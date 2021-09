Wer das begehrteste Raid-Exotic in Destiny 2 sein eigenen nennen will, muss sich auf einen harten Grind einstellen. Das frustriert viele Spieler. Sie wollen von Bungie genau wissen, selten die beste Waffe wirklich ist. Ein Spieler behauptet nun die Droprate der Vex-Mythoclast errechnet zu haben.

Um diese Superwaffe gehts: Es handelt sich um die Kult-Waffe Vex-Mythoclast. Das exotische Fusionsgewehr mit vollautomatischem Feuermodus ist in Season 15 die begehrteste und beste Waffe in Destiny 2.

Ein Rework beschwerte der Vex-Mythoclast einen satten Boost. Der war auch bitternötig, da das Exotic zuvor kaum Hüter interessierte. Durch saisonale Änderungen, wie die Mod Partikelzerlegung ist die Waffe ein richtiger Boss-Killer und überall im Spiel mit die beste Wahl. Seit gut 4 Wochen träumt sozusagen jeder Hüter von dem Exotic.

Deswegen ist das Exo so selten

Die Vex Mythoclast ist ein Raid-Exotic. Sie kann also nur nach dem erfolgreichen Abschluss des Raids Gläserne Kammer erhalten werden. Doch damit nicht genug, es gibt weitere Stolpersteine:

Die Vex ist bei Abschluss des Raids kein garantierter Drop.

Pro Woche haben Spieler nur 3 Chancen auf die Vex-Mythoclast. Vorausgesetzt man schließt den Raid auch mit allen drei Klassen ab.

Mehr als drei Raidabschlüsse pro Woche geben Spielern keine weiteren Chancen auf das begehrte Raid-Exotic.

Den Raid können die Spieler seit Mai 20221 laufen, das sind 5 Monate und obwohl viele alles versuchen, gehen sie leer aus.

Zwar solle s eine Art Pechschutz geben, doch die Spieler zweifeln daran

Die begehrteste Waffe in Destiny 2 – Vex Mythoclast.

50 Raidabschlüsse und immer noch kein Exo frustriert

Über niedrige Dropraten bei den exotischen Raid-Waffen schimpft die Community von Destiny 2 seit Jahren – manche Hüter sind teilweise über 100 Raids gelaufen, ohne die starke Belohnungen einzusacken. Inzwischen sind es in der Gläsernen Kammer bei einigen Spielern über 50 Raid-Runs und trotzdem will ihnen die Vex-Mythoclast einfach nicht droppen.

5 Monate immer nur Pech haben lässt viele Spieler frustriert ans Aufgeben denken.

Auf reddit schreibt User1deejay dazu: “Wir laufen den Raid jede Woche für jeden Charakter und zwei unserer Clanmitglieder haben die Waffe immer noch nicht. Es fühlt sich wirklich schlecht an, wenn wir tun, was das Spiel uns sagt, und es nach über 50 Versuchen nichts gibt.”

Auch auf MeinMMO können wir in den Kommentaren oft solche Aussagen lesen:

Wie süß. 30 Abschlüsse nur? Ich bin bei 52 lootbaren Abschlüssen und habe sie als einziger in meinem Team noch nicht während sie bei Dreien bereits ein zweites Mal gedroppt ist (ich war jedes Mal dabei). Kbanause auf MeinMMO

Mehr zur Seltenheit und dem Neid um das Exotic, gibts hier auf MeinMMO: Ist die Vex Mythoclast in Destiny 2 OP oder sind alle neidisch, die sie nicht haben?

Spieler will Droprate der Vex-Mythoclast errechnet haben

Der Spieler Pinnkeyy hat auf reddit kurzerhand seine eigene Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie hoch die Droprate der Vex Mythoclast ist. Er wollte von Spielern wissen, ob und im wievielten Run sie die Vex-Mythoclast erhalten haben.

Seine Umfrage ergab am Ende über 1.000 verwertbare Antworten. In 27.013 Raidruns droppte die Vex-Mythoclast dabei insgesamt nur 820 Spielern.

So viel Glück sollt ihr brauchen: Pinkeyy stellt am Ende seines Experiments die These auf, dass die Vex-Mythoclast damit nur eine wahrscheinliche Drop-Rate von 3,04 % hat. Zudem geht er davon aus, dass der Raid „Die Gläserne Kammer“ über keinen Pechschutz verfügt.

Was sagt Bungie zum Pechschutz? Bungie brachte eine Art Zufalls-Schutz (RNG Protection) ins Spiel. So erhöht sich eure Chance auf die sehnlichst erwünschte Waffe, mit jedem erfolgreichen Abschluss, bei dem ihr leer ausgeht. Bis hin zu einem 100 % garantierten Drop. Dass das System jedoch nicht ohne Fehler ist, gab Bungie.net am 18. März 2021 zu.

Zudem stellt der Community Manager dmg04 auf Twitter nochmals klar: Ihr habt nur 3 Chancen pro Woche darauf, dass die Vex-Mythoclast droppt. Egal, ob der Raid Normal, Master oder eine Mischung aus beidem gespielt wird.

Jetzt seid ihr gefragt – Habt ihr die seltene Vex?

So funktioniert die Umfrage: Wählt aus den Antworten direkt hier drunter eine Möglichkeit aus. Wählt also weise, ihr könnt euch nicht umentscheiden. Viel Spaß und danke fürs mitmachen!



Hattet Ihr bereits Glück oder gehört Ihr zu den Spielern, die jede Woche vergeblich den Raid laufen? Würdet Ihr euch stattdessen eine exotische Quest mit garantiertem Drop der Vex-Mythoclast wünschen? Im Vergleich zu einem Zufallsdrop wäre das ein sicheres Ziel für interessierte Spieler.

Oder stört euch der langwierige Grind nach den exotischen Raid-Waffen in Destiny 2 nicht?