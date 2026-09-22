Destiny 2 bringt geliebten Inhalt zurück, wandelt pessimistische Stimmung in Welle der Begeisterung

Vor wenigen Stunden haben der neue Studioleiter Poria Torkan und der Produktionschef für Marathon, Josh Deane, die Rückkehr bereits entfernter Inhalte für Destiny 2 angekündigt. Das sorgt für Begeisterung in der Community.

Was kehrt zurück? Da Destiny weiterhin das absolute Fundament für die Zukunft von Bungie sein soll, wollen die Entwickler das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen. Zuvor haben sie nämlich einige Fehler eingestanden, wie beispielsweise das massenhafte Entfernen von Inhalten.

Demnach plane Bungie, alte Kampagnen, Schauplätze und Raids wieder in Destiny 2 zu integrieren. Da sich das Spiel aber technisch seit dem Entfernen weiterentwickelt hat, würde dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen. So müssten noch Beleuchtung, Gegner und Systeme an den heutigen Standard angepasst werden.

Da das Vertrauen der Community von Destiny 2 wieder zurückgewonnen werden soll, ist es spannend zu sehen, wie diese auf die Ankündigung reagiert hat. Was sollen wir sagen? Der Großteil ist einfach begeistert.

Video starten Destiny 2 nimmt mit einem emotionalen Trailer Abschied von den Fans Autoplay

Community feiert die Rückkehr gestrichener Inhalte

Wie fällt die Reaktion aus? Wenn man sich auf Reddit (1), (2) und X umschaut, fällt auf, dass die Community zum Großteil absolut euphorisch ist. Einige Kommentierende schreiben, dass sie endlich gewonnen hätten. Das ist so zu verstehen, dass die Entwickler hinter Destiny 2 endlich auf ihre Spieler hören würden.

Einige Spieler können es kaum fassen, dass ihre langgehegten Wünsche wahr werden würden. Die Rückkehr der entfernten Inhalte wurde in der Community oft als unrealistischer Wunschtraum abgetan. Jetzt feiern sie das Comeback.

Zudem freuen sich viele riesig darauf, alte nostalgische Kampagnen wie die Red-War-Kampagne oder Forsaken sowie die beliebten alten Aktivitäten mit den stärkeren Fähigkeiten von heute noch einmal völlig neu zu erleben.

Es gibt aber auch Kritik. Dafür müssen wir gar nicht weit in die sozialen Medien schauen, denn schon in den Kommentaren unter unserem Artikel auf MeinMMO zweifeln einige User.

User Walez verstehe beispielsweise nicht, was der Schlingerkurs soll. Eigentlich hätte Destiny 2 im wohlverdienten Ruhestand sein sollen. Doch nun buddele man die Leiche wieder aus. Auch themrc ist dem „berühmten letzten Aufbäumen“ eher skeptisch gegenüber.

User Don77 hat zudem die Befürchtung, dass durch den neuen Content so viele GB zum Spiel hinzugefügt würden, dass es gar nicht mehr auf seine SSD passen würde. Viele Spieler, die sich gerade keinen weiteren Speicherplatz leisten können, würden somit in die Röhre schauen.

Was haltet ihr von den Reaktionen und der Ankündigung selbst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr euch dafür interessiert, wie eine solche Entfernung von Inhalten aussah, könnt ihr euch den folgenden Artikel anschauen. Im Februar 2022 wurde beispielsweise die Kampagne von Forsaken entfernt: Destiny 2 macht Platz für das neue DLC – Alle Inhalte, auf die ihr bald verzichten müsst