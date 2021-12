In Destiny 2 startet heute die Erweiterung „30 Jahre Bungie“ und alle Spieler sind eingeladen mitzufeiern. In 3 Jahrzehnten hat das Studio an Shooter-Hits wie Halo, Destiny 1 und dem heutigen Destiny 2 gearbeitet und damit neue Maßstäbe gesetzt. Wir verraten euch, was in Destiny 2 zur Feier des Tages geplant ist und werfen einen kurzen Blick auf Bungies Vergangenheit.

Heute Abend startet Bungie seine große Geburtstagsfeier und füllt damit zugleich die lange Wartezeit zur nächsten großen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ mit neuem Content auf.

Doch nicht nur das. Der Entwickler möchte sich damit auch bei seinen Spielern bedanken und hat hierfür jede Menge Loot vorbereitet. Das neue Event steht stellvertretend für 30 Jahre Bungie und soll eine legendäre Community feiern.

Das erwartet die Spieler beim Geburtstags-Event: Wie immer haben die Destiny-2-Spieler auch hier nur spärliche Informationen erhalten, was sie konkret erwartet. Wir wissen derzeit nur, dass in den neuen Aktivitäten anscheinend Loot im Überfluss abgeholt werden kann.

Eine riesige Schatzkammer mit vielen Kisten

Das erwartet euch heute nach dem Reset um 18:00 Uhr:

6-Spieler-Aktivität „Mutproben der Ewigkeit“ – mit Spielersuche

Neuer Dungeon „Sog der Habsucht“ – 3-Spieler-Aktivität

Die beiden Aktivitäten sollen heute Abend bereits zugänglich sein und an die sagenumwobene Loot-Cave aus Destiny 1 erinnern. Insgesamt hat all das ein bisschen den Flair eines geheimnisvollen Piraten-Abenteuers, an dessen Ende die Spieler enorme Schätze erwarten.

Auch Xur und die Neun scheinen bei den neuen Aktivitäten von Bedeutung zu sein. Der mysteriöse NPC-Händler war bereits auf mehreren Screenshots zur Aktivität zu sehen. Ebenso das geheimnisvolle blaue Pferd aus Sternenstaub. Die Destiny-2-Community vermutet, Xur ist der Abenteurer aus der Ankündigung, der seine Menschlichkeit für einen Schatz aufgab. Und auch die Neun werden offensichtlich eine größere Rolle spielen.

Weiterhin kehrt über eine Quest der exotische Raketenwerfer „Gjallarhorn“ zurück zu Destiny 2. Die Waffe hat dann auch die Option auf einen Katalysator, den man sich vermutlich ebenfalls erspielen kann.

Es wird ein erspielbares Rüstungsset geben, das an das Design der exotischen Handfeuerwaffe „Dorn“ erinnert.

Auch von Halo-inspirierte Rüstungen und Waffen, Ornamentsets, Gesten, Sparrows, Geist-Hüllen werden im Geburtstags-Bundle zu finden sein.

Forsaken kehrt ein letztes Mal zurück, sodass Spieler kostenlos die Story um Cayde-6 und Krähe / Uldren Sov noch einmal erleben können.

Womöglich gibt es sogar noch weitere Geheimnisse zu lüften, aber dazu verrät Bungie nichts und überlässt es den Spielern, alles Weitere ab heute Abend nach dem Update selbst zu entdecken.

Triumphmomente 2021: Mit dem Update gehen gleichzeitig auch die Triumphmomente 2021 live. Das soll die Inhalte zum 30-jährigen Jubiläum sinnvoll ergänzen, wie Bungie verspricht. Wie genau ist noch nicht bekannt. Wenn Spieler jedoch alle erforderlichen Triumphe, darunter auch mehrere Großmeister-Sektoren, abschließen und die Prämien einsammeln, können sie das „MMXXII“-Siegel und den dazugehörigen -Titel freischalten.

Die Prämien der Triumphmomente 2021.

Wer kann mitmachen? Bungie lädt seine Spieler ein, bei der kostenlosen 6-Spieler-Aktivität und den Triumphmomenten 2021 mitzumachen. Wenn ihr jedoch alle Inhalte, vorrangig den neuen Dungeon, erkunden möchtet, müsst ihr im Besitz des kostenpflichtigen Erweiterungspakets „30-Jahre-Bungie“ sein.

