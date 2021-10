Irgendwie haben es manche Spieler in Destiny 2 bereits geahnt und seit heute haben wir Gewissheit. Eine der seltensten und im PvP effektivsten Exotics, die Vex Mythoclast, bekommt den erwarteten Nerf.

Seit der Rückkehr des Raids Gläserne Kammer und dem letzten Buff ist das Exotic ein Diskussionsthema in der Destiny 2 Community. Zuerst war in Season 14 viel zu schwach um als sprichwörtliche „Karotte vor der Nase“ zu gelten. Da wollte sie niemand jagen.

Dann wurde das Exotic in relativ kurzer Zeit von Bungie verbessert. Nach dem Buff war die auferstandene Legende aus Destiny 1 sowohl im PvE als auch im PvP die Top-Wahl. Zumindest für die Spieler, denen die seltenste Waffe in Destiny 2 überhaupt gedroppt ist. Anscheinend eine zu gute Wahl in den Augen von Bungie.

Bungie hat den Nerf jetzt offiziell angekündigt

Der Destiny 2-Community-Manager dmg04 hat auf Twitter mitgeteilt, dass Bungie die Vex Mythoclast „ein bisschen zu heiß“ findet. Damit wird klar, dass Bungie mit der aktuellen Übermacht der Vex Mythoclast ebenfalls nicht zufrieden ist.

Wann soll der Vex-Patch kommen? Der Patch für die Vex Mythoclast ist auf den 7. Dezember 2021 datiert, passend zum 30. Geburtstags-Update. Solange können Spieler noch die Übermacht der Vex Mythoclast genießen.

Bungie Balance-Philosophie hat sich geändert: In den ersten Jahren von Destiny wollte Bungie noch ein „lebendiges Spiel“, wo es jede Season mindestens eine mächtige Waffe gibt. Inzwischen ist die Balance viel wichtiger.

Ein Raid-Exotic soll sich aber trotzdem stark anfühlen, jedoch nicht das Spiel zu großen Teilen dominieren. Wenn passende Konter-Waffen fehlen, stört das jedoch die Balance erheblich. Vor allem im PvP.

Darum ist die Vex Mythoclast zu stark:

Das exotische Fusionsgewehr spielt sich wie ein Automatikgewehr und hat unendlich Munition.

Der Buff auf Reichweite und Stabilität sorgten dafür, dass die Vex alles mit wenigen Schüssen wegfegt.

Hat man Kills gesammelt, aktiviert sich „Temporalgrenzgänger“ und verleiht noch mehr Power.

“Partikelzerlegung”, der aktuelle Season-Mod, sorgt zusätzlich für eine gestaffelte Schadenserhöhung.

Man kann sie zudem als Scharfschützengewehr nutzen, was auch den Fernkampf abdeckt.

Sie ist die mit Abstand tödlichste Waffe in den Trials: Wenn man sich anschaut, dass die Vex Mythoclast alleine in den letzten Trialsstatistiken fast jede Woche 6 % aller Kills verbuchte – doppelt so viel wie alle anderen Waffen – obwohl sie so selten ist. Das zeigt: Die Waffe ist derzeit wirklich zu stark und stört die Balance.

Destiny 2: Vex Mythoclast war erst nutzlos und ist jetzt die beste Waffe im Spiel

Wird das seltenste Exotic nun nutzlos?

Der Community Manager betonte eine Sache in seinem Tweet besonders. Das Ziel des anstehenden Patch für die Vex Mythoclast wird nicht sein, sie kaputt zu nerfen. Sie kann nur einfach nicht so mächtig bleiben, wie sie derzeit ist. Viele begrüßen auch die Entscheidung. Es kam schließlich nicht ganz unerwartet, vor allem da die Vex überall viel zu präsent ist. Forderungen nach einem Nerf waren deswegen schon zu Beginn von Season 15 ein großes Thema.

Trotzdem befürchten die Spieler, Bungie wird das seltene Exotic mit der Anpassung wieder nutzlos machen. Sie wünschen sich, dass die Waffe nur im PvP generft wird.

Im aktuellen reddit Beitrag machen sich die Spieler Luft:

Zoompooky: „Meine Vorhersage ist, dass sie ab 8. Dezember in jedermanns Tresor verstaubt.“

weiden81: „Oh ja, ich liebe es, wenn eine Waffe generft wird, bevor ich sie benutzen kann.“

SigmaWind231: „Noch eine Waffe, die wegen PvP ermordet wird, verdammt noch mal.“

Held_-555: „Meine Lieblingswaffe in Destiny bekommt noch einmal die Axt.“

Noch ist nicht bekannt, was Bungie ändern wird: Bungie möchte erst zu einem späteren Zeitpunkt nähere Details mitteilen. Destiny 2 hatte jedoch selten ein gutes Händchen bei Waffen-Nerfs. Kam ein Nerf bedeutete das meist, dass die Waffe danach nicht mehr zu gebrauchen war. Und für die Vex Mythoclast wäre es dann schon das zweite Ende einer Legende.

Doch die Spieler können fast davon ausgehen, dass die Vex Mythoclast ab Dezember nicht allzu schlecht dastehen wird. Die Entwickler sind besser geworden, was behutsame und vor allem schrittweise Balance-Änderungen betrifft. Sie wird vermutlich nicht so schlecht werden, wie vor ihrem notwendigen Rework in Season 14. Da war sie bereits in einem Zustand, indem keiner sie freiwillig benutzen wollte.

Was wird im Dezember 2021 noch generft?

Auch die „Insta-Kill“-Fähigkeit des Jägers – der Splittersprung – wird im Dezember hart generft werden. Das hat Game-Designer Kevin Yanes verraten und ist damit indirekt auf eine Wette von Twitch-Streamer Datto eingegangen.

All das ist Teil des Plans von Bungie, die Meta in Destiny 2 wieder mehr in Richtung Gunplay zu verschieben. Ob das mit den anstehenden Anpassungen gelingt, werden die Spieler bald selbst ausprobieren können.

Was sagt ihr persönlich zum Nerf der Vex Mythoclast? Seid ihr damit einverstanden oder sagt ihr ein Raid-Exotic muss übermächtig sein und es ist ok, wenn Spieler mit dieser Waffe problemlos jeden abholen können. Denkt ihr Bungie bekommt es hin, die Waffe nicht komplett kaputtzumachen?