Destiny 2: So holt ihr euch schnell die neue, starke Auftragswaffe aus Season 14

Destiny 2 hat in Season 14 die neue Auftragswaffe “Fassungslos” bekommen. Lest hier, wir ihr die Quest Sakrale Fusion schnell meistert und ob das neue Fusionsgewehr mit der legendären Fangfrage mithalten kann.

Um diese Waffe geht’s: Das Fusionsgewehr Fassungslos (eng. Null Composer) ist eine neue legendäre Waffe aus Season 14. Dabei handelt es sich um die einzige Auftragswaffe in der Saison des Spleißers.

Auftragswaffen könnt ihr gezielt über eine Quest erspielen.

Das Fusionsgewehr hat vorgegebene Perks und Eigenschaften, aus denen ihr euch die beste Kombination aussucht – also ein von Bungie handverlesener God-Roll.

Damit tritt Fassungslos das Erbe von dem beliebten Spitzen-Fusionsgewehr Fangfrage an. MeinMMO klärt in diesem Artikel, wie stark die neue Auftragswaffe ist und wie ihr die Quest “Sakrale Fusion” in Rekordzeit abschließt.

Die Quest “Sakrale Fusion” gibt euch die Wahl

So gibt’s Fassungslos: Besucht Waffenmeister Banshee-44 im Turm. Von dem Roboter-Händler erhaltet ihr die Quest “Sakrale Fusion”. Das Besondere an dieser Aufgabenreihe ist, dass ihr sie in allen drei Kernaktivitäten abschließen könnt.

Ihr erhaltet Quest-Fortschritt

In Strikes (PvE)

Im Gambit (PvEvP)

Im Schmelztiegel (PvP)

Darum ist das so gut: Damit geht die Quest denselben Weg, wie die Auftragswaffe aus der vorherigen Season 13: Plünderer-Salve. Ihr legt euch also auf keine Aktivität festlegen, sondern spielt das, was euch in den Kram passt.

Gerade für den Start einer Season ist das hervorragend, da man durch Spielen verschiedener Aktivitäten auch schnell sein Powerlevel hochschraubt.

Denkt dran, dass ihr bei eurem Geist den jeweils passenden “Wohlstand-Perk” ausrüstet, um noch ein paar zusätzliche Aktivitäts-spezifische Waffen mehr abzugreifen.

Was will die Quest? Um Fassungslos aus “Sakrale Fusion” zu erhalten, müsst ihr zwei Ziele erreichen. Ihr könnt die beiden Aufgaben parallel angehen oder nacheinander.

8.500 Punkte sammeln: Es gibt Punkte für jeden Kill in Strikes, Schmelztiegel- und Gambit-Matches. Nutzt ihr ein Fusionsgewehr, Zersetzung oder Solar-Schaden und zusätzlich den Stasis-Fokus, gibt es deutlich mehr Punkte pro Kill.

Matches abschließen: Ihr erhaltet pro abgeschlossene Kernaktivität etwa 3 %. Spielt ihr Schwerere Dämmerungs-Strikes oder gewinnt in Schmelztiegel- sowie Gambit-Matches, erhaltet ihr etwa 5 %. Habt ihr 100 % erreicht, ist diese Aufgabe abgeschlossen.

Schnell Fassungslos in Season 14 bekommen

So holt ihr schnell 8.500 Punkte: Ihr solltet voll auf ein Fusionsgewehr-Loadout setzen. Rüstet also als Spezial-Waffe und als Power-Waffe ein Fusionsgewehr aus. Achtet im Idealfall darauf, dass eure Waffen Solar-Schaden verursachen.

Kartesische Koordinaten: das legendäre Fusionsgewehr mit Solar-Schaden gibt es zufällig als World-Drop

Trinärsystem: das legendäre Fusionsgewehr mit Solar-Schaden erhaltet ihr nach Gambit-Matches

Eintausend Stimmen: das exotische Solar-Fusionsgewehr für den Power-Slot erhaltet ihr im Raid “Letzter Wunsch”

Auch das mächtige Exotic Eintausend Stimmen ist ein Solar-Fusionsgewehr

Am schnellsten gibt es also Punkte für das Nutzen von gleich 2 Solar-Fusionsgewehren in Kombination mit dem Stasis-Fokus.

Wichtig ist auch, dass ihr die passenden Mods einpackt.

Fusionsgewehr-Munitionsfinder kostet 2 Energie und wird im Helm ausgerüstet

Fusionsgewehr-Lader kostet 3 Energie und wird in Handschuhen ausgerüstet

Erhöhte Reserve für Fusionsgewehre kostet 2 Energie und kommt in den Brustpanzer

Fusionsgewehr-Plünderer kostet 2 Energie und gehört in die Stiefel

Zusätzlich könnt ihr euch mit der Arkus Mod “Schnellladung” durch Kills mit Fusionsgewehren mit Licht aufladen und das Nachladetempo weiter steigern

Schnell Kills holen: Um schnell die nötigen Abschüsse zu farmen, empfiehlt es sich, in Strikes zu randalieren. Hier findet ihr häufig Munition und haufenweise schwache Feinde. Durch das oben beschriebene Loadout, habt ihr die Punkte für Kills deutlich schneller als die erforderlichen Aktivitäten zusammen.

Diese Aktivitäten gehen am schnellsten: Strikes geben euch viele Punkte, sind aber meist deutlich länger als die anderen beiden Optionen. Wir empfehlen euch Gambit-Matches. Die sind schnell vorbei (5-10 Minuten) und falls gewünscht, könnt ihr hier auch noch ordentlich Kills ergattern.