Das gab es entweder einzeln oder im Bundle mit dem neuen DLC „Die Hexenkönigin“, der im Februar 2022 erscheint, zu kaufen. Paket-Besitzer erhalten Zugang zu zusätzlichen Prämientruhen in der kostenlosen 6-Spieler-Aktivität „Mutproben der Ewigkeit“.

Ein kleiner Rückblick auf 30 Jahre Bungie

Seit 1991 hat Bungie das Gaming wie kaum ein anderes Studio beeinflusst. Mit den neuen Aktivitäten, die heute an den Start gehen, möchte der Entwickler seinen Spielern DANKE sagen.

Über Zwischenstopps zur kreativen Eigenständigkeit: Bungie ist es in 30 Jahren gelungen, nicht nur unvergessliche und erfolgreiche Gamingerlebnisse zu erschaffen, sondern auch Spieler aus aller Welt zusammenzubringen. Mit der Trennung von Microsoft und Activision hat Bungie zudem gezeigt, wie wichtig ihnen ihre Unabhängigkeit und kreative Freiheit ist.

Bungie will weiterhin Maßstäbe setzen: Shooter waren und sind Bungies Ding. Halo, auch eine Bungie-Kreation, ist bis heute ein Hit und Destiny 2 hat seit Jahren eine große und solide Fanbase. Doch Bungie plant mit dem neuesten Projekt „Matter“ anscheinend bereits die Entwicklung eines weiteren Multiplayer-Spiels.

Für Destiny 2 hat das Studio zudem kein Problem damit, den Begriff „Shooter“ nochmals neu zu definieren. Destiny 2 legt viel Wert auf hervorragendes Gunplay, eine gute Story und wird immer mehr vom reinen Loot-Shooter zu einem Abenteuer-Shooter, der seinen Spielern eine fortlaufende, zusammenhängende Story über Jahre bieten soll.

Der neueste Patch, der ebenfalls heute Abend online geht, zeigt, dass Bungie kein Problem damit hat, bewährtes grundlegend auf den Kopf zu stellen. Und auch in Zukunft stehen große Veränderungen für Destiny 2 an.

5 wichtige Änderungen in Destiny 2, die das Spiel grundlegend verändern werden

Was erwartet die Spieler in Zukunft? Die Zukunft von Destiny 2 ist bereits jetzt vollgepackt mit mysteriösen Geheimnissen und Story-Elementen. Nach „Die Hexenkönigin“ sollen noch weitere jährliche Erweiterungen folgen. Darunter „Lightfall“ und „The Final Shape“. Die Rolle der Dunkelheit, die Verbindung zum Reisenden, die mysteriösen Neun, eine listige Hexenkönigin und andere Geheimnisse werden nach und nach enthüllt.

Bungie hat große Herausforderungen zu bewältigen: Der Entwickler muss in Zukunft jedoch auch einige Probleme beseitigen. Vor allem, wenn das Studio seinen Spielern in Destiny 2 weiterhin ein sinnvolles Erlebnis der kompletten Story bieten will. Derzeit fällt es nämlich gerade Destiny-2-Neueinsteigern schwer, alle Zusammenhänge der Geschichte und Charaktere zu verstehen.

Auch der Content-Vault ist etwas, das viele Spieler hart kritisieren. Die Destiny-2-Community wünscht sich schon lange eine vollständige Zusammenlegung aller Inhalte aus Destiny 1 und 2, die dann auch spielbar sind. Doch ob das wirklich kommt, ist fraglich.

Happy Birthday, Bungie! – Zeit zu feiern! Für Fans und Spieler von Destiny 2 ist heute Abend jedoch erstmal die Zeit gekommen, sich an ihre gemeinsamen Erlebnisse zu erinnern. Mit dem Event werden die besten Erinnerungen in diesem schicksalhaften Loot-Shooter nochmals aufleben.

Und vielleicht ist das auch die Gelegenheit seinen alten Einsatztrupp wieder zusammenzubringen, eine Runde in Destiny 2 zu drehen und über heroische Gaming-Momente zu quatschen.

Welches ist eure beste Erinnerung in Verbindung mit Destiny? Was war für euch einzigartig, besonders oder was werdet ihr niemals vergessen? Erzählt uns von euren persönlichen Best-of-Momenten in Destiny 1 und 2.