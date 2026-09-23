Aniimo: Tägliche Aufgaben – Diese Dailys solltet ihr jeden Tag erledigen

Im Creature-Collector Aniimo bekommt ihr für das Erledigen eurer täglichen Aufgaben, den Dailys, bestimmte Belohnungen, die euch im Game weiterbringen.

Wie ist dieser Artikel aufgebaut? In unserem Guide lest ihr die Dailys von Aniimo sortiert nach Themen. Klickt im Akkordeonblock auf den Themenpunkt, der für euch im Moment relevant ist.

Was sind Dailys? Dailys sind Aufgaben in Spielen, die es jeden Tag zu erledigen gilt. Diese reseten sich je nachdem alle 24 Stunden oder sogar schneller. Sie regelmäßig zu machen bringt dem Spieler wertvolle Items wie Erfahrungspunkte, In-Game-Währung oder Fortschritt bei Projekten im Spiel.

Bei Aniimo bedeutet das zum Beispiel Pass-EP, Pflegeenergie oder auch Housing-Fortschritte.

Allgemeine Dailys und Ressourcen Allgemeine Dailys bringen euch die wichtigsten Ressourcen und ihr solltet sie wirklich jeden Tag erledigen: Schließt eure täglichen Aufgaben ab

ab Sammelt eure Belohnungen ein

ein Holt euch die Battle-Pass-EP Reset: 6 Uhr deutscher Zeit

Managt eure täglich verfügbare Energie Ihr könnt maximal 300 Energie gleichzeitig haben Alle 6 Minuten regeneriert sich ein Punkt Um alle 300 Energiepunkte zu regenerieren, dauert es bis zu 30 Stunden 100 Energie regenerieren sich in 10 Stunden 50 Energie regenerieren sich in 5 Stunden Nutze sie für Alpha- oder Omega-Herausforderungen , um zu vermeiden, dass ihr zu lange zu viel Energie gleichzeitig besitzt

Pflegeenergie Ihr könnt maximal drei davon gleichzeitig haben Nutzt sie, damit sie sich regenerieren kann

Tipp: Ihr könnt 300 normale Energie und 3 Pflegeenergie gleichzeitig haben. Diese regenerieren sich mit der Zeit. Es lohnt sich also, diese zu nutzen und dann in Zeiten, in denen man nicht zocken kann (z. B. während der Arbeit oder Schule), diese aufladen zu lassen. Wer also zum Beispiel weiß, dass er die nächsten 5 Stunden während der Schul- oder Arbeitszeit nicht zocken kann, kann also sicher mindestens 50 Energie ausgeben. Dieser Betrag würde sich in diesen 5 Stunden ohne Spielen regenerieren. Dailys für eure Heimatstadt (Housing) Eure Dailys fürs Housing sind die Aufgaben, die euch Fortschritte für eure Heimatstadt bringen. Aniimos auf Reisen schicken Ihr könnt eure Aniimos mehrmals am Tag auf die 6-stündigen Reisen schicken und die Belohnungen abgreifen

Roboteraufträge Für die Erfüllung der Roboteraufträge gibt es Housing-Fortschritte Ihr könnt 5 Aktualisierungen am Tag nutzen

Inkubatoren Holt eure geschlüpften Aniimos ab Besetzt freie Inkubatoren mit neuen Eiern

Dailys für Shops und Einkaufen So holt ihr das Meiste aus den Läden in Aniimo raus und sichert auch bei knappem Voxel-Geldbeutel die gewünschten Outfits: Außenpostenladen Es gibt dreimal täglich ein Versorgungspaket zu kaufen für jeweils 50 Energie Hole dir deine täglichen Sternensteine

Eckladen / Outfit-Shop Es gibt täglich ein neues Sortiment. Mit der Funktion Anvisieren gemerkte Items werden nicht weg rotiert, falls man sie sich nicht sofort leisten kann. Gezahlt wird mit Voxel-Münzen.

Dailys für eure Freunde und die Teeparty (Social) Für soziales Engagement gibt es in Aniimo auch Belohnungen: Teeparty Täglich von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts Stell deinen Charakter AFK dazu oder sammle hier aktiv Ressourcen Tageslimit: 150 Voxel-Münzen 40 Saison-Stempel

Besuche Freunde Eier tätscheln verkürzt die Schlüpfzeiten der Eier deiner Freunde Grabe im Boden für extra Items , bis das Limit erreicht ist

Zeige dich deinen Freunden verbunden Erfüllte Mehrspieleraufgaben bringen bis zu 100 Verbundenheit am Tag Chatte mit deinen Freunden Besuche deine Freunde Verschicke Geschenke Je mehr Verbundenheit du hast, desto bessere Tauschoptionen bekommst du für zum Beispiel seltenere Aniimos

Tägliche Events Jeden Tag gibt es neue tägliche Events. So holt ihr das meiste raus: Login-Belohnungen Reste: täglich 6 Uhr morgens Bringt die Boni Auf geht’s, Erkunder und Reisehandbuch

Flammen sammeln Sammle bei dem Event Sparkelf X Aniimo täglich bis zu 30 Flammen durch… einloggen Dailys erledigen ein Foto mit der Event-Statue Chats mit mind. drei Freunden (für je 10 Flammen)

Feldnotiz Fange die für den aktuellen Tag abgebildeten Aniimos Reset: Es gibt täglich neue Aniimos zu fangen Das Event läuft immer von Freitag bis Donnerstag



Wenn ihr diese Aufgaben täglich, soweit es geht, abarbeitet und eure Energietypen gut managt, solltet ihr gut durch euren Tag in Aniimo kommen und das meiste aus der Spielzeit holen. Es gibt aber auch regelmäßig neue Codes für das Game, mit denen ihr euch relativ schnell und leicht zusätzliche Items, Energie und Weiteres sichern könnt. Wir haben die aktuell gültigen Codes für euch hier: Aniimo Codes: Alle aktiven Geschenkcodes für Gratis-Items im September 2026