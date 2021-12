Destiny 2 macht Platz für das neue DLC – Alle Inhalte, auf die ihr bald verzichten müsst

Destiny 2 wird zu Beginn von Jahr 5, am 22. Februar 2022, Teile der H.E.L.M, bestimmte Zielorte, Aktivitäten und Quests in den Inhaltstresor verschieben. MeinMMO informiert zu den bevorstehenden Änderungen, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt.

Bungie ist mitten in den Vorbereitungen auf das nächste große DLC „Die Hexenkönigin“ und das bedeutet auch, dass der Content Vault bald wieder zuschlägt. Damit die Spieler sich darauf vorbereiten können, hat Bungie nun entsprechend den Destiny-2-Content-Vault-Leitfaden für Jahr 5 veröffentlicht und darin alle bevorstehenden Änderungen genau mitgeteilt.

Neben den bereits bekannten Inhalten werden auch die beiden Flügel des Social-Hubs H.E.L.M. (Hub for Emergency and Logistical Maneuvers) in den Content-Vault verschoben – ebenso wie der Umbral-Dekodierer.

Diese Inhalte kommen 2022 in den Content-Vault

Zielorte

Die Wirrbucht

Spider muss gehen und damit endet auch sein Schwarzmarkthandel in der Wirrbucht. Was mit ihm passiert, ist noch unklar. Damit die Spieler jedoch weiterhin Materialien einkaufen können, wird sein Handel ab Februar 2022 von Meister Rahool im Turm übernommen. Ob das auch einen Preisaufschlag beinhaltet, ist noch offen.

Erledigt in Destiny 2 diese 5 Dinge, bevor die Wirrbucht im Content Vault verschwindet

H.E.L.M

Die beiden Season-Flügel in der H.E.L.M. werden geräumt. Mithrax mit seinen Eliksni (Season 14) und die Erwachten mit ihrer Königin MaraSov (Season 15) müssen ausziehen. Die beiden Flügel in der H.E.L.M. werden freigemacht. Auch die Location „Letzte Stadt: Eliksni-Viertel“ sowie Mara Sovs Gemächer sind dann nicht mehr verfügbar.

Der Umbral-Dekodierer sowie der Prisma-Umformer, wo ihr bisher eure Umbral-Engramme entschlüsselt und fokussiert habt, stehen euch ab Februar 2022 ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

Was mit dem Strategietisch im hinteren Bereich der H.E.L.M. passiert ist nicht bekannt. Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise der gesamte Social-Hub H.E.L.M. verschwinden könnte. Bungie hat aber zumindest die Schlachtfelder-Aktivität aus Season 13 dauerhaft über die Vorhut-Playlisten erreichbar gemacht.

Ein Foto der H.E.L.M. – dem zweiten Social-Hub (via d2.destinygamewiki.com )

Kampagnen und saisonale Storys

Kampagne: Forsaken

Derzeit können die Spieler, die Forsaken nicht erworben haben, ein letztes Mal und auch kostenlos diese Kampagne spielen. Auch sie wird das Spiel zum Start des neuen DLCs verlassen. Bis dahin haben die Spieler noch Zeit sich vom Revolverheld Cayde-6 zu verabschieden.



Allerdings ist derzeit unbekannt, wie die Kampagne wiederholt wird, denn bisher haben die Spieler keine Möglichkeit gefunden, sich die Quest um Cayde-6 wiederzuholen. Auch Bungie hat sich dazu noch nicht geäußert. Wir haben mal nachgefragt und ergänzen wir diese Information für euch, sobald wir mehr wissen.

Hinweis für Forsaken-Besitzer: Alle Spieler, die Forsaken bereits gekauft haben, können sich am Denkmal der Verlorenen Lichter Forsaken-Chiffren abholen und sie gegen exotische Forsaken-Waffen oder Aszendenten-Bruchstücke eintauschen. Allerdings nur, wenn sie bereits vorher im Besitz des Forsaken-DLC waren.

Alle 4 saisonalen Storyinhalte aus dem letzten DLC Beyond Light

Beyond Light brachte den Spielern 4 neue Seasons-Storys mit. Ab Februar sind die Storyinhalte der Saison der Jagd, Saison der Auserwählten, Saison des Spleißers und die Saison der Verlorenen nicht mehr verfügbar.

Aktivitäten

Auch verschiedene, saisonale Aktivitäten werden im kommenden Jahr Destiny 2 wieder verlassen und Platz für neue Herausforderungen machen müssen. Dazu zählen saisonale und wiederholbare Inhalte aus alten DLCs und den letzten Seasons, welche ein Großteil der Destiny-2-Spieler bereits durchgespielt hat.

Forsaken: Die 8 Baronen-Jagden ehemals unter der Führung von Uldren Sov/ Krähe



Season 12: Zorngeborenen-Jagden

Die Aktivität aus der Season der Jagd (Season 12) kann nicht mehr gespielt werden. Dazu gehört die Jagd nach Savek und HKD-1, den Gefallenen-Zorngeborenen, die Jagd nach Dul Arath und Xillox, den Schar-Zorngeborenen und die Jagd nach dem Hohe-Zelebranten, dem Anführer der Zorngeborenen.



