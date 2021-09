In Destiny 2 sind die neuen Trials gestartet und die Hüter sind schon 92 Millionen Mal gestorben. Wir zeigen euch die 10 tödlichsten Waffen und sagen, warum der Spitzenreiter so viele Kills hat, wie Platz 2 und 3 zusammen.

Bungie hat die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) in Season 15 überarbeitet. Der Modus überschüttet die Hüter mit starken Loot, ist jetzt viel zugänglicher und endlich weniger elitär.

Seit dem 10. September laufen die neuen Trials in Destiny 2 und schnell hat sich herauskristallisiert, welche Waffen Meta sind. MeinMMO zeigt euch, welche Waffen am ersten Trials-Wochenende die meisten Kills gesammelt haben und woher ihr die PvP-Monster bekommt.

Diese Waffen 10 Waffen dominieren die Trials:

1. Vex Mythoclast – 5,53 Millionen Kills: exotisches Fusionsgewehr aus dem “Gläserne Kammer”-Raid

2. Pikass – 2,85 Millionen Kill: exotische Handfeuerwaffe, die ihr in Season 15 am Kiosk im Turm “Denkmal der Verlorenen Lichter” bekommt.

3. Der Bote – 2,82 Millionen Kills: legendäres Impulsgewehr aus den Prüfungen von Osiris

4. Felwinters Lüge – 2,21 Millionen Kills: legendäre Schrotflinte, die ihr am Kiosk im Turm bekommt

5. Dunkelheit Voran – 2,02 Millionen Kills: legendäres Impulsgewehr aus dem Prophezeiung-Dungeon

6. Dorn – 1,92 Millionen Kills: exotische Handfeuerwaffe, die ihr am Kiosk im Turm bekommt

7. Der Chaperon -1,85 Millionen Kills: exotische Slug-Schrotflinte, die ihr durch eine Quest von Amanda Holiday / Shaw Han bekommt

8. Das Palindrom (Meister) – 1,84 Millionen Kills: legendäre Handfeuerwaffe aus der (Spitzenreiter-)Dämmerung

9. Fractethyst – 1,83 Millionen Kills: legendäre Schrotflinte aus saisonalen Aktivitäten von Season 15 und Umbral-Engrammen

10. Riiswandler – 1,81 Millionen Kills: legendäre Schrotflinte aus dem Eisenbanner

Woher kommen die Zahlen? Wir berufen uns für die Zahlen in diesem Artikel auf Trialsreport.com (Zugriff 13. September 14:00 Uhr). Die Seite ist seit Jahren die erste Anlaufstelle, um mit Infos zu den Prüfungen von Osiris versorgt zu werden.

Dank der API-Schnittstelle von Destiny 2 kann Trialsreport die Statistiken des Shooters auslesen und dann die Nutzungs-Raten von Waffen, ELO-Ratings der Spieler und weitere Zahlen preisgeben.

Diese Waffen haben de meisten Kills im ersten Trials-Wochenende von Season 15 geholt

Über 5 Millionen Kills: Vex Mythoclast dominiert die Prüfungen

Die Kill-Zahlen in den Trials sprechen eine eindeutige Sprache: Die Vex Mythoclast hat so viele Kills am ersten Wochenende gesammelt, wie Platz 2 (Pikass) und Platz 3 (Der Bote) zusammen. Ganz alleine kommt sie mit ihren über 5 Millionen Kills auf stolze 6 % aller Abschüsse.

Darum ist die Vex so stark: Das Exotic bereitete den Hütern schon im Schmelztiegel von Destiny 1 Albträume. In Destiny 2 wurde es erst mit der neuen Season so stark, wie es sich für ein Raid-Exotic gehört. Wir von MeinMMO attestieren der Vex aktuell den Status “beste Waffe im ganzen Spiel” – da sie im PvP und PvE enorm stark performt und jedes Loadout aufwertet.

Der neue Buff auf Reichweite und Stabilität sorgen dafür, dass das Fusionsgewehr – das sich aber wie ein Automatikgewehr spielt – bis zur mittleren Distanz alles mit wenigen Schüssen zersägt. Man kann fröhlich aus der Deckung Kugeln regnen lassen, schafft es ein Feind durchs Sperrfeuer, gibt’s mit der Schrotflinte den Rest.

Hat man mit der Vex Kills gesammelt, aktiviert sich der Katalysator und verleiht der Waffe noch mehr Power. Obendrauf kann man sie dann als Scharfschützengewehr nutzen, was nach kurzer Ladezeit auch den Fernkampf abdeckt. Wobei man hier sagen muss, dass in den Trials eher die leichte Handhabung und der Schaden im Automatikgewehr-Modus dominieren.

Destiny 2: Vex Mythoclast war erst nutzlos und ist jetzt die beste Waffe im Spiel

So erklärt sich die aktuelle Trials-Meta in Destiny 2

Das sind interessante Zahlen: Bungie hat zum Start der neuen Season 15, der Saison der Verlorenen, Schrotflinten und den 120er Handfeuerwaffen harte Nerfs aufgedrückt. Beides zeigt sich auch in den Trials-Statistiken.

Noch in Season 15 dominierte Felwinters Lüge den Modus, wie jetzt die Vex. Auch jetzt kommt die Schrotflinten-Gattung auf 13 % aller Kills in den ersten Trials der Season 15.

Die Familie der aggressiven Pumpen ist bis auf den Primus aber vollständig aus den Top-10 verschwunden. Doch die Zahlen zeigen, dass nun die 65er Schrotflinten an Popularität gewinnen. Trotz geringerer Reichweite und mehr Streuung nach dem Rutschen, ist die Waffengattung im PvP-Endgame fest verankert und ergänzen zudem die Vex Mythoclast hervorragend.

Insgesamt gehen im ersten Trials-Wochenende der Season 15 fast 20 % aller Abschüsse aufs Konto verschiedener Handfeuerwaffen – damit ist die Waffengattung der Spitzen-Killer

Der Fall der 120er Handfeuerwaffen begünstigt die 140er Revolver. Statt Igneous-Hammer sehen wir jetzt viele andere Handfeuerwaffen, die das Machtvakuum füllen. Gerade Pikass ist in den Trials so stark, weil sie einen Radar auch beim Zielen gewährt, nach Kills viel tödlicher wird und eine Reichweite hat, die an 120er erinnert.

Direkt 2 Impulsgewehre sind in den Top-10 vertreten, was sicher auch an der aktuellen Map “Burnout” liegt. Die längeren Lanes und die Gefahr im Nahkampf gegen die Vex zwingen viele Hüter zum sicheren Play mit einem Impulsgewehr. Die Gattung kommt mit 10 % aller Abschüsse auf genauso viele wie alle Fusionsgewehre zusammen.

Insgesamt starben die Hüter bisher 92 Millionen Mal in den neuen Trials. Seid ihr auch einer davon gewesen und wenn ja, welche Waffe hat euch am häufigsten erwischt? Hättet ihr mit den aktuellen Top-10 der tödlichsten Knarren gerechnet oder überrascht euch eine? Sagt es uns doch in den Kommentaren.