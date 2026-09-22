Aragorns Eltern werden in Herr der Ringe nur wenige Male erwähnt, aber mit 29.000 € drehten einige Fans ihren eigenen Film

Tolkiens Universum bietet Raum für zahlreiche Geschichten. Manche von ihnen hat der Schriftsteller nicht ausführlich erzählt. Darum hat sich ein Fan-Film gekümmert, der auf YouTube erstaunliche Aufrufzahlen erreicht.

Vor 16 Jahre tauchte auf YouTube ein unscheinbarer Film auf. Er dauert eine Stunde und elf Minuten und trägt den Film Born of Hope. Schaut man genauer hin, erkennt man schnell, dass es sich das Projekt leidenschaftlicher Fans von Herr der Ringe handelt.

Konkret beschäftigt sich der Film mit den Eltern von Aragorn und ihrer Beziehung. Sie hören auf den Namen Arathorn II. und Gilraen. Die beiden lernen sich kennen, als Gilraen bei einem Angriff auf ihr Heimatdorf vor Orks fliehen muss und unterwegs von Arathorn aufgegabelt wird. Die Schergen Saurons bedrohen die Blutlinie der Dúnedain, und es gilt, sich dagegen zu wehren.

Der Film kam bei Fans gut an, vielleicht auch deshalb, weil die Geschichte von Aragorns Eltern bislang weitestgehend ignoriert wurde.

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Ehre, wem Ehre gebührt

Warum ist der Film besonders? Der Name von Arathorn II. fällt zwar einige Male während der berühmten Trilogie von Tolkien, jedoch wird innerhalb der Geschichte nicht klar erzählt, wie es ihm und Gilraen ergangen ist.

Erst in den Anhängen gibt es einen Abschnitt, in dem auf das Paar eingegangen wird. Tolkien beschreibt Arathorn II. als neuen Stammesführer der Dúnedain, nachdem sein Vater und Vorgänger Arador getötet wurde.

Gilraens Vater ahnte, dass Arathorn II. nicht lange leben würde und war erst gegen die Ehe. Die beiden heirateten dennoch, obwohl Gilraen noch sehr jung war. Der Fan-Film zeigt, wie ihre Liebe davon belastet wird, dass im Hintergrund die Bedrohung durch Sauron und die Orks wartet.

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Kate Madison, die Regisseurin von Born of Hope, nutzt ihren Film, um beiden Figuren den nötigen Raum zu geben. Arathorn II. ist darin kein klassischer Held, sondern muss sich der schweren Aufgabe beugen, sein Geschlecht zu bewahren. Gilraen erhält ebenfalls mehr Hintergrund und ist nicht länger nur eine Randnotiz.

Als leidenschaftlicher Fan von Tolkiens Werken drehte Madison ihren Film über sechs Jahre hinweg für schlappe 29.000 € (via IMDb). Verglichen mit dem Budget von Die Gefährten, das laut The Numbers bei rund 80 Millionen € liegt, ist das lächerlich wenig. Klarerweise kann der Fan-Film in Punkto Produktionsqualität nicht mit Hollywood mithalten, doch das muss er auch nicht.

Wie kommt Born of Hope an? Auf YouTube erreichte der Film bis September 2026 rund 30 Millionen Aufrufe auf dem Kanal von Kate Madison, bei einem weiteren Upload bei Independent Online Cinema kamen weitere 50 Millionen hinzu. In den Kommentaren finden sich unzählige begeisterte Kommentare, die das Fan-Projekt loben:

„Wenn dein Low-Budget-Fan-Film besser ist als eine milliardenschwere High-End-Serie“, schreibt S-Wrex und spielt dabei auf Ringe der Macht an, eine Serie, die kontrovers aufgenommen wird.

„Für eine Produktion mit so geringem Budget – wow! Ich wünschte, professionelle Filme hätten so gute Drehbücher“, meint kuknhead.

„Arathorns Besetzung war perfekt, und er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Viggos Aragorn, was eine wunderbare Verbindung zu Peter Jacksons Filmen herstellt“, erklärt meadowbird.

Die Kommentare zeigen, dass die Fans mit dem Fan-Film überaus glücklich sind und teilweise sogar einer „großen“ Produktion mit riesigem Budget vorziehen.

Habt ihr Born of Hope gesehen? Falls ja, schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare. Ob in Zukunft noch eine Hollywood-Version der Geschichte gedreht werden wird? In einem anderen Fall ist genau das eingetreten, und das Ergebnis erwartet uns 2027 im Kino: Vor 15 Jahren drehten Fans einen Gollum-Film für unter 4.000 Euro, jetzt zieht Hollywood nach, leiht sich Idee und Titel