Destiny 2 überrascht die Spieler in Season 15 mit einem Fusionsgewehr, dass viele nicht mal kennen. Kartesische Koordinaten ist plötzlich ganz oben in den DPS-Tests. Wir zeigen euch, warum und wie ihr die alte Waffe bekommt.

Um diese alte Waffe geht’s: Das legendäre Fusionsgewehr Kartesische Koordinaten stammt ursprünglich aus 2017, wurde aber Anfang 2021 neu aufgelegt (Season 13). DPS-Tests zeigen nun, dass diese unscheinbare Waffe den aktuellen Meta-Exotics den Rang abläuft und Raid-Bosse schneller umhaut.

MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Waffe in der laufenden Saison der Verlorenen schnell und gezielt farmt. Wir klären auch, was denn ein altes, legendäres Fusionsgewehr plötzlich so stark macht und wieso die Exotics neidisch sind.

Was macht das Fusionsgewehr jetzt so stark? Die neu entdeckte Power liegt einmal in der Waffe und ihren besonderen Eigenschaften. Aber auch darin, dass sie eben kein Exotic ist. Wie gut das alles zusammen ist, überrascht die Spieler jetzt aber gehörig.

Kartesische Koordinaten profitiert erstmal von den saisonalen Änderungen für alle Fusionsgewehre. Der Rework der Klasse lässt die schnell feuernden Vertreter etwas mehr Schaden machen und gab ihnen mehr Schüsse pro Salve. Obendrauf kommt dann die wichtigste neue Mod aus eurem Artefakt: Partikelzerlegung.

Kartesische Koordinaten ist dabei jetzt das einzige Schnellfeuer-Fusi, das mit Vorpalwaffe daherkommen kann – das sind einfach so 15 % mehr Schaden gegen Bosse. Die Waffe lädt in den wichtigen Damage-Phasen von alleine schneller nach, wenn eurer Magazin leer geschossen wurde.

Vorpalwaffe macht die alte Waffe jetzt zur Meta

Im Gegensatz zu Exotics kann die legendäre Waffe noch selbst eine Mod ausrüsten. Genau! Mit Boss-Spezifikation sind weitere 7,5 % Extra-Schaden drin. Zum Abschluss wäre noch zu sagen, dass ihr mit der Waffe einfach nur ballern müsst – keine große Präzision oder komplizierte Waffenwechsel.

Wir fassen die Stärken von Kartesische Koordinaten zusammen:

Vorpalwaffe für Extra-Schaden

Mod von legendären Waffen für Extra-Schaden

Automatisches schnelles Nachladen in Bosskämpfen

Saisonale Anpassungen und Mods, die alle Fusionsgewehre enorm stark machen

DPS-Test zeigt überraschende Zahlen in der Saison der Verloren

Viele Content Creator (sieh Quellen) vergleichen derzeit den neuen Geheimtipp Kartesische Koordinaten und bestätigen die starken DPS-Zahlen.

Wir zeigen euch hier exemplarisch den Test des bekannten YouTubers Rick Kackis, der beweist, dass selbst richtige Meta-Exotics kaum mithalten können:

So sieht der DPS-Vergleich aus: Im Video wird der Templer aus dem aktuellsten Raid “Gläserne Kammer” als Laborratte beschossen. Alle Waffen wurden mit der saisonalen Partikelzerlegung-Mod getestet und aus einem Brunnen(mit Bubble-Buff) heraus gefeuert.

Kartesische Koordinaten: 16 Sekunden

Fassungslos: 18,8 Sekunden (Mit vergrößertem Magazin-Trick)

1000 Stimmen: 21 Sekunden

Schläfer-Simulant: 24 Sekunden

Dürresammler + Nadelöhr: 22 Sekunden – wobei im Test gesagt wird, dass man hier mit Übung noch etwas schneller werden könnte

Meint ihr es ganz ernst, nutzt zusätzlich zur Mod und der Titanen-Bubble noch einen Pfeil und andere Endgame-Tricks, kommt ihr auf einen Templer-Kill in etwa 11 Sekunden mit Kartesische Koordinaten.

Bedenkt, dass der Schaden gegen andere Boss anders ausfällt, da beispielsweise die Damage-Phasen kürzer oder länger sind. Alle her aufgezeigten Methoden sind aber richtig stark und Meta in Season 15.

Das ist der Magazin-Trick von Fassungslos So geht’s: Erst wählt ihr den Perk “Speicher-Salve” aus, dann habt ihr ein Magazin von 8 Schuss (statt 6), dann wählt für den Kampf den Perk darunter aus: “Durchschlagende Reserven”. So bringen euch die letzten Schüsse des größeren Magazins deutlichen Bonus-Schaden.

Der Trick funktioniert aber nur einmal, da ihr mitten im Kampf mit dem Perk-Wechsel sonst zu viel Zeit verliert.

Kartesische Koordinaten in Season 15 von Destiny 2 mit Vorpalwaffe bekommen

So farmt ihr schnell das Fusionsgewehr: Ihr habt jetzt richtig Bock das alte Fusionsgewehr Kartesische Koordinaten selbst auszuprobieren? Da haben wir gute Nachrichten. Ihr könnt die Waffe sehr gezielt und mehrmals pro Minute holen.

Besucht H.E.LM. direkt über dem Turm mit einigen Umbral-Engrammen im Gepäck.

Prisma-Umformer (die Maschine gleich am Spawn) und geht nach rechts zu “Umbral-Engramm-Fokussierung”.

Wählt hier unter “Vergangene Saisons” links die Saison des Spleißers aus.

In der Mittleren Reihe seht ihr die Fokussierung “Schocktrooper” – hier ist zu 50 % das Fusionsgewehr Kartesische Koordinaten drin.

Wiederholt den Vorgang so lange, bis ihr Kartesische Koordinaten mit Vorpalwaffe im 2. Slot habt. Idealerweise habt ihr dazu noch eine Magazin-Vergrößerung wie

Habt ihr die Fokussierung für euren Primsa-Umformer noch nicht, müsst ihr nur den Triumph “Schocktrooper” aus Season 14 abschließen – also seitdem 50 Verlorene Sektoren gelaufen sein (Nein, nicht auf Legendär, ganz normal). Im Nord-Osten der ETZ geht das beispielsweise ganz schnell.

Hättet ihr gedacht, dass ein altes Fusionsgewehr jetzt in Season 15 so hart und teils härter als die stärksten Exotics austeilt? Was haltet ihr überhaupt von solchen DPS-Tests, braucht es jeden Millimeter im Schadensbarometer oder spielt ihr auch im Raid mit dem, was euch Spaß macht?

