihr von Aniimo? Konnte es euch auch erst auf den zweiten Blick überzeugen oder seid ihr immer noch skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Vor allem die Jagd auf besonders seltene Monster kann viel mehr Ressourcen kosten. Ein Spieler hatte besonders viel Glück und ist direkt Zwillingen begegnet: Glückspilz findet seltenes Ereignis in Aniimo, Spieler raten: Er sollte Lotto spielen