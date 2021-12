Destiny 2 Update 3.4.0 – Alle Patch Notes und Infos

Für Destiny 2 kommt heute, am 07. Dezember, ein Update auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia, welches die aktuelle Content-Dürre beenden soll. Das Update 3.4.0 bringt viele neue Inhalte, Fähigkeiten-Anpassungen und Waffen-Aktualisierungen. Alles, was ihr wissen müsst zu Ausfallzeiten und Infos bekommt ihr wie immer auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat dieses Update bereits vorbereitet, sodass ihr euch heute voraussichtlich nur noch auf eine kleine Downtime einstellen müsst. Destiny 2 erhält das Update 3.4.0, welches den größten Balance-Patch aller Zeiten enthält, das neue „30-Jahre-Bungie“-Paket sowie die Triumphmomente 2021.

Sobald die neuen Inhalte live sind, könnt ihr dementsprechend auch den Dungeon „Sog der Habsucht“, erkunden. Bitte bedenkt jedoch, dass nicht alle Inhalte des Geburtstags-Events über Free2Play verfügbar sein werden.

Damit ihr heute wisst, wann ihr loslegen könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch das Update 3.4.0 und aktualisiert diesen Artikel regelmäßig.

Wartung am 07.12. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17:00 Uhr starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Gegen 17:45 Uhr werden die Server dann offline gehen. Spieler werden dann aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime beginnt.

Ab 18:00 Uhr wird das Destiny-2-Update 3.4.0 verfügbar sein und auf allen Plattformen und in allen Regionen weltweit ausgerollt.

Habt ihr das Update heruntergeladen (und installiert), könnt ihr in Destiny 2 die neuen Inhalte erkunden.

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten zum Update 3.4.0 planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Die neue 6-Spieler-Aktivität (F2P) die mit dem Update 3.4.0. live geht.

Das ändert sich mit Update 3.4.0 in Season 15

Das bringt das neue Update: Bungie hat bereits in den vergangenen Wochen vieles zu den Änderungen, Anpassungen und vor allem den neuen Aktivitäten verraten.

Das sind die wichtigsten Details, die vorab schon angekündigt wurden:

Heute Abend erwartet euch ein mysteriöses Pferd, eine Piratenhöhle und viele Cosmetics.

Das sind weitere wichtige Änderungen in Bezug auf bekannte Probleme:

Im Strike „Die Korrumpierte“ wurden viele Fehler angegangen. Beispielsweise wurde die Menge der Gegner reduziert und Portalfehler behoben, die vor allem im Spitzenreiter ein Problem darstellten.

Die Waffen aus der Träumenden Stadt erscheinen nun häufiger nach Abschluss des Blinden Quells.

Auf der PvP-Map “Rostlande” wurden einige Darstellungsfehler beseitigt, die dazu führten, dass dynamische Objekte nicht angezeigt wurden.

Falls ihr InGame-Chat-Messages verpasst habt, könnt ihr diese Text-Chat-Anzeige wieder aufrufen, indem ihr euch in den Nav-Modus begebt. So könnt ihr endlich lesen, worüber eure PC-Einsatztrupp-Mitglieder geplaudert haben.

Sowie weitere Fixes für einige der nervigsten Probleme.

5 wichtige Änderungen in Destiny 2, die das Spiel grundlegend verändern werden

Patch Notes für Update 3.4.0 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus dem Update 3.4.0 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Traditionell erscheinen die Informationen zusammen mit dem Update selbst.

Den kompletten Change-Log verlinken wir euch hier, sobald er verfügbar ist.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Seid ihr bereit für die Erkundung der mysteriösen Lootcave? Worauf freut ihr euch nach dem Update am meisten? Denkt ihr das Gjallarhorn wird seinem Image als Non-Plus-Ultra-Waffe gerecht werden? Welche Neuerung wird die Spieler am meisten beschäftigen?