Alternativ bietet sich aktuell zum Saisonstart der Schmelztiegel an. Vom 11.5. bis zum 18.5. ist der Modus Team-Versengt aktiv. Die Runden sind in diesem Fun-Mode sehr schnell vorbei und ihr müsst kein guter PvP-Spieler sein. Obendrauf ist die einzige Waffe, die alle nutzen können, eine Solar-Kanone – rüstet also dazu den Stasis-Fokus aus und holt euch noch Punkte.

Alle 3 Ornamente für die Auftragswaffe holen

Habt ihr die Quest “Sakrale Fusion” gemeistert und Banshee-44 hat euch Fassungslos ausgehändigt, könnt ihr die Waffe optisch anpassen und Ornamente freispielen. Ihr habt jetzt Zugriff auf 3 weitere Quests.

Zavala schickt euch in Dämmerungs-Strikes

Der Vagabund möchte sehen, wie ihr in Gambit-Matches Mutli-Kills mit Fusionsgewehren holt

Lord Shaxx will Solar- und Fusions-Kills im PvP und 3 Rang-Aufstiege (Tapferkeit)





Das Strike-, Gambit- und Schmelztiegel-Ornament für Fassunglos

Als Belohnung erhaltet ihr von jedem NPC ein Ornament, mit dem ihr Fassunglos an die jeweilige Aktivität optisch anpasst.

Wie stark ist Fassunglos?

Das kann das Fusionsgewehr: Plünderer-Salve richtet Leere-Schaden an und ist ein 540er Fusionsgewehr. Das heißt, dass die Waffe eine sehr kurze Aufladezeit und vergrößerte Reserven hat. Zudem lädt das Fusionsgewehr immer schneller nach, wenn das ganze Magazin leer ist. Dafür fällt der Schaden jedes einzelnen der 7 “Bolzen” pro Schuss aber etwas geringer aus.

Welche Perks stehen zur Wahl? Bei Auftragswaffen könnt ihr für Perk-Slot 1 und Slot 2 jeweils aus zwei Perks auswählen. Bei anderen legendären Waffen findet ihr hier standardmäßig nur einen Perk, mit dem ihr dann Vorlieb nehmen müsst. So könnt ihr die Waffe je nach Aktivität anpassen.

Fressrausch (Slot 1): Jeder schnelle Kill mit Fassungslos erhöht das Nachladetempo kontinuierlich

Aufheizen (Slot 1): Kills erhöhen Präzision und Stabilität und verbessern den vertikalen Rückstoß

Speicher-Salve (Slot 2): Erhöht bei vollem Magazin den Schaden um 25 % und lässt Feinde bei Kills explodieren

Durchschlagende Reserven (Slot 2): Je weniger Schuss ihr im Magazin habt, desto höher wird der Schaden

Kann die neue Waffe mit der Fangfrage mithalten?

Als im Vorfeld zur Season 14 bekannt wurde, dass Bungie Speicher-Salve neu aufleben lässt, wurde direkt von einer Fangfrage 2.0 gesprochen. Diese Spitzenwaffe hatte bei vielen Hütern einen festen Slot im Loadout und war gerade im PvE richtig stark. Ist der Spielstil jetzt identisch zu damals?

So spielt ihr Fassungslos im PvE: Fassungslos eignet sich im PvE hervorragend, um große Gruppen von Adds schnell zu dezimieren. Durch Fressrausch und Speicher-Salve fegt ihr ganze Horden weg. Ihr ladet nach jedem Schuss nach – durch Fressrausch geht das richtig fix und so haut jeder Schuss heftig rein und lässt Feinde hochgehen.

Das unterscheidet sich vom Spielstil, den Fangfrage hatte. Hier habt ihr einen geladenen Schuss abgegeben, die Waffe weggesteckt und gewartet, bis sie sich von alleine nachlud. Fangfrage hatte aufgrund des Archetyps aber mehr Schaden pro Schuss.

Was ist mit dem PvP? Im Schmelztiegel nutzt ihr hingegen die Kombination aus Aufheizen und Durchschlagende Reserven. Da ihr mit 2 Schuss für Fusionsgewehre nach einem Spawn startet, ist Durchschlagende Reserven immer aktiv und nach dem ersten Kill fällt der Folge-Kill dank verbesserter Werte deutlich einfacher.

Fazit: Fassungslos hat etwas an Bumms im Vergleich zur Fangfrage verloren, füllt die großen Fußstapfen aber dennoch hervorragend aus. Jeder Hüter kann sich die Auftragswaffe in wenigen Stunden erspielen und hat ein echt gutes Werkzeug zur Hand.

Die Spielweise ist etwas anders, aber genauso effektiv und kaum eine andere legendäre Spezial-Waffe räumt so schnell durch Horden von vielen kleineren und mittel-starken Feinden. Im PvP ist Fassungslos sogar besser als Fangfrage, nur der Schnellfeuer-Archetyp ist aktuell nicht der beliebteste im Schmelztiegel. Gerade bei den Leere-Fusionsgewehren gibt es starke Konkurrenz, die im härter treffenden aber langsameren Typus sind.

Was haltet ihr von Fassungslos? Hat euch ein starkes Fusionsgewehr gefehlt? Hättet ihr euch lieber 1 zu 1 die Fangfrage 2.0 gewünscht oder ist die leicht andere Spielweise eine coole Idee von Bungie? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wenn ihr euch für die neuen exotischen Rüstungen und Waffen von Destiny 2 interessiert: Alle neuen Exotics der Season 14, die wir bisher kennen