Ist die Vex Mythoclast in Destiny 2 OP oder sind alle neidisch, die sie nicht haben?

In Destiny 2 schimpfen viele Spieler derzeit über das seltene Raid-Exotic Vex Mythoclast. MeinMMO möchte von euch in einer Umfrage wissen, ob die Waffe zu stark ist und erklärt, warum viele Hüter neidisch sind.

Um diese Waffe geht’s: In Destiny 2 können die Hüter die absolute Kult-Waffe Vex Mythoclast erbeuten. Das Exotic hat eine bewegte Geschichte:

Das Teil war in Destiny 1 erst ein Abraum und wurde dann für Jahre totgenerft

Im Mai 2021 kam die Vex dann zu Destiny 2 und war unbeliebt, da sie zu schwach war

Mit der aktuellen Season 15 spendierte Bungie dem Exotic haufenweise Buffs auf Schaden, Reichweite, Stabilität und Feuerrate und hat ein neues Monster erschaffen

Jetzt ist die Vex Mythoclast die beste Waffe im Spiel und profitiert auch stark von den saisonalen Mods. Sie schreddert alles weg. Doch warum schreien viele Hüter plötzlich nach Nerfs und ärgern sich über das erst kürzlich gestärkte Exotic?

Die Vex Mythoclast ist stark und selten – ist das ihr Problem?

Darum ist das Exo so selten: Als Raid-Exotic ist es gar nicht so leicht, überhaupt die Vex zu bekommen. Erst mal muss man den finalen Boss der “Gläsernen Kammer” legen. Dann ist der Drop aber nicht garantiert.

RNGesus erhöht viele Loot-Gebete nicht und zahlreiche Hüter klagen, dass sie die Vex auch nach über 30 Runs einfach nicht bekommen, selbst wenn sie alle 3 Raid-Clears pro Woche durchziehen. Das Exotic kann also nicht von allen ausgerüstet werden – es ist richtig selten. Das zeigen auch die Zahlen:

Nur 1,7 % aller in Destiny 2 jemals angemeldeten Hüter haben die Vex Mythoclast errechnet Warmind.io

22 % aller Nutzer der Datenbank Light.gg geben selbst an, die Vex Mythoclast zu haben – bedenkt, dass viele Hüter solche Datenbanken nicht nutzen oder den API-Zugriff autorisieren

Das Objekt der Begierde: Die Vex Mythoclast.

Deswegen schimpfen die Hüter im PvP: Dass die Vex Gegner im PvE einfach zersägt, ist kaum ein Problem. So ein Leibeigener beschwert sich nicht wirklich. Doch da die Vex auch im PvP sehr dominant ist, entsteht Frust. Denn viele haben das Gefühl, dass die Vex Mythoclast auch im Schmelztiegel einem “Ich vernichte dich sofort”-Knopf gleicht.

Da das Exo aber selten ist und bei weitem nicht alle damit spielen können, entsteht einerseits Neid und anderseits Hass auf die Waffe. Man möchte nicht gegen so ein Monster spielen und sich immer unterlegen fühlen – verständlich.

Auch auf MeinMMO lesen wir solche Kommentare von euch:

Die Vex sollte eindeutig einen Nerf im PvP bekommen, das Scheißding ist einfach zu OP und zerstört das PvP noch mehr. […] SneaX auf MeinMMO

Zudem haben sich auch zahlreiche Experten und Content Creator sich des Streitthemas angenommen. Hier nur ein kleiner Auszug:

“Ist die Vex Mythoclast zu mächtig in Destiny 2?” Fragt YouTuber True Vanguard

Auch YouTuber Datto rätselt “Muss die Vex Mythoclast jetzt generft werden?”

“Die Vex Mythoclast könnte ziemlich kaputt sein” heißt es beim YouTuber Drewskys und direkt danach sagt das nächste Video: “Ja, die Vex ist ziemlich wild” (via YouTube)

“Destinys neue beste, kaputte Waffe ist die Vex Mythoclast, die viele Spieler einfach nicht bekommen” titelt Forbes.com

Sollten Raid-Exos OP sein? Andere Spieler freuen sich, dass sie endlich wieder einen Grund haben, einen Raid zu suchten und dafür mit einer enorm starken Waffe belohnt werden, die nicht alle haben. Sie sagen: Die Leute, die jetzt kurz nach Seasonstart nach Nerfs rufen, sind nur neidisch.

Zwar gibt es auch Hüter, die die Vex als overhyped, also übertrieben gefeiert oder dämonisiert sehen (via reddit.com). Doch das Thema ist heiß und man kann die Nerf-Rufe verstehen. Auch, (oder gerade dann) wenn man schadenfroh mit seiner Vex den Gegner zersägt.

Wie stark ist die Vex nun? Wenn man sich anschaut, dass die Vex alleine in den letzten Trials 6 % aller Kills verbuchte – doppelt so viel wie jede andere Waffe – obwohl sie so selten ist, zeigt schnell: die Waffe muss was auf dem Kasten haben. Sie ist die mit Abstand tödliche Waffe in den Trials: Das sind die 10 tödlichsten Trials-Waffen und es gibt einen klaren Sieger.

Zwar kann man die Vex auch outplayen, doch es ist unbestritten, dass sie enorm stark ist und in quasi jedes Loadout passt und auf jeder Map gespielt werden kann.

Das zeigen auch die Statistiken der aktuellen Trials (via Trialsreport.com – Zugriff 18.09. 10:00 Uhr):

Mit 1,2 Millionen Kills liegt die Vex Mythoclast noch vor dem Boten (0,9 Millionen Kills).

Das entspricht wieder 6 % aller Kills, obwohl Fernstand diesmal eine Karte mit größeren Distanzen ist als die vorherige Map.

10 Tipps, mit denen ihr in den Trials von Destiny 2 leichter makellos zum Leuchtturm kommt

Jetzt ist eure Meinung gefragt

MeinMMO braucht eure Hilfe und fragt die Leser daher direkt: ist die Vex zu stark, braucht sie einen Nerf und wenn ja, wo? Wir würden auch gerne von euch wissen, ob ihr das neue Must-have Exotic selbst schon besitzt – sagt uns das doch in den Kommentaren.

So stimmt ihr ab: Wählt aus den Antworten direkt hier drunter eine Möglichkeit aus, Danach folgt eine 2. Umfrage, bei der ihr wieder nur eine Stimme habt. Wählt also weise, ihr könnt euch nicht umentscheiden. Viel Spaß und danke fürs mitmachen!

Begründet uns doch in den Kommentaren, wie ihr entscheiden habt. Habt ihr eventuell eine Idee für einen Nerf, der die Vex nicht für Jahr ein Grund und Boden stampft? Oder seht ihr es so, dass die Waffe aktuell nur von ihrem Hype lebt und die Hüter bald merken, dass auch andere Exotics enorm stark sind und die Popularität der Vex bald abflacht?