Die saisonalen Override Missionen in Europa, auf dem Mond, in der Wirrbucht und in der Letzten Stadt werden entfernt. Ebenso die dazugehören Tilgungsmissionen Labyrinth/ Korrumpiertes Labyrinth, Styx/ Korrumpierter Styx und Tartarus/ Korrumpierter Tartarus.



Auch die saisonalen Aktitivät „Astral-Ausrichtung“ aus Season 15 wird erstmal auf Eis gelegt. Sie verschwindet zusammen mit den Locations Wald der Echos, Trümmer der Träume und den Ruinen des Zorns im Zersplitterten Reich.

Die acht Barone aus Forsaken

Zorngeborenen Jagd aus Season 12

Die Aktivität Tilgung aus Season 14

Das Zersplitterte Reich in Season 15

Die Vorhut-Playlist wird umbenannt

Die Vorhut-Strike-Playlist wird im kommenden Jahr zu „Vorhut-OPs“ (Vorhut-Operationen) umbenannt. Dieser neue Navigationspunkt auf der Map soll dann in Zukunft Strikes und die Schlachtfeld-Arenen enthalten.

Die Strikes „Brutfeste“ und „Das Hohle Versteck“ werden die Vorhut-Strike-Playliste vorerst verlassen.

Exotische Quests

Auch einige exotische Quests werden euch im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Sofern ihr also noch nicht erledigte Exo-Quest-Beutezüge im Inventar habt, solltet ihr prüfen, welche davon ihr bis zum Start des neuen DLCs „Die Hexenkönigin“ noch abschließen wollt. Unerledigte, exotische Quests werden im Februar 2022 automatisch aus eurem Inventar entfernt.

Was passiert mit Amanda Holliday?

Wunschender, exotischer Kinetik-Bogen und die Quest „Der zerbrochene Thron“

Lord der Wölfe, exotische Solar-Shotgun über den Abschluss von Gesuchten Beutezügen

Chaperon, exotische Kinetik-Schrotflinte und die Quest „Holliday-Familiengeschichte“. In Zukunft wird euch Shaw Han diese Quest in seinem Inventar anbieten. Hier stellt sich den Spielern jedoch die Frage, warum Amanda Holliday das nicht mehr anbieten wird.

Agers Zepter, das Stasis-Spurgewehr über die Season 15 Quest „Auf den Spuren der Sterne“

Wie kann man sich die Waffen ab Februar 2022 verdienen? Bungie hat mitgeteilt, dass die oben aufgelisten Waffen weiterhin auf andere Art im Spiel bleiben und verdient werden können.

Einzig die Handfeuerwaffe „Falkenmond“ über die Quest „Wie die Krähe fliegt“ sowie das Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ über die Quest „Die Stimme auf der anderen Seite“ können zu Beginn von Jahr 5 nicht mehr erhalten werden. Wenn ihr diese Waffen wollt, müssen ihr die Quests vor dem 22. Februar 2022 abschlossen haben.

Auch diese erspielbaren Items werden Destiny 2 bald verlassen

Season 12: Exotisches Schiff „Das Vierte Zeichen“ (Coup de Grâce)

Season 13: Exotische Geist-Hülle „Gilgamesch-Hülle“ (Vorzeichen)

Season 14: Exotisches Schiff „Verbotene Erinnerung“ (Weg des Spleißers) und Zeroneiro-Geisthülle (Unvorhersehbar)

Season 15: Exotischer Sparrow „Ewige Wiederkehr“ (Reise des Wegfinders) und das exotische Schiff „Riffgeborenen-Warbird“ (Verbleibende Hingabe)

Erspielbare Exo-Items aus den Seasons verlassen das Spiel, wie die “Zeroneiro-Geisthülle”

Diese Liste beinhaltet nicht nur viele Waffen und Items, welche Destiny 2 bald verlassen. Sie bedeutet auch, dass sich die Spieler von ein paar geliebten NPC-Charakteren verabschieden müssen. Auch Xur wird nicht mehr lange den Showmaster geben und euren Mut mit seinem Kumpel-Pferd auf die Probe stellen.

Xur wird auch schon bald alles wieder vergessen: Sobald ihr in der „30 Jahre Bungie“-Jubiläumsaktivität Rang 16 bei Xur erreicht habt, teilt er euch mit, dass das kosmisch unmögliche Sternenpferd irgendwann gehen wird. Wenn das passiert, werden auch die „Mutproben der Ewigkeit“ aufhören zu existieren.

Laut Xur wird ihm dieses Ereignis alle Erinnerungen an seine Zeit als Moderator einer einzigartigen Spielshow berauben. Er bittet deswegen die Spieler, sich ein Andenken aufzubewahren, um sich an diese Zeit zu erinnern, denn er wird es nicht mehr können.

Damit ihr auf das neue DLC vorbereitet seid, verraten wir euch hier ein paar Tipps zur Vorbereitung:

Was werdet ihr am meisten und was am wenigsten vermissen? Konntet ihr euch bereits alle Inhalte aus Jahr 4 erspielen oder fehlen euch noch Items? Was glaubt ihr passiert mit Amanda und denkt ihr auch die H.E.L.M. wird komplett verschwinden?