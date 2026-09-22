Nicht mehr lang und Aniimo erscheint auch für Android und iOS. Alles, was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den für euch wichtigen Punkten springen:

Alles zu Release, Uhrzeit und Preload

Wann erscheint Aniimo für Android und iOS? Am 23. September 2026 werden die Server auch auf den mobilen Endgeräten geöffnet. Seit dem 16. September können Monsterzähmer bereits auf den PCs und Konsolen durchstarten.

Um wieviel Uhr geht es los? In Europa öffnen die Server am 23. September 2026, 02:00 Uhr (UTC+0), sprich 04:00 Uhr deutscher Zeit.

Kann man das Spiel im Preload laden? Ja, der Preload ist bereits aktiv. Ihr könnt euch also das komplette Spiel vorab herunterladen und direkt am 23. loslegen.

Wie groß ist der Preload? Für den Preload solltet ihr rund 18 GB Speicherplatz bereithalten.

Video starten Der Kreaturensammler Aniimo gibt seinen Release für PC, Konsolen und Mobile im Trailer bekannt Autoplay

Alles zu Crossplay und Crosssave

Gibt es Crossplay? Ja, ihr könnt auch mit mobilen Geräten mit Freunden auf dem PC oder den Konsolen zocken. Die Server werden mit allen Plattformen geteilt.

Kann ich die Plattformen mit demselben Spielstand wechseln? Ja, das geht. Ihr müsst euren Spielstand lediglich mit eurer E-Mail-Adresse verknüpfen und euch auf der anderen Plattform einloggen. Euer Fortschritt wird dann synchronisiert, sodass ihr auch zwischen Mobile, PC und/oder Konsole wechseln könnt, vorausgesetzt, ihr nutzt denselben Server.

Alles zu den Anforderungen

Welche Anforderungen muss mein Gerät erfüllen? Wollt ihr Aniimo auf eurem Smartphone oder Tablet spielen, braucht ihr folgende Ausgangslage:

System Mindestens Empfohlen Android – Qualcomm Snapdragon 855 / MediaTek Dimensity 1000

– Android 10

– 6 GB RAM

– Vulkan 1.1 (Grafik API) – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 / MediaTek Dimensity 9200 oder besser

– Android 10

– 8 GB RAM oder mehr

– Min. Vulkan 1.1 (Grafik API) iOS – iOS 16

(bspw. iPhone 11 [A13])

– 4 GB RAM – iOS 16 oder neuer

(bspw. iPhone 14 Pro [A16])

– 6 GB RAM oder mehr

Hier könnt ihr die Anforderungen auch im Vergleich sehen:

Hier seht ihr die Anforderungen von Aniimo im Vergleich.

Sobald ihr euch in Aniimos Welt stürzen und Monster sammeln könnt, werdet ihr im Tutorial recht zügig vor eine wichtige Wahl gestellt. Wenn ihr euch unsicher seid, welchen ihr wählen wollt, haben wir für euch ausklamüsert, welcher Starter zu euch passt: Das Monster-Sammelspiel Aniimo schenkt euch einen von 2 Startern, aber welchen solltet ihr nehmen?