Bungie gibt euch zum Start von 2022 wieder einen Grund, Destiny 2 zu spielen

Falls ihr in Destiny 2 eine Pause eingelegt habt, da euch der mangelnde Content auf den Zeiger gegangen ist, zeigen wir euch, weshalb ihr wieder mit eurem Sparrow losdüsen solltet. Denn Bungie gibt euch zum Start von 2022 wieder einen Grund dafür.

Was steht Anfang 2022 in Destiny 2 an? Bald neigt sich das Jahr 2021 dem Ende zu und 2022 wird mit offenen Armen empfangen. Mit dem neuen Jahr steht auch eine weitere große Erweiterung in Destiny 2 an, nämlich: Witch Queen.

Am 22. Februar 2022 wird Savathun, die Hexenkönigin, euch in ihrer Thronwelt im Empfang nehmen und es hängt von euch ab sie aufzuhalten. Da Season 15 im Vergleich zu den vorigen Seasons die bislang längste war, sind vermutlich die einen oder anderen Hüter schon auf andere Spiele umgestiegen.

Damit ihr die neue Erweiterung nicht verpasst und unvorbereitet ins nächste DLC springt, erinnern wir euch hiermit daran eventuell Vorkehrungen zu treffen, ehe Savathun aus ihrem Gefängnis ausbricht.

Vorbereitungen müssen getroffen werden

Was kann ich tun, um vorbereitet zu sein? Jeder Start ins neue DLC kann stressig werden, vor allem wenn ihr knapp an Verbesserungsmaterialien seid. Wir listen euch auf, was ihr zum Release benötigt:

Upgrade Module

Verbesserungskerne

Verbesserungsprismen

Aszedenten-Bruchstücke

Glimmer

Legendäre Bruchstücke

Waffenteile

Resscourcen aus verschiedenen Orten

Da das DLC neue Waffen anbieten wird, solltet ihr erst die Waffen aus der Träumenden Stadt und aus dem 30-Jahre Events sammeln und eventuell das eine oder andere God-Roll ergattern. Somit könnt ihr euch voll und ganz auf die neuen Items fokussieren.

Die Waffen aus der 6-Spieler-Aktivität “Mutproben der Ewigkeit”

Des Weiteren bietet es sich an alle Synthetikstränge von Ada-1 aus dem Turm zu erbeuten. Denn die alten Beutezüge verfallen und lassen sich nicht stapeln, wenn ihr in ein neues Kapitel einsteigt. Mit ihnen habt ihr dann einen guten Vorrat angesammelt, um euch auch im DLC richtig rausputzen zu können dank des Transmog.

Der lästige Tresor: Viele Hüter benutzen ihn gerne, doch wenn es darum geht, ihn auszusortieren, verschwindet jeder spurlos. Um auch in der kommenden Erweiterung genug Platz für eure neuen Schmuckstücke zu haben, solltet ihr euch von unnötigen Rolls trennen und sie zerlegen.

Oft denkt man sich, dass jeder Roll einer Waffe irgendwann sich als nützlich erweisen könnte. Doch genau da liegt der Fehler, zerlegt Rolls bei denen ihr euch unsicher seid, dass ihr sie jemals benutzen würdet.

Sagt Tschüss zur Träumenden Stadt: Der Zielort “Träumende Stadt” und die “Wirrbucht” wird sich von Destiny 2 verabschieden, sobald das neue Kapitel startet. Sammelt also noch genug Erinnerungsfotos, lauft noch einmal den “Letzter Wunsch”-Raid und genießt die mystische Umgebung um den eins so geheimnisvollen Ort der Erwachten.

Die Triumphjäger und Siegelsammler unter euch sollten sich ab jetzt sputen. Die Siegel “Fluchbrecher” und “Rivens Geißel” werden nicht mehr er spielbar sein, wenn der 22. Februar vor der Tür steht.

Putz euch heraus: Durch den neuen Dungeon “Sog der Habsucht” könnt ihr passend zum Scharthema der neuen Erweiterung euren Hüter mit coolen Ausrüstungen schmücken. Doch nicht nur das – bald werden euch Sümpfe und andere Gebiete erwarten. Dazu empfiehlt es sich euren Hüter das perfekte Aussehen zu verpassen, damit dieser auch mit Stil in den Krieg ziehen kann.

Könnt ihr es auch kaum erwarten endlich der Schar erneut zu zeigen, wer die Hosen in unserem Sonnensystem anhat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, welche Vorbereitungen ihr trefft.